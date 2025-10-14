¿·»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCraftive¡×¤òÁÏÀß¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢³«È¯ÈñÈ¾¸º¡¦¥ê¥¹¥¯¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÀ®²ÌÊó½··¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥µー¥Ó¥¹¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
±ÇÁü²òÀÏAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬ ´²¡Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCraftive¡Ê¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡×¤òÁÏÀß¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎÌó50%¤È¤¤¤¦Äã¥³¥¹¥È¤È³«È¯¤ÎÃ»Ç¼´ü²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÀ®²ÌÊó½··¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥µー¥Ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢³«È¯¤·¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÈñÍÑ¤ò°ìÀÚ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¡ÖÀ®²ÌÊó½··¿¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÈ¯Ãí¤ËÈ¼¤¦¤ªµÒÍÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥¹¥È¤ä³«È¯¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´ë¶È¤ÎDX¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Craftive ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ www.scorer.jp/craftive
¥µー¥Ó¥¹¥í¥´
¿·»ö¶È¡ÖCraftive¡×ÁÏÀß¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ï¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢±ÇÁü²òÀÏAI¤òÃæ¿´¤ËºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¼ÂÁõ¤·¡¢¡Ö¥ß¥é¥¤¥Î¥Õ¥Ä¥¦¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤ÎÀ¸À®AI¤ÎÂç¤¤Ê¿Ê²½¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤â¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÎÀ¸À®AI¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢À¸À®AI¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤òº¬Äì¤«¤éÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÑ³×´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸À®AI¤ò¥Õ¥ë¤Ë³èÍÑ¤·¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¶¯¤¤·è°Õ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCraftive¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖCraftive¡×¤Ï¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¿×Â®¤Ê³«È¯¡Ê¥Ð¥¤¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡Ë¤È¡¢Åö¼Ò¤¬½¾Íè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯·Ð¸³¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢DX¿ä¿Ê¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖÀ®²ÌÊó½··¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ¹
¡ÖCraftive¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢½¾Íè¤Î³«È¯¼êË¡¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¹âÂ®³«È¯¡ÛÀ¸À®AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤È½ÀÆðÀ
À¸À®AI¤ò³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤Îº¬´´¤Ë¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¹©¿ô¤òÂçÉý¤Ë°µ½Ì¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°µÅÝÅª¤ÊÃ»Ç¼´ü¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ Í×·ï¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤â¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥àÊÝ¼é¤âÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥ê¥¹¥¯¥¼¥í¡Û¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤éÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡ÖÀ®²ÌÊó½··¿¡×
¤ªµÒÍÍ¤È¤ÎÍ×·ïÄêµÁ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¤Þ¤º¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡Ê¼ç¤ËUI¡Ë¤òÌó1¥ö·î¤Ç³«È¯¤·¤Þ¤¹¡£ ¤ªµÒÍÍ¤Ï¤½¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ßËÜ³«È¯¤Î·ÀÌó¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ ¤â¤·¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÈñÍÑ¤Ï°ìÀÚÈ¯À¸¤»¤º¡¢Ìµ½þ¤Ç¤ÎÅÓÃæ²òÌó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢È¯ÃíÂ¦¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯¥¼¥í¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄã¥³¥¹¥È¡Û½¾ÍèÈæ50%¤Î¥³¥¹¥È¤Ç¡¢ROI¤òºÇÂç²½
³«È¯¥×¥í¥»¥¹¤òÈ´ËÜÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¼êË¡¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó50%¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤ÊÄã¥³¥¹¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¡ÊROI¡Ë¤òÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¡¢´ë¶È¤ÎDX¤ò¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¬ ´² ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤«¤éÎÁ¶â¤Ï¹âÆ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ïµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹â¤¤ÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤ªµÒÍÍ¤ÎÁÛÁüÄÌ¤ê¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡¢ËþÂ´¶¤ÎÄã¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÅÙÎ©¤Á¾å¤²¤ë¿·»ö¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡ØCraftive¡Ù¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¢¤ë¡ØÀ®²ÌÊó½··¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢Äã¥³¥¹¥È¡¦Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î³«È¯¤ò¼Â¸½¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹¹¿·¤ä¿·µ¬³«È¯¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò·àÅª¤Ë²¼¤²¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾: Craftive¡Ê¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥Ö¡Ë
¥µー¥Ó¥¹Ì¾: À®²ÌÊó½··¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¥µー¥Ó¥¹
ÂÐ¾Ý¥·¥¹¥Æ¥à: ¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Web¥µー¥Ó¥¹ Åù
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È: www.scorer.jp/craftive
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»: https://www.scorer.jp/contact/business
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÇ¿·¤ÎAI¡¦±ÇÁü²òÀÏµ»½Ñ¤ò¼´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÂæÅì4-8-7 Ãç¸æÅÌÄ®¥Õ¥í¥ó¥È¥Ó¥ë 2³¬
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬ ´²
ÀßÎ©: 2014Ç¯3·î
»ö¶ÈÆâÍÆ: ±ÇÁü²òÀÏAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦Äó¶¡ ¤Û¤«
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.scorer.jp/