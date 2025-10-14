³ô¼°²ñ¼ÒSHiRO¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¤ë¡Ø°ðÂ¼°¡Èþ¤Î¥³¥³¥·¥í!¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡ÙºÇ¿·²ó¤¬¸ø³«¡ªー³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È
ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢´ë¶È¤È³ØÀ¸¤ò·ë¤Ö²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê½¢³è¾ðÊó¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²»³Ú¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢Ä°¤±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÄó¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡À¤Âå¤Î¿Íºà¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¿¼¤á¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤Î¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È¤Î¶âÅÄÏÂÌé¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ô184¡¡Ä©Àï¤ò¡È¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È¡É¤Ç´Ó¤¯¨¡¨¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ë¥¢¥¦¥ÈÂåÉ½¡¦¶âÅÄÏÂÌé¤µ¤ó¤¬¸ì¤ëÁÏ¶È¤Î¸¶ÅÀ
º£·î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦¶âÅÄÏÂÌé¤µ¤ó¡£
2013Ç¯¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ÎÍ§¿Í¤È2¿Í¤Ç²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¶âÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Ê¤¼¹¹ð¤Î»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¼ÒÌ¾¡Ö¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏ¶ÈÅö½é¤Ï¡Ö¼ã¤¯¤Æ¿®ÍÑ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö»ñ¶â¤â¤Ê¤¤¡×――¤½¤ó¤ÊµÕ¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¿ô¡¹¤Î¶ìÏ«¤äÀ®Ä¹¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È¤µ¤ó¤È¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
º£·î¤Î¡Ö°ðÂ¼°¡Èþ¤Î¥³¥³¥·¥í!¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò ¶âÅÄÏÂÌé¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÌ¾¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢ÁÏ¶È½é´ü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡²ó¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£Íè½µ¤ÎÊüÁ÷¤âµ¯¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤Þ¤¿¡¢Ä¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡Ö¥³¥³¥·¥í¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ó¥È¥êー¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÆüÍË¡¦ÌÚÍË¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ë¥¢¥¦¥È¤µ¤ó¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://fullout.jp/(https://fullout.jp/)
Ä¹´ü¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤Î¾ÜºÙ¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://kokoshiro.jp/intern/2232/(https://kokoshiro.jp/intern/2232/)
¥ê¥¹¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ø
¡Ö°ðÂ¼°¡Èþ¤Î¥³¥³¥·¥í¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡ª¡×¤Ï¡¢½¢³è¤ËÇº¤à³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÆâÍÆ¤¬ËþºÜ¡ª´ë¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÄ°¤¡¢¼«¿È¤ÎÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·¤Î²»³Ú¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¾ðÊó¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡§Ëè½µÆüÍË 11:30～11:45
¥é¥¸¥ªNIKKEI¡§Ëè½µÌÚÍË 20:00～20:15
²áµîÊüÁ÷²ó¤Î»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§Spotify(https://open.spotify.com/show/1Z0I2ImtuvYzomOfGlgmWn)¡¢¥é¥¸¥³(https://radiko.jp/r_seasons/10019306)
ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¥³¥³¥·¥í¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡ª(https://kokoshiro-radio.com/)
ÈÖÁÈX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@kokoshiro_jocr(https://x.com/kokoshiro_jocr)
´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ø
¡Ö°ðÂ¼°¡Èþ¤Î¥³¥³¥·¥í!¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Î¿Íºà¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¸æ¼Ò¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£µ®¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÉý¹¤¯È¯¿®¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÈÖÁÈ¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§ÈÖÁÈ¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Õ¥©ー¥à(https://jocr.jp/mailform/kokoshiro/)
³ô¼°²ñ¼ÒSHiRO¤Ï¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È´ë¶È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¹¤²¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¡¢´ë¶È¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Î³§ÍÍ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª