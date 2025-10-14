MiYO ORGANIC¡Ê¥ß¥è¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡¢¡Ö¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÌ¾¸Å²°¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥è¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜÈþÂå¡¢°Ê²¼¡ÖMiYO ORGANIC¡×¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ë¾ã³²¤¬¤¢¤ëÊý¡¹¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÌ¾¸Å²°¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢À½ÉÊ¤Î¸¡ÉÊ¡¦¥¢¥»¥ó¥Ö¥ë¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±ç»ö¶È¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬»²²è¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÏ¢·È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥½ー¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥É¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤ä¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¡¹¤ËÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤ÇÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ÃÏÍýÅª¤Ê¶á¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢½Û´Ä·¿¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¤¬´Ø¤ï¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Ê¡»ã»ÜÀß¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤ò¡¢¤è¤ê°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Äù·ë¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤¬ËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤ÎÃæ¿´Åª¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂ¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¤Î¶á¤µ¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃÏ¸µ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ½Â¤ÂÎÀ©¤òÌÜ»Ø¤¹Åö¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤È¡¢¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ÎÎÏ¤ò¼Ò²ñ¤Ç³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹Â¦¤Î´ê¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äó·È¤ÎÁÀ¤¤¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¸¡ÉÊ¤ä¥¢¥»¥ó¥Ö¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºî¶È¤ÎÉ¸½à²½¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Êºî¤ê¼ê¤¬´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢Ã¯¤¬ºî¶È¤·¤Æ¤â°ìÄê¤ÎÉÊ¼Á¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ÜÀß¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¹©Äø¤Î¸«Ä¾¤·¤ä´ð½à¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃúÇ«¤Êºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤¬°ÂÄê¤·¡¢¤Ð¤é¤Ä¤¤òËÉ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖMade in Japan¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î¸¡ÉÊ¡¦ÁÈÎ©¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨Æ¯ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ
¸½ºß¡¢¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢MiYOÀ½ÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¹©Äø¤òÃ´Åö¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- À½ÉÊ¤Î¸¡ÉÊ¡Ê±ø¤ì¡¢ÇËÂ»¡¢°õ»úÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ë
- ¸ÄÊñÁõ¤Ø¤Î¥¢¥»¥ó¥Ö¥ë
¤³¤ì¤é¤Î¹©Äø¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Äê¤á¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¼ê½ç¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Èºî¶È¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤ËÀß·×¡¦±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¢£MiYO ORGANIC ÂåÉ½¼èÄùÌò »³ËÜÈþÂå
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸¡ÉÊ¡¦¥¢¥»¥ó¥Ö¥ëºî¶È¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤»Ù¤¨¤Ç¤¹¡£
¾ï¤ËÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¡¢²þÁ±¤ä¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ë¿´¤«¤é·É°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î¡ÈÎ¢Â¦¤Î¥Òー¥íー¡É¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹ ¿¦°÷¡¡ÃæÂ¼ÍÍ
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÊ¡»ã¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ´ë¶È¤È°ì½ï¤ËÀ½ÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Ê¡»ã¤Î¿·¤¿¤Ê·Á¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¤³¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºî¶È¼ÔA¤µ¤ó¡Ê½¢Ï«·ÑÂ³»Ù±çB·¿¡¦ÍøÍÑ¼Ô¡Ë
ºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢MiYO¤µ¤ó¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¡¢Ëè²ó¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»Å»ö¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¾¦ÉÊ¡¢»ä¤¬¼êÅÁ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â1¤Ä¤º¤ÄÃúÇ«¤ËÀ½ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
MiYO ORGANIC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ö¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÉMiYO ORGANIC¡Ê¥ß¥è¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¡É¡£¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÃÝÀ½»õ¥Ö¥é¥·¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÝÌÊËÀ¡¢ÃÝ¥Ø¥¢¥³ー¥à¤Ê¤É¤ÎÃÏµå¤ËÍ¥¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¥µ¥¹¥Æ¥¤¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ªµÒÍÍ¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë250ËüËÜ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤·¡¢25t°Ê¾å¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ÏÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥ß¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ê¡¢¾ÃÈñ¤Î»ÅÊý¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¡¢¡ÖÈþ¤·¤¤ÃÏµå¤ò¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡×»Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025 Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ä´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ìÄê¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿´ë¶È¤Î¤ß¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë ¹ñºÝÅª¤ÊÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë B CorpÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://miyo-organic.com/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥è¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©466-0856 °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÀîÌ¾Ä®5-5-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-761-9858
Mail¡¡¡¡¡§info@miyoorganic.com
MiYO ORGANIC¡§https://miyo-organic.com/(https://miyo-organic.com/)
Trash to Treasure¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.trash2treasure-upcycle.com/