～¿çÌ²¤Î¼Á¤È¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¤ò¼«Á³¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è～µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊÂÐ±þ¡ÖAffron(R)(¥¢¥Õ¥í¥ó)¡×¤Î¤´¾Ò²ð¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÎ¶ÀôÆ²¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±öÅçÍ³¹¸¡Ë¤Ï¡¢²÷Ì²¥µ¥Ýー¥È¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢ÁÇºà¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½À¿©ÉÊÁÇºà¡ÖAffron(R)(¥¢¥Õ¥í¥ó)¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î15Æü¤ËÆüËÜ¤ÇÀµ¼°È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥í¥ó¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¸µ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎPhrmative Biotech Products¼Ò¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÆÈÀêÈÎÇä¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¡¢º£¸å¡¢²÷Ì²¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¤ò½Å»ë¤¹¤ë·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤¤»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤ÆÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡Ö¿©ÉÊ³«È¯Å¸2025¡×(Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È/10·î15Æü～17Æü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢10·î17Æü11¡§30～11¡§50¤Ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÅ¸¼¨¥Öー¥¹¡ÚÈÖ¹æ¡§4-152¡Û¤Ç¤â¥¢¥Õ¥í¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¥¢¥Õ¥í¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡Ø¥µ¥Õ¥é¥óÍ³Íè¤Îµ¡Ç½ÀÁÇºà¤¬¿çÌ²¤Î¼Á¤ò²þÁ±¡ª¡Ù
¡¡Affron(R)(¥¢¥Õ¥í¥ó¡Ë¤Ï¹âÉÊ¼Á¥µ¥Õ¥é¥ó¤ÎÃìÆ¬(»ó¤·¤Ù¡¢¤á¤·¤Ù)¤è¤êÃê½Ð¡¦ÀºÀ½¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëµ¡Ç½ÀÁÇºà¤Ç¤¹¡£¥µ¥Õ¥é¥ó¤Ï¥¢¥ä¥á²Ê¤ÎÂ¿Ç¯Áð¤Ç¡¢¿ôÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹á¿ÉÎÁ¤äÌ±´ÖÌô¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²Ä¿©Éô°Ì¤Ï²Ö¤ÎÃæ¿´Éô¤ï¤º¤«»°ËÜ¤Î»ó¤·¤Ù¤Î¤ß¤Ç¡¢¼ý³ÏÎÌ¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥¨¥¥¹¤Ï¶Ë¤á¤Æ´õ¾¯¤Ç¹â²Á¤ÊÁÇºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Õ¥é¥ó¥¨¥¥¹¤¬¿çÌ²¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¡¢¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¡¢µ¤Ê¬²þÁ±¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¢¥Õ¥í¥ó¤Ï¡¢²Ê³ØÅªº¬µò(¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹)¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿çÌ²²þÁ±ÁÇºà¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥Õ¥í¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Õ¥é¥ó¤ÎËÜ¾ì¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹âÉÊ¼Á¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸¶ÎÁ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤È¹â¤¤µ¡Ç½ÀÀ®Ê¬´ÞÍÎÌ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡
¢¡¡ØÎ×¾²»î¸³¤Ç¼Â¾Úー¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Í°Õ¤Ë²þÁ±¡ª¡Ù
¡¡¡¡¥¢¥Õ¥í¥ó¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¤Î²þÁ±¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ü¿çÌ²¾ã³²¤ò¼«³Ð¤¹¤ëÀ®¿Í63Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Æó½ÅÌÕ¸¡»î¸³(28Æü´Ö)¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥í¥óÀÝ¼è·²¤¬¥×¥é¥»¡¡¥Ü·²¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÉÔÌ²¾É½Å¾ÉÅÙ»Ø¿ô(ISI)¡¢²óÉü¿çÌ²¼ÁÌäÉ¼(RSQ)¡¢µÚ¤Ó¥Ô¥Ã¥Ä¥Ðー¥°¿çÌ²Æü»ï(PSD)¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ°Õ¤Ê²þÁ±¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ü¿çÌ²ÉÔÂ¤ÎÀ®¿Í120Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÊÌ¤ÎÆó½ÅÌÕ¸¡»î¸³(28Æü´Ö)¤Ç¤â¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ðー¥°¿çÌ²Æü»ï(¿çÌ²¤Î¼Á¤ÎÉ¾²Á)¡¢µ¯¾²¸å¤Îµ¤Ê¬É¾²Á¡¢ÉÔÌ²¾É¾É¾õ¼ÁÌäÉ¼(ISQ)¤Î¹ç·×¥¹¥³¥¢¡¢µÚ¤ÓISQÉÔÌ²¾ÉÊ¬Îà¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ°Õ¤Ê²þÁ±¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥í¥ó¤¬¡Ö¿çÌ²¤Î¼Á¤òº¬ËÜ¤«¤éÀ°¤¨¤ë¡×µ¡Ç½ÀÁÇºà¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ø°ÂÁ´À¡¦²Ã¹©À¤ËÍ¥¤ì¡¢Éý¹¤¤À½ÉÊ³«È¯¤ËÂÐ±þ¡ª¡Ù
¡¡¥µ¥Õ¥é¥ó¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¿©ÉÊ¤ä¹á¿ÉÎÁ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥¨¥¥¹Ëö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Õ¥í¥ó¤âÎ×¾²»î¸³¤Ç¹â¤¤°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥í¥ó¤Ï¿åÍÏÀ¤Ç²Ã¹©ÆÃÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ûÎÁ¡¢µ¡Ç½À¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡¢¥°¥ß¡¢¥¼¥êー¤Ê¤É¤Î°ìÈÌ¿©ÉÊ¤Ø¤Î±þÍÑ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Õ¥í¥ó¤Ïµ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸³«¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤À½ÉÊ³«È¯¤Ë¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¡¡²ñ ¼Ò Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò Î¶ÀôÆ²
¡¡Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±öÅç Í³¹¸
¡¡½ê ºß ÃÏ¡§¢©171-0021¡¡ÅìµþÅÔËÅç¶èÀ¾ÃÓÂÞ°ìÃúÌÜ5ÈÖ3¹æ
¡¡Àß¡¡ Î©¡§1981Ç¯9·î
¡¡»ö¶È°ÆÆâ¡§¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È(·ò¹¯¿©ÉÊ)¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¡¦Í¢½ÐÆþ¡¦²·¡¦ÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¦²½¾ÑÉÊ¸¶ÎÁ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦Í¢½ÐÆþ¡¦²·¡¦ÈÎÇä
¡¡»ñ ËÜ ¶â¡§5,400Ëü±ß
¡¡£Õ £Ò £Ì¡§http://www.ryusendo.co.jp/
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÎ¶ÀôÆ²¡¡¼ÒÄ¹¼¼
Ã´Åö¡§ÇÏ¾ì
TEL¡§03-3985-8346¡ÊÂåÉ½¡Ë
E-Mail: y.baba@ryusendo.co.jp