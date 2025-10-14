¥®¥ê¥¢¡¢LLM¤ÇÀß·×¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢³«È¯Ãæ¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGHELIA AutoDeck¡×¤òCEATEC 2025¤Ç»²¹Í½ÐÅ¸
¥®¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ã·Æ£ ¿¿¡¢°Ê²¼ ¥®¥ê¥¢¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü～17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCEATEC 2025¡Ê¼çºÅ¡§JEITA¡¢¾ì½ê¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ë¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¹¤ë¥Öー¥¹¤Ë¤ÆLLM¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Èó¹½Â¤¥Çー¥¿¤â´Þ¤àÀß·×¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ¸½ñ¤ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Çー¥¿¡¢²èÁü¥Çー¥¿¤Ê¤É¤ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤·¡¢Åý¹ç´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖGHELIA AutoDeck¡Ê¥®¥ê¥¢ ¥ªー¥È¥Ç¥Ã¥¡Ë¡×¤ò»²¹Í½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖGHELIA AutoDeck¡×¤Ï¡¢Àß·×¤ä¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¡¢À½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2026Ç¯½Õ¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖCEATEC 2025¡×¤Ç¤Î¥®¥ê¥¢¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹(https://www.ceatec.com/nj/exhibitor_detail_ja?id=1721)¡Ê¥Ûー¥ë2¡¡¾®´ÖÈÖ¹æ 2H407¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖGHELIA AutoDeck¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤äÍøÅÀ¡¢³èÍÑ¥·ー¥ó¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤È¥³¥¢µ¡Ç½¤È¤Ê¤ë¡ÖÀâÌÀÊ¸¤ÎÀ¸À®¡×¤È¡Ö¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÎÃßÀÑ¡×¤ò¹Ô¤¦¥Ç¥âÆ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖGHELIA AutoDeck¡×¤Ï¡¢Àß·×¤Î¸½¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉôÉÊÎ®ÍÑ¤Î¤¿¤á¤Î¸µCAD¥Çー¥¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦Àß·×ÊÑ¹¹¤Îº¬µò¤¬ÉÔÌÀ¤Ç¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡¦²áµî¤Î¥È¥é¥Ö¥ë²óÈò¤Î¤¿¤á¡¢»²¾È¤¹¤Ù¤ºÇ½ª¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄê¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¿¥¤ÇÃß¤¨¤Æ¤¤¿ÃÎ¼±¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äCAD¤äCAE¡¢LLM¤Ê¤ÉÆ³ÆþºÑ¤ß¤Î¥Äー¥ë¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤â¤Ã¤ÈÍ¸ú¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡¢Àß·×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»Ç½¤Î·Ñ¾µ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤´ë¶È¤Ê¤É¤Ï¡¢À§Èó¡¢CEATEC 2025¤Î¥®¥ê¥¢¥Öー¥¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖGHELIA AutoDeck¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é(https://ghelia.com/service/autodeck/)
¥®¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥®¥ê¥¢¤Ï¡Ö¥Ò¥È¤ÈAI¤Î¶¦À¸´Ä¶¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢2017Ç¯6·î¤ËÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¼«¼Ò¤Ç¤Î¸¦µæ³«È¯¤È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿¡¢¹âÅÙ¤«¤ÄÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤Îµ»½Ñ¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê»ñ»º¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÀ®²Ì¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ê¥¢¤Ï¡¢AI¤Ø¤Î¹â¤¤ÀìÌçÀ¤È»º¶È¤Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ëº¹°Û²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ»½Ñ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¤ò¶½¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£URL¡§ https://ghelia.com/