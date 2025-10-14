¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ê¥¢¥Õ¥§¥¹¡ÖLinkedIn Student Career Week 2025 Autumn¡×³«ºÅ¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥» i-¥¥ã¥ê¥¢¶¨»¿¤ÇÅÐÏ¿³ØÀ¸1Ëü¿Í¤Ë¡ÖGPS-Academic¡×¼õ¸¡µ¡²ñ¤òÄó¶¡
³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÇ¤°ÕÃÄÂÎLinkedIn Student Club¤Ï¡¢¼çºÅ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ê¥¢¥Õ¥§¥¹¡ÖLinkedIn Student Career Week 2025 Autumn¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥» i-¥¥ã¥ê¥¢¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨»¿¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿³ØÀ¸1Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÎÏ¡×¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¡ÖGPS-Academic¡×¤Î¼õ¸¡µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯10·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¼õ¸¡¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é120¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸ÂÄê¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lscw.directsourcing-lab.com/
Äó¶¡ÆâÍÆ¡§¡ÖGPS-Academic¡×¤Ë¤è¤ë¡ÖÌäÂê²ò·èÎÏ¡×¤Î²Ä»ë²½
º£²óÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖGPS-Academic¡×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÂç³Ø¤Ç³Ø½¤À®²Ì¤Î²Ä»ë²½¤Ê¤É¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤¹ ¡£¤³¤Î¥Äー¥ë¤Ï¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡Ö»×¹ÍÎÏ¡ÊÈãÈ½Åª»×¹ÍÎÏ¡¦ÁÏÂ¤Åª»×¹ÍÎÏ¡¦¶¨Æ¯Åª»×¹ÍÎÏ¡Ë¡×¡Ö»ÑÀª¡¦ÂÖÅÙ¡×¡Ö·Ð¸³¡×¤Î3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤òÂ¬Äê¡¦²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹ ¡£
³ØÀ¸¤Ï¼õ¸¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤äÀ®Ä¹²ÝÂê¤òµÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¥ì¥Ýー¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤Î³Ø½¬¤ä³èÆ°¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£
ÆÃÊÌ´ë²è¡§120¿Í¸ÂÄê¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ
¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î¼õ¸¡¤ÇÆÀ¤¿¼«¸ÊÍý²ò¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë120¿Í¸ÂÄê¤Î¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»i-¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÀìÌç²È¤¬¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ß²ò¤Êý¤ò²òÀâ¤·¡¢¼«¸ÊPR¤äÌÌÀÜ¤Ç¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤ò¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª¤Êº¬µò¤ò¼ê¤Ë¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ËÎ×¤à¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§ÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤È¡Ö¤Þ¤Ê¤Ö¡×¤È¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ÎÀÜÂ³
AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Ë¤Ï¼«¤é¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼çÂÎÅª¤ËÉÁ¤¯¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡×¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥Í¥Ã¥»i-¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ê¤Ö¤È ¤Ï¤¿¤é¤¯¤ò ¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢³ØÀ¸¤¬¼«¿È¤Î³Ø¤Ó¤ä·Ð¸³¤ò¼Ò²ñ¤Ç¤É¤¦³è¤«¤»¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÎLinkedIn Student Career Week 2025 Autumn¤Ø¤Î¶¨»¿¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î°ÕÍßÅª¤Ê³ØÀ¸¤È¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤¬½¸¤¦¾ì¤Ç ¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µÒ´ÑÅª¤Ê¼«¸ÊÍý²ò¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢³ØÀ¸¤È´ë¶È¤Î¤è¤êËÜ¼ÁÅª¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ LinkedIn Student Club GPS-Academic´ë²è ³ØÀ¸¥Áー¥à¥êー¥Àー »ÔÀîºÚ¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È
¼«Ê¬¼«¿È¤â»öÁ°¤ËGPS-Academic¤ò¼õ¸¡¤·¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¹ÖºÂ¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢·ë²Ì¤òÃÎ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¯¤ß¤ËµÒ´ÑÅª¤ÊÎ¢ÉÕ¤±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£LinkedIn Career Week Autumn 2025¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÈKnow yourself¡É¤ò¡¢¤³¤ÎGPS-Academic¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¹ÖºÂ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»i-¥¥ã¥ê¥¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ É÷´Ö Ä¾¼ù ¤Î¥³¥á¥ó¥È
AI¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ç²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¡¢²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¯ÎÏ¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GPS-Academic¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¡ÖÌäÂêÈ¯¸«¡¦²ò·èÇ½ÎÏ¡×¤Ï¡¢´ðÁÃ³ØÎÏ¤äÊÐº¹ÃÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¼«¸ÊÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤¼¤Òº£²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥½ー¥·¥ó¥° ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÝÂ¼ Êþ¹¸ ¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¥Ù¥Í¥Ã¥»i-¥¥ã¥ê¥¢ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤òµÒ´ÑÅª¤ËÍý²ò¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼çÂÎÅª¤ËÉÁ¤¯µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
LinkedIn Student Career Week¤Ï¡¢³ØÀ¸¤È´ë¶È¤¬Ä¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËGPS-Academic¤Î¤è¤¦¤Ê¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡È¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¡ÉÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜ¼ÁÅª¤ÊÂÐÏÃ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Beyond Technologies³ô¼°²ñ¼Ò ßÀÅÄ µÈÏº ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ì¤À°È÷¤Ê¾õ¶·¤«¤é²ÝÂê¤òÌÀ³Î²½¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò²ò·è¤ØÆ³¤¯¿Íºà¤¬¼Ò²ñ¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö²ÝÂê²ò·èÎÏ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ù¥Í¥Ã¥»i-¥¥ã¥ê¥¢ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖLinkedIn Student Career Week¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬ÀèÆþ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¡¢¼çÂÎÅª¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤ÎÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î³ØÀ¸¤ËÉý¹¤¤µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Æþ¼Ò¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¤Ç¤¹¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦³ØÀ¸¤¬À®Ä¹¤Îµ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ú¤Â³¤¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/48284/table/37_1_548b5cac2c101b02fc7bc5c9c4d34b01.jpg?v=202510141027 ]
¶¨»¿´ë¶È³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»i-¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»i-¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥Í¥Ã¥»¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹çÊÛ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿ ¡£¥Ù¥Í¥Ã¥»¤Î¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤È¡¢¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÎÍÑ¡¦½¢¶È»Ù±ç¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¡Ö¤Þ¤Ê¤Ö¤È ¤Ï¤¿¤é¤¯¤ò ¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡¢³ØÀ¸¡¢Âç³Ø¡¢´ë¶È¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·Â´³ØÀ¸¸þ¤±µÕµá¿Í¡¦¥ª¥Õ¥¡ー·¿½¢³è»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤ä¡¢¿·Â´¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢³Æ¼ï¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î°éÀ®¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.benesse-i-career.co.jp/
¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥Äー¥ë¡ÖGPS-Academic¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖGPS-Academic¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ç¹¤¯É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÈÆÍÑÅªÇ½ÎÏ¡ÖÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÎÏ¡×¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö»×¹ÍÎÏ¡×¡Ö»ÑÀª¡¦ÂÖÅÙ¡×¡Ö·Ð¸³¡×¤Î3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂ¿ÌÌÅª¤ËÇ½ÎÏ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢³ØÀ¸¤Î¼çÂÎÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ä¼«¸ÊÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹ ¡£2024Ç¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ215Âç³Ø¡¢Ìó28Ëü¿Í¤Î³ØÀ¸¤¬¼õ¸¡¤·¡¢³Ø½¤À®²Ì¤Î²Ä»ë²½¤äIR³èÆ°¡¢³ØÀ¸»ØÆ³¡¢¥¥ã¥ê¥¢³èÍÑ¤Ê¤É¤ËÉý¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§ https://www.benesse-i-career.co.jp/gps_academic/
¡ÖLinkedIn Student Career Week¡×³µÍ×
¡ÖLinkedIn Student Career Week¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖLinkedIn Student Career Week¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹SNS¡ÖLinkedIn¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ê¥¢¥Õ¥§¥¹¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ³°¤«¤é¿ôÀéÌ¾µ¬ÌÏ¤Î³ØÀ¸¤È¡¢¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ô½½¼Ò¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤È´ë¶È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸òÎ®¤ÈÁê¸ßÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¥Úー¥¸¡§https://lscw.directsourcing-lab.com/
