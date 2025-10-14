¡Ú»öÎã¾Ò²ð¡Û¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥×¤Î¡ÖDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×ÅìµþÅÔÎ©ÂçÅÄºùÂæ¹âÅù³Ø¹»¤Î¶µ°÷¸þ¤±¤Ë¡Ö1DAYÀ¸À®AI¸¦½¤¡×¤ò¼Â»Ü
¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥×¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òdiv¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÐ¸¶ ·½¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎ©ÂçÅÄºùÂæ¹âÅù³Ø¹»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×1DAYÀ¸À®AI¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¡£ËÜ¸¦½¤¤Ç¤Ï¶µ°é¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI¤ÎÀµ¤·¤¤Íý²ò¤È°ÂÁ´¤ÊÍø³èÍÑ¤òÌÜÅª¤Ë¡¢À¸À®AIÍøÍÑ¤Î¥ê¥¹¥¯¤È´ðÁÃ¡¢¼ø¶È¡¦¹»Ì³¤Ç¤Î³èÍÑ¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥×¥í¥ó¥×¥ÈÀß·×¤Î¼ÂÁ©¤ò¥»¥ß¥Êー·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹»Ì³¤Î¸úÎ¨²½¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¶µ°÷¸þ¤±¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¸¦½¤
¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥×¤Î¡ÖDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢Îß·×¼õ¹Ö¼Ô¿ô6ËüÌ¾(¢¨1)°Ê¾å¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥×¡×¤¬¡¢DX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ëºÎÂò¹»¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢À¸À®AIÅù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤¬³Ø¤Ù¤ë¹ÖºÂ¡¦¶µºà¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£³Æ¹»¤ÎÌÜÅª¤ä´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÀìÌç¹Ö»Õ¤¬ÂÐÌÌ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³Ø½¬¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿Ë»¤Ê¶µ°÷¤Î¹»Ì³¸úÎ¨²½¤ÏÄ¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸À®AI¤Ï¤½¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤«¤éÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÔÎ©ÂçÅÄºùÂæ¹âÅù³Ø¹»¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡ÖÀ¸À®AI¤ò¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¡Ö¶µ°÷¤Î»öÌ³ºî¶È·Ú¸º¤ò¸¦½¤Æâ¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤¹¤°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¡¢¶µ°÷¸þ¤±¤Î1DAYÀ¸À®AI¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¹Ö¸å¤Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ø¤Î¿´ÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯¤äÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ä¡¢ÆþÎÏ¤Î¥³¥Ä¤ò³Ø¤ó¤Ç¹»Ì³¤ä¼ø¶È¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¤¥áー¥¸¤òÄÏ¤á¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶µºà¡¦Âêºà¤Å¤¯¤ê¡×¡Ö¥Æ¥¹¥ÈºîÀ®¡×¡ÖÊ¸¾Ï¡¦»ñÎÁ¡¦Äê·¿¥áー¥ëºîÀ®¡×¡Ö¹Êó¡¦Ê¸²½º×¡×¡Ö¥¯¥é¥¹±¿±Ä¡×¡ÖICT»Ù±ç¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëºîÀ®¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥·ー¥ó¤¬¿ôÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 2016Ç¯9·î1Æü～2023Ç¯7·î20Æü¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥×Á´¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎß·×¼õ¹Ö¼Ô¿ô
¼õ¹Ö¼Ô¤ÎÀ¼
¡Ö1DAYÀ¸À®AI¸¦½¤¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¶µ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡¢¼õ¹Ö¸å¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤´´¶ÁÛ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆþÎÏÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÖÀâÌÀ¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËChatGPT¤ò»È¤¨¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖAI¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊ¸¾ÏºîÀ®¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÀ¸À®AI¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÍý²ò¤Ç¤¤¿¡×
¡Ö¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤Ç¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤¬²¼¤¬¤ê¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Î³èÍÑÎã¤â»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡ÖDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¾ÜºÙ
¡ÖDX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢Îß·×6ËüÌ¾°Ê¾å¤¬³Ø¤ó¤ÀIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÍÜÀ®¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥×¡×¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢ÄÌ¿®À©¥µ¥Ýー¥È¹»¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥× ¹âÅù³Ø±¡¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¹â¹»À¸¸þ¤±¶µ°é¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢DX¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ëºÎÂò¹»¸þ¤±¤ËÀ¸À®AI¤ä¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Åù¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤¬³Ø¤Ù¤ë¹ÖºÂ¤ä¶µºà¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://tech-camp.in/lps/dx-highschool
¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤ÎIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Å¾¿¦¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡Ê https://tech-camp.in/expert ¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç5,000Ì¾¡Ê¢¨2¡Ë°Ê¾å¤¬IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÅ¾¿¦¤·¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤ÎÅ¾¿¦À®¸ùÎ¨¤Ï99%¡Ê¢¨2,3¡Ë¤ò¼Â¸½¡£Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤Ï1,600¼Ò¡Ê¢¨4¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥×¡×¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢ºÇÃ»10½µ´Ö¤ÎÄ¶Ã»´ü½¸Ãæ³Ø½¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ëÂ¨ÀïÎÏ¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¡Ê¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡Ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬ºÃÀÞ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Å¾¿¦¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³Ø½¬¡¦¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó´ÉÍý¡¦Å¾¿¦»Ù±ç¤ÎÌÌ¤«¤é¡¢¥×¥í¤ÎÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬3Ì¾ÂÎÀ©¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2 2016Ç¯9·î1Æü～2024Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤ÎÎßÀÑ¼ÂÀÓ
¢¨3 ½êÄê¤Î³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÅ¾¿¦³èÆ°¤òÍú¹Ô¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÂÐ¤¹¤ë³ä¹ç
¢¨4 2016Ç¯9·î1Æü～2023Ç¯3·î7Æü¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¼ÂÀÓ
³ô¼°²ñ¼Òdiv¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤ò·Ç¤²¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤é¤ÎIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Å¾¿¦¤ò³ð¤¨¤ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥×¡×¤ä¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢AI¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼IT¥¹¥¥ë¤¬³Ø¤ÓÊüÂê¤Î¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥× ¥¹¥¥ë¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ê¤ÉÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¯ー¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Ë¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥× ¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥× Ë¡¿Í¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥× AI³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
