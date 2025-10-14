¼¡À¤Âå¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÄó¶¡¡Ö¥Ê¥Ã¥¸¡×¤ËÅê»ñÍ½Äê¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¡×¡¢10·î24Æü¤«¤éÊç½¸³«»Ï
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ò·ë¤Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÅê»ñÍ½Äê¤Î²ñ°÷¸ÂÄê¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¡×¤ÎÊç½¸¤ò¡¢2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Êç½¸¡§¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥É»ý¤ÁÊ¬¤Î»äÊç¤Î¼è¤ê°·¤¤¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤¹¤¿¤á¡ÖÊç½¸¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥Ê¥Ã¥¸ ¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXTÆ¿Ì¾ÁÈ¹ç¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÊç½¸³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/54017/table/120_1_e041f3b8bc27c09109cb826d30022967.jpg?v=202510141027 ]
Åê»ñ²ÈÅÐÏ¿¤ä¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://next.ecrowd.co.jp/
¥Ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¨»²¾È¡§¥Ê¥Ã¥¸¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/73456)
¢£Ï¢Â³µ¯¶È²È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¼«Í³¤Ç¿·¤·¤¤¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹ÂÎ¸³
¥Ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¶âÍ»ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢2020Ç¯¤ËÁÏ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤¡ÖÇ§ÄêÊñ³ç¿®ÍÑ¹ØÆþ¤¢¤Ã¤»¤ó¶È¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡ÖNudge¡Ê¥Ê¥Ã¥¸¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖWork from anywhere¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤¹¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Î¶âÍ»ÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤ò´Þ¤à18ºÐ°Ê¾å¤«¤é¿½¤·¹þ¤á¤ë¥¿¥Ã¥Á·èºÑµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡¦¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Ê¤É¡¢²ÃÌÁÅ¹¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆüËÜ¹ñ³°Ìä¤ï¤ºÁ´¤Æ¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢300°Ê¾å¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢ÍøÍÑ³Û¤Î°ìÉô¤¬"¿ä¤·"¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ËèÆü¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤¯¤¹¤ë»Å³Ý¤±¤¬ËþºÜ¡£½é¤á¤Æ¤Î°ìËç¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤°Â¿´µ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
- ½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤â°Â¿´¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¾ðÊó¤Ç´°·ë¡£ÊÖºÑÊýË¡¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É½é¤á¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Â¿ºÌ¤Ê¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¿ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¿À¤³¦¤ÎÌ¾²è¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£°Û¤Ê¤ë¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÆ±°ì¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤ÇÈ¯¹Ô¤Ç¤¡¢´Ñ¾ÞÍÑÊÝÂ¸¥«ー¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨°ìÉô¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¡Ë¡£
- Æü¾ï¤Î·èºÑ¤¬¡È¿ä¤·¡É¤Î±þ±ç¤ËÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤Î°ìÉô¤ò¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÁªÂò¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ø¼«Æ°´Ô¸µ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ï¤Î¡Ö·èºÑ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¡Ê¿ä¤·¤ò¡Ë±þ±ç¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²ÈÅÐÏ¿¤ä¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://next.ecrowd.co.jp/
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É¤Î¸ÄÊÌÌÃÊÁ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¡×¤È¤Ï
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤Ï¡¢¶á¤¤¾Íè¤ÎIPO¤òÌÜ»Ø¤¹À®Ä¹´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¡¢¥ß¥É¥ë¡¦¥ì¥¤¥¿ー¥¹¥Æー¥¸¤ÎÍË¾¤Ê1¼Ò¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Î¶âÍ»»ñ»º¤ò¹ñÆâ¤ÎÀ®Ä¹»º¶È¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤¿¤ÊÅê»ñ¤ÎÁªÂò»è¡¦¿·¤¿¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ°÷¡§¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¤ËÅê»ñ²ÈÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Êý¤ò¡Ö²ñ°÷¡×¤ÈÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ÆÃÄ§1. ¶á¤¯IPO¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿Åê»ñÂÐ¾Ý
¶á¤¤¾Íè¤ÎIPO¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼ç´´»ö¾Ú·ô¤ä´ÆººË¡¿Í¤È¤Î·ÀÌó¤ò´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®Ä¹³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¸·Áª¡£VC¡Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë¤ä¶âÍ»¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÄó·È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢´õ¾¯¤ÊÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾Íè¤ÎIPO¼Â¸½¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
ÆÃÄ§2. Åê»ñÂÐ¾Ý¤¬ÌÀ³Î¤Ê¡Ö¸ÄÊÌÌÃÊÁ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×
1¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Åê»ñ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆÃÄê¤Î1¼Ò¤Î¤ß¡£Åê»ñ²È¤ÏÅê»ñÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î»ö¶ÈÆâÍÆ¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¶¦´¶¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÅê»ñÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£ºâÌ³¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î¾ðÇ®¤ä¡ÖÄ©Àï¤ÎÊª¸ì¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§3.ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¡ªÂç¤¤Ê¥Æー¥Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÈ¯·¡
Åê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡£ÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÎÎ°è¡¢ÆüËÜ¤Î½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¹ñºöÎÎ°è¡¢À¸³è¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ³×¤¹¤ë¥³¥ó¥·¥åー¥Þ¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ê¤É¡¢¼õ±×¼Ô¤¬Â¿¤¯¸Ä¿Í¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¥Æー¥Þ¤ËÄ©¤à´ë¶È¤ò¼´¤ËÈ¯·¡¤·¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ²ÈÅÐÏ¿¤ä¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://next.ecrowd.co.jp/
¢¡¥Ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-6-1 Âç¼êÄ®¥Ó¥ë4F FINOLAB
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://nudge.works/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://nudge.cards/
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÅÄ µ®»Ë
¢¡¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³µÍ×
¾¦¹æ¡§¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3181¹æ
Âè°ì¼ï¾¯³ÛÅÅ»ÒÊç½¸¼è°·¶ÈÌ³
ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È
Åê»ñ±¿ÍÑ¶È
²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®°ìÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ Âç¼êÄ®¥Ó¥ë¥Â¥ó¥°4³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇÈÂ¿¹¾ Ä¾É§
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È: https://corp.ecrowd.co.jp/
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥ÉNEXT¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://next.ecrowd.co.jp/
¥¤ー¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ecrowd.co.jp/