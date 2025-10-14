µåÌÌÍÑ¥¹¥Ñ¥íー¥ë¥Û¥ë¥À¡ÖSES-AH¡Ê¥¢¥ó¥°¥ë¥Ø¥Ã¥É¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥®¥Î¥Þ¥·¥ó¡ÊÉÙ»³¸©³êÀî»Ô¡Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ê¤É¤Ë¸«¤é¤ì¤ëµåÌÌ·Á¾õ¥ïー¥¯¡Ê¥Üー¥ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¢¥¿¥¤¥í¥Ã¥É¥¨¥ó¥É*¹¤Ê¤É¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÉ½ÌÌ»Å¾å¤²¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥íー¥é¡¦¥Ð¥Ë¥·¥ó¥°*²¥Äー¥ë¤Î¥Û¥ë¥À¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀìÍÑµ¡¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ßー¥ê¥ó¥°µ¡Ç½ÉÕ¤NCÀûÈ×¤ËÄ¾ÀÜ¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢ÉôÉÊ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÉ½ÌÌÁÆ¤µ¤Î°ÂÄêÀ¡¦²Ã¹©ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¡¦¹©Äø½¸Ìó¤ò°ìÂæ¤Ç¼Â¸½¡£¿·¤¿¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢²Ã¹©ÉÊ¼Á¤ÈÀ¸»º¸úÎ¨¤ÎÎ¾Î©¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢10·î22Æü(¿å)～10·î25Æü(ÅÚ)¤Ë¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹©ºîµ¡³£¸«ËÜ»Ô¡Ö¥á¥«¥È¥í¥Æ¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2025¡×¤Ë½ÐÉÊ¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¾¦ÉÊ³µÍ×
Åö¼Ò¤Î¡Ö¥¹¥Ñ¥íー¥ë¡×¤Ï¡¢¥íー¥é¤Ç¶âÂ°É½ÌÌ¤ò²¡¤·¶Ñ¤·¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ë»Å¾å¤²¤ë¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¹©¶ñ¡Ê¥íー¥é¡¦¥Ð¥Ë¥·¥ó¥°¥Äー¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡£¥íー¥é¤Ë¤è¤ëÅ¾°µ²Ã¹©¤Ë¤è¤ê¡¢¶âÂ°É½ÌÌ¤òÁºÀÊÑ·Á¤µ¤»²Ã¹©ÌÌ¤ò¤Ê¤á¤é¤«¤Ë»Å¾å¤²¡¢Æ±»þ¤ËÉ½ÌÌ²þ¼Á¡ÊÂÑËàÌ×À¡¦ÈèÏ«¶¯ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀ¸»ºÀ¡¦ÂÑµ×À¡¦°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤·¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Üー¥ë¥¹¥¿¥Ã¥É¤ä¥¿¥¤¥í¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëµåÌÌ·Á¾õ¤ò´Þ¤à¶îÆ°ÉôÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÉ½ÌÌ»Å¾å¤²¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥ßー¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡ÊÀÚºï²Ã¹©¤Î°ì¼ï¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿°ìÈÌÅª¤ÊNCÀûÈ×¤ËÄ¾ÀÜ¼è¤êÉÕ¤±¤Æ»ÈÍÑ²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÍÑÁõÃÖ¤äÊ£»¨¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢´ûÂ¸ÀßÈ÷¤Ø¤Î¥¹¥àー¥º¤ÊÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤ä¥é¥¤¥óÊÑ¹¹¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¡¦Äã¥³¥¹¥È¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2¡¥³«È¯ÇØ·Ê
À½Â¤¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï»Ô¾ì¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤äÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÃ»½Ì¡¢¼õÃí¤Î¾®¥í¥Ã¥È²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Â¿ÉÊ¼ï¾¯ÎÌÀ¸»º¤Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¡¢²Ã¹©¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¡¢¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤ä½ÏÎýµ»Ç½¼Ô¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÃÊ¼è¤ê²ó¿ô¤Îºï¸º¤ä¹©Äø½¸Ìó¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤ÊÀßÈ÷±¿ÍÑ¤¬¤è¤ê°ìÁØµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Üー¥ë¥¹¥¿¥Ã¥É¤ä¥¿¥¤¥í¥Ã¥É¥¨¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö¤Î¶îÆ°ÉôÉÊ¤Ï¡¢µåÌÌ·Á¾õ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ¹âÀºÅÙ¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤ÊÉ½ÌÌ»Å¾å¤²¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²Ã¹©Æñ°×ÅÙ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇµåÌÌ·Á¾õ¤Î¹âÉÊ¼Á²Ã¹©¤Ë¤Ï¡¢½ÏÎý¤Îµ»Ç½¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÀìÍÑµ¡¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤ä±¿ÍÑÉéÃ´¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎNCÀûÈ×ÀßÈ÷¤ò»È¤Ã¤ÆµåÌÌ·Á¾õ¤ò²Ã¹©¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹â¤¤²Ã¹©ÀºÅÙ¤È¿®ÍêÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ½Â¤¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤ÉÊ¼Á¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥ÆÃÄ¹
£±¡Ë¹âÂ®²Ã¹©¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊÉ½ÌÌ»Å¾å¤²
Ê£¿ô¤Î¥íー¥é¤Ç¥Ð¥Ë¥·¥ó¥°²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥ë¥Á¥íー¥é¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢3～6ÉÃ¤ÇRz¡ÊÉ½ÌÌÁÆ¤µ¤ò¼¨¤¹»Ø¿ô¡Ë0.8¦Ìm°Ê²¼¤Î¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹âÂ®²Ã¹©¤ÈÍ¥¤ì¤¿É½ÌÌÉÊ¼Á¤òÎ¾Î©¤·¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Ã¹©Îã
£²¡ËÈÆÍÑ¥ßー¥ê¥ó¥°ÉÕ¤NCÀûÈ×¤Ø¤ÎÂÐ±þ
ÀìÍÑÁõÃÖ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥ßー¥ê¥ó¥°ÉÕ¤NCÀûÈ×¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤À¤±¤ÇµåÌÌ·Á¾õ¤Î¥Ð¥Ë¥·¥ó¥°²Ã¹©¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÈÆÍÑ¥¢¥ó¥°¥ë¥Û¥ë¥À¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÄãÇØÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡³£Æâ¤Ç¤Î¹©¶ñ¼è¤ê²ó¤·¤¬ÍÆ°×¤Ç¡¢²Ã¹©»þ¤Î¼è¤ê°·¤¤À¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡Ë´ÊÃ±¤Ê¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÁàºîÀ
Ã»»þ´Ö¤Ç¥Äー¥ë¤ò¶îÆ°µ¡¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¡¢´ÊÃ±¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤È£Î£Ã¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºîÀ®¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºî¶È¼Ô¤Î·Ð¸³¤ä´¶³Ð¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤°ÂÄê¤·¤¿ÃÊ¼è¤ê¤ÈÎ©¤Á¾å¤²¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¿ôÃÍ²½¤µ¤ì¤¿²Ã¹©¾ò·ï¤ÏÎÌ»º²Ã¹©¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
£´¡¥»ÅÍÍ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/70070/table/140_1_45e787b1262dbd2878eff403e74c1537.jpg?v=202510141027 ]
5¡¥ÍÑ¸ì¡¦ÊäÂ
¢¨£± ¥Üー¥ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¿¥¿¥¤¥í¥Ã¥É¥¨¥ó¥É
µå²ÄÆ°¤ò¤â¤Ä¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÉôÉÊ¤Ç¡¢¥Û¥¤ー¥ë¤È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°µ¡¹½¤ò·Ò¤°Ìò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¹ÔÃæ¤Î¿¶Æ°¤äÁàÂÉ³ÑÅÙ¤ÎÊÑ²½¤ËÄÉ½¾¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁö¹ÔÀÇ½¡¢ÁàÂÉ°ÂÄêÀ¡¢°ÂÁ´À¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×ÊÝ°ÂÉôÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£² ¥Ð¥Ë¥·¥ó¥°²Ã¹©
¥Ð¥Ë¥·¥ó¥°¡ÊBurnishing¡Ë¤Ï¡¢ÀÚºï¤ä¸¦ºï¤Ê¤É¤Îºï¤ê¼è¤ë²Ã¹©¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¶âÂ°É½ÌÌ¤Ë¹©¶ñ¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ÆÁºÀÊÑ·Á¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÊ¿³ê¤Ë»Å¾å¤²¤ë²Ã¹©Ë¡¤Ç¤¹¡£¥íー¥é¤ÇÅ¾°µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈùºÙ¤Ê±úÆÌ¤ò¤Ê¤é¤·¡¢É½ÌÌÁÆ¤µ¤Î²þÁ±¤È²Ã¹©¹Å²½¤Ë¤è¤ëÂÑµ×À¸þ¾å¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹©¶ñËàÌ×¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²Ã¹©¤Î·«¤êÊÖ¤·ÀºÅÙ¤ËÍ¥¤ì¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥®¥Î¥Þ¥·¥ó¡¡¡¡
¢£ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ùÌî ³Ù
¢£ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©936-8577¡¡ÉÙ»³¸©³êÀî»Ô·ª»³2880ÈÖÃÏ
¢£TEL¡§(076)477-2555¡ÊÂå¡Ë¡¡¡¡¡¡ ¢£ÁÏ¶È¡§1936Ç¯3·î1Æü
¢£»ö¶È¡§¹â°µ¥¸¥§¥Ã¥ÈÀö¾ôÁõÃÖ¡¢Ä¶¹â°µ¿åÀÚÃÇÁõÃÖ¡¢¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅÊÝ¼éÍÑµ¡´ïÊÂ¤Ó¤ËÇÑÏ§µ¡´ï¡¢¼¾¼°¡¦´¥¼°ÈùÎ³²½ÁõÃÖ¡¢¥É¥ê¥ê¥ó¥°¡¦¥¿¥Ã¥Ô¥ó¥°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¢¥Ð¥ê¼è¤ê¼«Æ°²½µ¡´ï¡¢³È´É¹©¶ñ¡¦ÁõÃÖ¡¢È´´ÉÁõÃÖ¡¢¶ÀÌÌ»Å¾å¹©¶ñ¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥Ê¥Î¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅù¤Î³«È¯¡¢Àß·×¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä
¢£URL¡§https://www.sugino.com/