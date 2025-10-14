SKill PARKÂè4ÃÆ ―¡ÖÃ¯¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×ÈþÍÆ¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥í¥ó¶¨²ñ¤ÈAI³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¤ò¶¦ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒGO TODAY SHAiRE SALON¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄíË®É§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥í¥ó¶¨²ñ¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¡ÖSKill PARK Âè4ÃÆ AI³èÍÑ ¡ß ¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÍÆ»Õ¤ä¥µ¥í¥ó´Ø·¸¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¹ç·×45Ì¾¡Ê°ìÈÌ26Ì¾¡¿GO TODAY¥¯¥ëー19Ì¾¡Ë¤¬»²²Ã¤·¡¢¶È³¦¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¶¦¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦¡ÖSKill PARK¡×¤é¤·¤¤¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë
²ñ¾ì¡§¥ß¥ë¥Ü¥óÅìµþ¶äºÂ»ÙÅ¹¡Ê¥È¥ì¥é¥ó¥¹¶äºÂ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°4F¡Ë
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒGO TODAY SHAiRE SALON
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥í¥ó¶¨²ñ¡¡¿¹±Û Æ»Âç»á
·Á¼°¡§¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Ê»²²Ã¼Ô45Ì¾¡¿¤¦¤Á¸½ÃÏ»²²Ã31Ì¾¡Ë
¢£¡ÖÃ¯¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥í¥ó¶¨²ñ¤ÎÁÛ¤¤
¡ÖÈþÍÆ¶È³¦¤Î¤³¤ì¤«¤é¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢²áµî¤ÎÈþÍÆ¶È³¦¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ë¤³¤ì¤«¤é¤¯¤ë»þÂå¤È²ÝÂê¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡Ö²áµî¤ËWEB2.0¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë³Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤ËÍè¤ëAI»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤·Á¤Ç²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ºÇ½é¤Ë¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈþÍÆ¶È³¦¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÑÁ«¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤´¤È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Îºß¤êÊý¡×¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»¨»ï¤ä¥Ø¥¢¥«¥¿¥í¥°¤¬ÈþÍÆ»Õ¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤«¤é¡¢SNS¤äÍ½Ìó¥¢¥×¥ê¤¬ÉáµÚ¤·¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Î·Á¤¬¸Ä¿Í¤Ë³«¤«¤ì¤¿¸½Âå¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿²áÄø¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤¬¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ïµ¡²ñ¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤òÃ±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë½ÅÍ×À¤ò»ñÎÁ¤ä·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ò¤¨ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âè4¼¡AI¥Öー¥à¤ÈÈþÍÆ¶È³¦
¡ÖAI³èÍÑ¡×¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÈþÍÆ¶È³¦Á´ÂÎ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ë¤â¾ÇÅÀ¤¬¤¢¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¶È³¦¤ÎÎ®¤ì¤ä¡¢AI¸¡º÷»þÂå¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²òÀâ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹±Û»á¼«¿È¤âÈþÍÆ»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¤³¤½¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÅÀ¡×¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤Ç¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æº£¤Þ¤µ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¾ðÊó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢Ç®ÎÌ¹â¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¿¨¤ì¤ë¡¢ÃÎ¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÁ°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤ÎÈþÍÆ¶È³¦¤È¤³¤ì¤«¤é¤ÎÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¿¹±Û»á¤È»²²Ã¼Ô¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¤ò½ª¤¨¤Æ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥í¥ó¶¨²ñ »öÌ³¶ÉÄ¹ ¿¹±Û Æ»Âç»á
AI»þÂå¤Î³Ø¤Ó¤È¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Î²ÄÇ½À
¡ÖAI ¡ß ¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Î²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤ÎÆþ¸ý¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤È¶¦Í¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Î´¶À¤ò¤è¤ê³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¡×¤È¤¤¤¦SKill PARK¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢
¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼¡À¤Âå¤Î³Ø¤ÓÊý¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
GO TODAY SHAiRE SALON¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤³¤Î¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤¬¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Î¡ÖÆ¯¤Êý¡×¡Ö³Ø¤ÓÊý¡×¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤êÊý¡×¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ÎÃæ¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
ÈþÍÆ¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¡Ö¶¦¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦Ê¸²½¡×¤Î¹¤¬¤ê¤Ë´üÂÔ
AI¤Î³èÍÑ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»þÂåÇØ·Ê¤ä»ëÅÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅØÎÏ¤¬Àµ¤·¤¯Êó¤ï¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòº£³Ø¤Ó¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¤¬¤Á¤ÊÃæ¤Ç¡¢GO TODAY¤Î¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¿´¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë³è¤«¤»¤ë³Ø¤Ó¤äSNS³èÍÑ¤Î»ëÅÀ¤â¼ÂÍÑÅª¤ÇÂç¤¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËAI¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ø¤Ó¤ä¸òÎ®¤Î¾ì¤¬¤è¤ê¹¤¬¤ê¡¢ÈþÍÆ¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¡Ö¶¦¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦Ê¸²½¡×¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Õ¥§¥¯¥È Éû¼ÒÄ¹ ¿·Ã«ÂóºÈ»á
¢£Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
GO TODAY SHAiRE SALON ¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¡À¾»³²ÂÍ¤
SKill PARKÂè4ÃÆ¤ò½ª¤¨¤Æ
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ç¤¹¡£¤¹¤°¤ËAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥í¥ó·Ð±Ä¼Ô¤ä¶È³¦³°¤Î»²²Ã¼Ô¤â½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¶¦¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦¾ì½ê¤È¤·¤ÆÍýÁÛ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿·Ê¿§¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¾¯¤·¼Â¸½¤·¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È´Ö¥³¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤â»ä¤¿¤Á¤ÎÌò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤â¡Ö³Ø¤Ó¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡ÖSKill PARK¡×¤Ïº£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï 2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ó¥¹¶äºÂ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ¡Ö½Ä·¿Æ°²è¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¼ê´ë¶È¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½Ä·¿Æ°²è¤ÎÀ©ºî¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤ÎSNS³èÍÑ¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÃÎ¼±¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¤È»²²Ã¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://www.canva.com/design/DAGydSt4tL4/aIAOAXnU1DSLL4ViUfEODQ/view?utm_content=DAGydSt4tL4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hb61591cea6)
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥í¥ó¶¨²ñHP¡§https://www.digital-salon.com/
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥í¥ó¶¨²ñ¤Ï¡¢2023Ç¯7·î7Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥Ï¥Öµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Íý»ö¤Ë¤Ï¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¡¢Web3.0¤äDX¤ò¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤«¤é¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤Ø¤È³×¿·¤·¡¢ÈþÍÆ»Õ¤äÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¡¢¥áー¥«ー¡¢¥Ç¥£ー¥éー¤Ê¤É¶È³¦Á´ÂÎ¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒGO TODAY SHAiRE SALON
¹Êó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¡§À¾»³²ÂÍ¤
¡ÚGO TODAY SHAiRE SALON ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥·¥§¥¢¥µ¥í¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâºÇÂç¼ê¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¸þ¤±¥·¥§¥¢¥µ¥í¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¡£Á´¹ñ50Å¹ÊÞ°Ê¾å¤ËÅ¸³«¤·¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¥Ó¥åー¥Æ¥£¥·¥ã¥ó1,000Ì¾°Ê¾å¤¬ÅÐÏ¿¡£
ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¸Ä¼¼¶õ´Ö¤ä½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤òÀ°¤¨¡¢ÈþÍÆ»Õ¡¦¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¼«Í³¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.shairesalon-go.today/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒGO TODAY SHAiRE SALON
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ : ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1ÃúÌÜ9ÈÖ2¹æ ÂçÈ«¥Ó¥ë9F
ÂåÉ½¼èÄùÌò : ÂçÄíË®É§
ÀßÎ© : 2016Ç¯10·î13Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ : ¥·¥§¥¢¥µ¥í¥ó¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤¹¤Ù¤Æ