¡Ú¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë¡Û¼çÌòµé¤Îµ±¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥é¥á¥ê¥Ã¥×¡ÖCathy Doll¡¡¥Üー¥ó¥È¥¥¥Ö¥ê¥ó¥¯ ¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ã¥¯¡×¾åÎ¦¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜµ¡Ç½À¥³¥¹¥á¸¦µæ½ê( https://www.cosmelabo.shop/ ) ¤¬ÆüËÜÁíÂåÍý¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢¤Þ¤Ð¤¿¤¤¹¤éËº¤ì¤ë¡¢¼çÌòµé¤Îµ±¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥é¥á¥ê¥Ã¥×¡ÖCathy Doll¡¡¥Üー¥ó¥È¥¥¥Ö¥ê¥ó¥¯ ¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ã¥¯¡×¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë12»þ¤è¤ê³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë¤Ë¤ÆWEBÀè¹ÔÈ¯Çä¤ò³«»Ï¡£Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤Ç¤â½ç¼¡È¯Çä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
◼︎Born To Blink Lip Click
¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿°¤Ø¡£
¡È ¾®¤µ¤¤º¢¡¢¤ª¿Í·Á¡Ê¥Éー¥ë¡Ë¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò ¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCathy Doll¡Ê¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë¡Ë¡Ù¤«¤é¡¢¿·ºî¥ê¥Ã¥×¤ÎÈ¯Çä¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤Ð¤¿¤¤¹¤éËº¤ì¤ë¡¢¼çÌòµé¤Îµ±¤¤ò±é½Ð¤¹¤ë¥é¥á¥ê¥Ã¥×¡ÖCathy Doll¡¡¥Üー¥ó¥È¥¥¥Ö¥ê¥ó¥¯ ¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ã¥¯¡×¡£Ä¶ÈùºÙ¥Ñー¥ë¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¥°¥í¥Ã¥·ー¥Ðー¥à¤¬¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤Ç¿°¤Ë¡È Î©ÂÎ´¶¡ß·ì¿§´¶¡ß¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Êµ±¤¡É¤ò¥×¥é¥¹¡£Å·Á³¿¢Êª¥ª¥¤¥ë¤Î¥·¥¢¥Ð¥¿ー¤È¥Ð¥Ð¥¹¥ª¥¤¥ëÇÛ¹ç¤Ç¡¢´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Ê¿°¤Î¿åÊ¬¤òÆ¨¤µ¤º¡¢¤×¤ë¤ó¤È¤¦¤ë¤ª¤Ã¤¿¿°¤¬Ä¹»þ´Ö¤Ä¤Å¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Á¥Ã¤È²¡¤¹¤À¤±¤Î´ÊÃ±¥×¥Ã¥·¥å¼°¤ÇÎÌ¤ÎÄ´À°¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤âÊØÍø¡£
¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¡ü¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤âÁ¡ºÙ¤Êßê¤á¤¤ò´¶¤¸¤ë¿°¤Ø
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥´ー¥ë¥É¤ÎÄ¶ÈùÎ³»Ò¥Ñー¥ë*¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£ßê¤á¤¯¥°¥ê¥Ã¥¿ー¥ì¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ç¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤Þ¤Ð¤æ¤¤µ±¤¤òÊü¤ÄÈþ¿°¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥í¥Ã¥·ー¥Ðー¥à¤¬¿°¤Ø¥Ô¥¿¥Ã¤ÈÌ©Ãå¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ê¥åー¥ß¥£¤Ê¤Ý¤Ã¤Æ¤êÆù¸ü¿°¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
*¹çÀ®¥Õ¥ë¥ª¥í¥Õ¥í¥´¥Ñ¥¤¥È¡¿ ¥Û¥¦¥±¥¤»À¡Ê£Ã£á¡¿£Á£ì¡Ë
#10¤Ï¹çÀ®¥Õ¥ë¥ª¥í¥Õ¥í¥´¥Ñ¥¤¥È¤Î¤ß
¡üÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê¸÷Âô´¶
Á¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤È¥Ô¥å¥¢¤ÊºÌ¤ê¤ò³ð¤¨¤ë¥ê¥Ã¥×¥«¥éー¡£¤È¤í¤±½Ð¤¹¤¦¤ë±ð´¶¤¬¡¢¥°¥ê¥Ã¥¿ー¤Îµ±¤¤ò¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¯°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡ü¥ê¥Ã¥×¥ª¥¤¥ë¸ú²Ì¤Ç¤×¤ë¤×¤ë¿°Â³¤¯
3¼ï¤Î¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥ê¥Ã¥×¥±¥¢À®Ê¬*¤òÇÛ¹ç¡£¿°¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢´¥Áç¤äÈé¤à¤±¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ù¤¿¤Ä¤«¤º¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿åÊ¬´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤µ¤ò´¶¤¸¤ë»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¡£¥ê¥Ã¥×¥¯¥êー¥à¤Î¤è¤¦¤Ë»ýÂ³¤¹¤ë¹â¤¤ÊÝ¼¾ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ä¤±¤¿¤Æ¤Î¥Ä¥ä¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Õ¥êー½èÊý¡ä
¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó¥Õ¥êー
¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー
¡¦¹ÛÊªÌýÉÔ»ÈÍÑ
¡¦¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥êー¡ÊÆ°Êª¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ë
* ¥·¥¢»é¡¦¥Ð¥Ð¥¹Ìý¡¦¥Ó¥¿¥ß¥óE¡Ê¿Ý»À¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡Ë¡¿Á´¤ÆÊÝ¼¾
◼︎¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡ãÁ´9¿§¡ä
Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¯¥ê¥¢¥«¥éー¤«¤é¡¢Á¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¤ëÈ¯¿§¥«¥éー¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥·ー¥ó¤äµ¤Ê¬¡¢¥á¥¤¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë½¼¼Â¤Î¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
#01 FORTUNE¡Ê±¿Ì¿¡Ë
#03 FAME¡ÊÌ¾À¼¡Ë
#04 WELLNESS¡Ê·ò¹¯¡Ë
#05 PROTECTION¡Ê¼é¸î¡Ë
#06 HAPPINESS¡Ê¹¬Ê¡¡Ë
#07 SWEET LOVE¡Ê´Å¤¤Îø¡Ë
#08 SUCCESS¡ÊÀ®¸ù¡Ë
#09 WEALTH¡ÊÉÙ¡Ë
#10 DRAGON GOLD¡ÊÈË±É¡Ë
¢¨#10¤Î¤ß¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥é¥á¤ò»ÈÍÑ¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¿§¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥´ー¥ë¥É¤Î¥é¥á¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◼︎¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡§Cathy Doll¡¡¥Üー¥ó¥È¥¥¥Ö¥ê¥ó¥¯ ¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿1,320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä³«»Ï
Àè¹ÔÈ¯Çä¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
WEBÀè¹ÔÈ¯Çä¡§³ÚÅ·»Ô¾ì¡Ê¸ø¼°Ç§Äê¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥·¥È¥é¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ë
https://item.rakuten.co.jp/citrus-shop/cos-cd-bornlip/
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï³ÚÅ·»Ô¾ìÀè¹Ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢½ç¼¡³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ï12»þ¤è¤êÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¥·¥¹¥Æ¥à¾åÂ¿¾¯¤ÎÁ°¸å¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê¼è°·³«»ÏÆüÄø¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´Ãí°Õ¡ä
¡þ ¤´»ÈÍÑ¸å¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÊÄ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ ¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÃæÌ£¤Î¤¿¤á¡¢ÅÉÉÛ»þ¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤¹¤®¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ ³«ÊÄ»þ¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ÇÃæÌ£¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ Íî²¼¤Ê¤É¤Î¾×·â¤Ç¡¢ÃæÌ£¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤ê¡¢È´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Î¤¢¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ä¹â²¹¡¦Â¿¼¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ª¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ ÆýÍÄ»ù¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ ¤ªÈ©¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢Èé¤Õ²Ê°å¤Ê¤É¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼︎Cathy Doll¡Ê¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë¡Ë¤È¤Ï
¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¡¢¤ª¿Í·Á¡Ê¥Éー¥ë¡Ë¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¡Ù¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¥¿¥¤¥³¥¹¥á¡£Æ°Êª¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¥¯¥ë¥¨¥ë¥Æ¥£¥Õ¥êー¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
¥¿¥¤¤Ç°ìÆó¤òÁè¤¦¡¢²½¾ÑÉÊ¾å¾ìÂç¼ê´ë¶È¤Î¡ØKARMART¡Ê¥«¥ë¥Þー¥È¡Ë¡Ù¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Ï·¼ãÃË½÷Éý¹¤¤ÁØ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñÌ±Åª¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¸½ÃÏ¤ÇÇä¾åNo.1¤Î¥³¥¹¥á¤ä¡¢¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿À½ÉÊ¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥»ー¥ë¥¹¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿¿ô¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë¤Ï¡¢¥¿¥¤°Ê³°¤Ë´Ú¹ñ¤Ë¤â³«È¯µòÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡¢ºÇ½Ü¥á¥¤¥¯¤¬³ð¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£25¥ö¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤â»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¡É¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àÁí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô1,840Ëü¿ÍÄ¶*¤Î¥¿¥¤¤òµòÅÀ¤Ë¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë·óÇÐÍ¥¡Ö¥À¥Ó¥«¡¦¥Ûー¥ó¡×¤òµ¯ÍÑ¤·ÏÃÂê¤Ë¡£¡Ê*2024Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë
◼︎ ¥¥ã¥·ー¥Éー¥ë ÆüËÜ¸ø¼°
¡¦Instagram¡Ê@cathydolljapan¡Ë¡§https://www.instagram.com/cathydolljapan/
¡¦X¡Ê@cathydolljapan¡Ë¡§https://x.com/cathydolljapan
◼︎¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜµ¡Ç½À¥³¥¹¥á¸¦µæ½ê¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
◼︎ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜµ¡Ç½À¥³¥¹¥á¸¦µæ½ê
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è°¤ÇÈºÂ1ÃúÌÜ7-12 Åì¿·¥Ó¥ë5³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ ¼ÓÍÛ
◼︎ ¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È
¡ÖJF LABO COSME¡ÊJF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¡Ë¡×¡§https://www.cosmelabo.shop/
¡¦Instagram¡Ê@jflabo_cosme¡Ë¡§https://www.instagram.com/jflabo_cosme/
¡¦X¡Ê@jflabo_cosme¡Ë¡§https://x.com/jflabo_cosme
JF¥é¥Ü¥³¥¹¥á¤Ç¤ÏÁ´¤Æ¤Î³¤³°¥³¥¹¥á¤òÆüËÜ¤Ç¸¡ºººÑ¤ß¡£³§ÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¥³¥¹¥á¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£