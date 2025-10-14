¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¿¿¶õÃÇÇ®ÊÝÎä¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖVIXELL¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤éÊÆ¹ñ¤ØÎäÅà¼÷»Ê¤Î¶õÍ¢¼Â¾Ú¤ËÀ®¸ù
ÆÃ¼ìÎäÅà¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÀ½ÉÊ´ë²è¡¦³«È¯¤È¹âÉÊ¼ÁÎäÅà¾¦ÉÊ¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚ²¼¾»Ç·¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÉÊÅÄÀµ¹°¡¢°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬³«È¯¡¦À½Â¤¤·¤¿¼¡À¤Âå¥ê¥æー¥¶¥Ö¥ë¿¿¶õÃÇÇ®ÊÝÎä¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖVIXELL¡Ê¥Ó¥¯¥»¥ë¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÎäÅà¼÷»Ê¤Î¶õÍ¢¼Â¾Ú¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ë¤è¤ê¡¢³¤¾åÍ¢Á÷¤ËÂ³¤¯¶õÍ¢¤Ç¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¡£ÎäÅà¼÷»Ê¤Î³¤³°Í¢½Ð³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Î¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¼ÂÀÓ¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡ÖVIXELL¡×¤Î³èÍÑÇØ·Ê
ÎäÅà¼÷»Ê¤Î³¤³°Í¢½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡Ê¢¨1¡Ë¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¡¢³¤³°Í¢½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¤Î¸¦µæ¡¦¼Â¾Ú¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ø¤Î³¤¾åÍ¢Á÷¤ËÀ®¸ù¡£ÊÝÎä¡¦ÃÇÇ®»ñºà¤ÎÆÈ¼«¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¡¢Ìó3¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÄê¤·¤¿¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¤Î°Ý»ý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤¾åÍ¢Á÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ÊÎ®ÄÌ·ÐÏ©¤Ç¤¢¤ë¶õÍ¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±Åù°Ê¾å¤ÎÉÊ¼Á°Ý»ý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¸¦µæ¡¦¸¡¾Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶õÍ¢¤ÎÍ¢Á÷´ü´Ö¤Ï³¤¾åÍ¢Á÷¤è¤êÃ»¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µ¡Æâ¤ä²ßÊª¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·»þ¤Î²¹ÅÙÊÑ²½¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÊ£¿ô²ó¤Î¶õÍ¢¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢¿ô¡¹¤Î¼ºÇÔ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¼Ò¤¬»ý¤Ä¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤È¼«¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á¡ºÙ¤ÊÎäÅà¼÷»Ê¤ò¹âÉÊ¼Á¤Ë¶õÍ¢¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¡¢Ï¢·È¤ò³«»Ï¡£¤è¤ê¶¯ÎÏ¤ÊÃÇÇ®ÊÝÎä¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¡ÖVIXELL¡×¤Î³èÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÎÎäÅà¼÷»Ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î¥ß¥Ä¥ï¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¤ÇÈÎÇä³«»Ï(https://www.d-break.co.jp/news/press-250919mitsuwamarketplacehawaii/)
¡Ê¢¨2¡Ë¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÎäÅà¼÷»Ê¤Î³¤¾åÍ¢Á÷¤ËÀ®¸ù(https://www.d-break.co.jp/news/press-250306-coldchain/)
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥ê¥æー¥¶¥Ö¥ë¿¿¶õÃÇÇ®ÊÝÎä¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ÖVIXELL¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖVIXELL¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÎäÂ¢¸Ë¤Î¾Ê¥¨¥Íµ»½Ñ¤È¥â¥Î¤Å¤¯¤êµ»½Ñ¤ò·ë½¸¤µ¤»¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥ê¥æー¥¶¥Ö¥ë¿¿¶õÃÇÇ®ÊÝÎäÍÆ´ï¤Ç¤¹¡£¡ÖVIXELL¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
- ¹â¤¤ÊÝÎäÀÇ½¡§30¡î´Ä¶²¼¤Ç³Æ²¹ÅÙÂÓ¤òºÇÂç10Æü´Ö¥ー¥×²ÄÇ½
- ´è¾æ¤Ê¹½Â¤¤Ç°Â¿´¡§Í¢Á÷»þ¤Î¾×·â¤äÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤âÂÐ±þ
- ²¹ÅÙ¥í¥¬ー¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¡§¸¡¾Ú¤ä¼ÂÌ³¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤Àß·×
- ¥¢¥ë¥ß¥ì¥¹¤Î¿¿¶õÃÇÇ®¹½Â¤¡§Îäµ¤Ï³¤ì¤òÄã¸º¤·¡¢¹âÃÇÇ®ÀÇ½¤ò¼Â¸½
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÍ¢Á÷¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¿©ÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Ï°åÎÅ¡¦°åÌôÉÊ¤ÎÍ¢Á÷»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÎäÅà¼÷»Ê¤È¤¤¤Ã¤¿²¹ÅÙÊÑ²½¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¿©ÉÊ¤Î³¤³°Í¢Á÷¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¼ÂÀÓ¤äº£¸å¤Î³èÍÑ¥·ー¥ó¤Î¹¤¬¤ê¤ò´üÂÔ¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎÏ¢·È¤Ë»¿Æ±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖVIXELL¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¶õÍ¢¤Î¸¡¾Ú·ë²Ì
º£²ó¤Î¸¡¾Ú¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü¤ËÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿ÎäÅà¼÷»Ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£9·î9Æü¤ËÊÆ¹ñ¸½ÃÏ¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÌó10Æü´Ö¡¢Í¢Á÷¤·¤¿5¤Ä¤Î¡ÖVIXELL¡×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹22¡î°Ê²¼¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢Æ±º¤·¤¿²¹ÅÙ¥í¥¬ー¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ê³ÎÇ§¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¶õÍ¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÎäÅà¼÷»Ê¤ÎÉÊ¼Á°Ý»ý¤Ë½½Ê¬¤Ê¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Á÷»þ¤Î¡ÖVIXELL¡×
ÊÆ¹ñ¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿ÎäÅà¼÷»Ê¤Î¾õÂÖ
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿³¤¾åÍ¢Á÷¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤Î¶õÍ¢¤Ç¤Î¼Â¾ÚÀ®¸ù¤ò¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤Ë¡¢¡Ö³¤¤È¶õ¤ÎÎ¾ÎØ¡×¤Ç¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÎäÅà¼÷»Ê¤Î³¤³°Í¢½Ð¤ò°ìÁØ²ÃÂ®¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¼÷»Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Öºî¤ê¼ê¤«¤é¿©¤Ù¼ê¤Þ¤Ç¤Î¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢ÆÃ¼ìÎäÅàµ¡¤ËÆÃ²½¤·¤¿¹ñÆâÍ£°ì¤ÎÀìÌç²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ2013Ç¯ÁÏ¶È¡£¿©ÉÊ»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÆÃ¼ìÎäÅàµ¡¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÆ³Æþ»Ù±ç¡¢ÆÃ¼ìÎäÅà¿©ºà¡Ö¥¢ー¥È¥í¥Ã¥¯¥Õー¥É¡×¤ÎÎ®ÄÌ»ö¶È¤Ê¤É¡¢ÆÃ¼ìÎäÅà¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆÃ¼ìÎäÅà¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¿©ÉÊÎ®ÄÌ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¯¤é¤·¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤òÄÌ¤¸¡¢2023Ç¯7·î¤Ë¥Ç¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÎäÅà¿©ÉÊÎ®ÄÌ¤ÎÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿¥·¥Ê¥¸ー¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.d-break.co.jp/