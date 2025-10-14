Startup Island TAIWAN¡¢ÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÎ¨¤¤¤Æ¡ÖRAMEN TECH 2025¡×¤ËÅÐ¾ì
ÂæÏÑ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖStartup Island TAIWAN¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÅý³ç¤Î¤â¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñー¥È¥Êー¤¬·ë½¸¤·¡¢ÂåÉ½ÃÄ¤òÊÔÀ®¡£10·î8Æü¡¢ÆüËÜ¡¦Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRAMEN TECH 2025¡×Å¸¼¨²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢20¼Ò¤ÎÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤¬³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÂæÏÑ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ïº£²ó¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ³¤³°Àª¤ÎÃæ¤ÇºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¡¢³¤³°ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹ñÊÌÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥àÆâ¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×2¼Ò¨¡¨¡Free Bionics Taiwan Inc.¡ÊÊ¡Õï²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë¤ª¤è¤Ó Shipeng Technology Ltd¡Ê»Î芃²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë¨¡¨¡¤¬¡ÖRAMEN TECH¡×ºÇ½ª·è¾¡¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÂæÏÑ¤Îµ»½ÑÎÏ¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤¬¹ñºÝ¿³ºº°÷¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯¡ÖRAMEN TECH¡×¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥× CancerFree Biotech¡ÊÀºÂóÀ¸µ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë¤âº£Ç¯ºÆ¤Ó½ÐÅ¸¤·¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤ÎÅê»ñ²È¤È¤Î¸òÎ®¤ò·ÑÂ³¡£Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÎÅ¤ä¤¬¤ó¼£ÎÅÊ¬Ìî¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÅê»ñµ¡´Ø¤ä´ë¶È·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊCVC¡Ë¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¶¨¶ÈÄó°Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Î´Ö¤ÇÀºÌ©°åÎÅ¤ª¤è¤Ó¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢·È¤¬°ìÁØ¿¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£´Ú¹ñ¤ä²¤ÊÆ¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é¤â¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ð¥¤¥ªÅê»ñ´Ä¶¤ä¹ñºÝ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Ï¢·È¤ÎÃÏ°è¥ê¥½ー¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Î OSENSE Technology¡Ê¸÷²Ó´¶ÃÎ²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë¤â¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢½ÐÅ¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬AI±þÍÑ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®AI¡¢AI¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡¢»º¶ÈÆ³Æþ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬Ãæ¿´¥Æー¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡ÊSI¡Ë¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖAI¡ß¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤ÆÍË¾¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¡ÖRAMEN TECH 2025¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢²¤ÊÆ¤Ê¤ÉÂ¿¹ñ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÅê»ñ²È¤¬½¸·ë¡£Ê¡²¬¤¬ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×µòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¡¦ÆüËÜ¡¦´Ú¹ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤ò¤Ä¤Ê¤°½ÅÍ×¤Ê¥Ï¥Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î½ÐÅ¸¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ì²áÀ¤ÎÅ¸¼¨¤ä¸½ÃÏ¿Ê½Ð³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ÅìËÌ¥¢¥¸¥¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ò·ë¤Ö¹ñºÝÅª¤Ê¶¨ÎÏ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢±Û¶Åª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó»ñËÜÏ¢·È¤Î¿¼²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¹ÔÄø¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Å¸¼¨²ñ°Ê³°¤Ë¤â G Camp Taiwan ¤ª¤è¤Ó Startup Terrace ¤¬¼çÆ³¤·¡¢JETRO¡¢CIC Fukuoka¡¢ËÌßÀË¡Î§»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ø¤ÎË¬Ìä¤ä¡¢ÁÏ¶ÈµòÅÀ¤Î»ë»¡¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡£¸½ÃÏ¤Î¥ê¥½ー¥¹Íý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¹ñºÝÏ¢·È¤ä»Ô¾ì¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²È¤¬ÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢´Ú¹ñ¤ä²¤ÊÆ¤ÎÅê»ñ²È¤âÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Îµ»½ÑÎÏ¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Startup Island TAIWAN ¤Ïº£¸å¤â¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Å¸¼¨²ñ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢Åê»ñÏ¢·È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿®Íê¹½ÃÛ¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¡¢Æü¡¦Âæ¡¦´Ú¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁê¸ßÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¸ÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È°ìÍ÷¡Û
◼ Startup Terrace Kaohsiung¡ÊÐ³ßÔ¿·ÁÏ±à¡ËÎ¨¤¤¤ëÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡§
CoCoTree Technology Co., Ltd.¡Ê²Ä澍²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦Data-DI Solutions Ltd¡ÊÚËÚ¡Î©»ðëÎ¸ÜÌäÍ¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦Deepwave Co., Ltd.¡Êíì°ÒÃÒÇ½¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦dentall Co., Ltd.¡ÊÂæßÔ²ç°×ÄÌ¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦FiduciaEdge Technologies Co., Ltd.¡Êî´¿®Îþ²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦Free Bionics Taiwan Inc.¡ÊÊ¡Õï²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦Gocochain Co., Ltd.¡ÊÃÛïº²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦Retailing Data Enterprise Corp¡ÊæÜÅµ»ñ¿Ö¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦Shipeng Technology Ltd¡Ê»Î芃²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦Turing Drive Inc.¡ÊÂæßÔÃÒ·Å²ïñË¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
◼ G Camp Taiwan Î¨¤¤¤ëÂæÏÑ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡§
¡¦Aibou¡ÊçèÇð±ÀÃ¼Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦Asiabots Limited¡ÊÐ³ÇîÊ¡¼¤Ëàº»Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦CancerFree Biotech¡ÊÀºÂóÀ¸µ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦Chen-Kai Tech¡ÊÄÃ³»²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦CraCrate Inc.¡ÊÁÏÁÏÊ¸²½²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦Eslitec Co., Ltd.¡Ê°ÊÎÏ¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦IsCoolLab Co., Ltd.¡Ê°Ë»Û¹óÆðñó²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦OSENSE Technology Co., Ltd.¡Ê¸÷²Ó´¶ÃÎ²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦TAC Dynamics¡ÊÂÙ²ÊÆ°ÎÏ¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë
¡¦Taiwan Carbon Shuttle Technology Co., Ltd.¡ÊÂæßÔ碳Ûè²Êµ»¸Ô份Í¸Â¸ø»Ê¡Ë