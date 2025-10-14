¥«¥ª¥Ôー¥º¡¢¡ÖVietnam Top 10 Tech & Map 2025¡×¤Ë¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤Ç3´§Ã£À®
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ôー¥º¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦IT¥µー¥Ó¥¹¶¨²ñ¡ÊVINASA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖVietnam Top 10 Tech & Map 2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¤Ç»°´§¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ø¾Þ¼°¤ª¤è¤ÓÉ½¾´¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥Ï¥Î¥¤»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñÆâ³°¤ÎIT´ë¶È¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥«¥ª¥Ôー¥º¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Íê¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤òÂåÉ½¤¹¤ëIT´ë¶È¤È¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ
¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥àIT´ë¶È¥È¥Ã¥×10¡×¤Ï¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦IT¥µー¥Ó¥¹¶¨²ñ¡ÊVINASA¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÎÍ¥¤ì¤¿IT´ë¶È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÁªÄê¥×¥í¥»¥¹¤¬¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¥Þ¥Ã¥×¡×¤ÎÉ¾²Á¡¦¹½ÃÛ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢23¤Î¼çÍ×¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤Î¼ÂÎÏ¤È»Ô¾ì¤Ç¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬Áí¹çÅª¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥ª¥Ôー¥º¤Ï°Ê²¼3ÉôÌç¤ÇÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¡ÖTop 10 ¥¨¥Þー¥¸¥ó¥°´ë¶È¡×
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¡ÖTop 10¡Ê½¾¶È°÷µ¬ÌÏ500～1,000Ì¾¡Ë¡×
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹Ê¬Ìî¡ÖTop 10 ÆüËÜ»Ô¾ì¡×
¥«¥ª¥Ôー¥º¤òÂåÉ½¤·¤Æ¼õ¾Þ¤·¤¿¥ß¥åー¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥º¥¤¡ÊMuu Van Duy¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢¥«¥ª¥Ôー¥º¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢ ¤½¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¿®Íê¹½ÃÛ¤ÎÀ®²Ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î±ÉÍÀ¤òÎÈ¤Ë¡¢º£¸å¤â¹ñºÝ¿å½à¤Î³«È¯ÎÏ¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹ñ²È²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
³Ë¿´µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ ― ¡ÖGo Global¡×ÀïÎ¬¤Î´ðÈ×¤Å¤¯¤ê
¥«¥ª¥Ôー¥º¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¼õÂ÷³«È¯(https://kaopiz.com/ja-offshore-service/)¤Ë²Ã¤¨¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸¦µæ³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢AI-OCRµ»½Ñ(https://kaopiz.com/ja-ai-image-recognition/)¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶µ°éÊ¬Ìî¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¥«¥ª¥Ôー¥ºOCR(https://ocr.kaopiz.com/)¡×¤Ï¡¢¼ê½ñ¤Ê¸»ú¤Î¼«Æ°Ç§¼±¤ÈºÎÅÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶µ»Õ¤Î¼êºî¶È¤òÌó80¡óºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Ø½¬¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶µ°é¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ª¥Ôー¥º¤Ï¡¢¿Íºà°éÀ®¤È»Ô¾ì³ÈÂç¤òÆ±»þ¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥ª¥Ôー¥º¤Ï¸½ºß¡¢Ìó700Ì¾¤ÎIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÍÊ¤·¡¢À¤³¦250¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ1,000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼çÍ×¤Ê³«È¯Ê¬Ìî¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥²ー¥à³«È¯¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¤Ï¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¼«Æ°¼Ö¥æー¥¶ー¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡ÖKGO¡×¤ä¡¢¼¡À¤ÂåIT¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡ÖCodestar Academy¡×¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¥«¥ª¥Ôー¥º¤Ï¥Ï¥Î¥¤¡¢¥À¥Ê¥ó¡¢Åìµþ¤ËµòÅÀ¤ò¹½¤¨¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖGo Global¡×ÀïÎ¬¤Î¤â¤È¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¹á¹Á¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É±Ñ¸ì·÷»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥«¥ª¥Ôー¥º¤Ï¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤âÇ¯Ê¿¶Ñ40¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢AI¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢¡ÖMake in Vietnam¡×À½ÉÊ¤òÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï2030Ç¯¤ÎIPO¡Ê³ô¼°¾å¾ì¡Ë¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àÈ¯¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Íê¤È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ôー¥º
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔËÅç¶èÆîÃÓÂÞ3-8-8 THE CORNER ÃÓÂÞ3F
ÀßÎ©¡§ 2014Ç¯9·î29Æü¡Ê¥Ï¥Î¥¤ËÜ¼Ò¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ TRINH CONG HUAN¡Ê¥Á¥ó¡¦¥³¥ó¡¦¥Õ¥¢¥ó¡Ë
½¾¶È°÷¿ô¡§ 700Ì¾¡Ê2025Ç¯10·î¸½ºß¡¿¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ µ»½Ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿·µ¬³«È¯¡¢¥µー¥Ðー°Ü¹Ô¡¢AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¸¦µæ³«È¯ Åù
Web¥µ¥¤¥È¡§ https://kaopiz.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ https://kaopiz.com/ja-contact/