¡Ú10·î29ÆüÅÐÃÅ¡ÛUGC Æ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²òÀâ¡ª¥æー¥¶ー¤ÎÂÖÅÙÊÑÍÆ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¹ØÇã¤òÂ¥¤¹ ¡ÈºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿UGCÆ°²è¡É ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¼çºÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ù¤ÇÈ¯É½
2026Ç¯¤Î¹¹ðÀïÎ¬¤Ï¡ÖCPA¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£～¥È¥Ã¥×1%¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢Çä¾å¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿·¾ï¼±¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡Ë
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡¡>> :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seb5gAjHZgaI?utm_source=shuttlerock
¡ÖÀïÎ¬¡×¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¡Ö·×Â¬¡¦Ê¬ÀÏ¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼¡À¤Âå¤Î¹¹ðÀïÎ¬¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹ ¡£
¢£ ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹
¡Ø 2026Ç¯¤Î¹¹ðÀïÎ¬¤Ï¡ÖCPA¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£～¥È¥Ã¥×1%¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡¢Çä¾å¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿·¾ï¼±～ ¡Ù
ÍèÇ¯¤Î¹¹ðÍ½»»¡¢¤Þ¤À¡ØCPA¡Ù¤òÌÜÉ¸¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Cookieµ¬À©¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢AI¤Î¿Ê²½¡Ä ¡£
»Ô¾ì¤¬·ãÊÑ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢CPA¤È¤¤¤¦¡ÉÅÀ¤Î»ØÉ¸¡É¤À¤±¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¤â¤Ï¤ä»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó ¡£
¤Ç¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÇä¾å¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥Ã¥×1%¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤Ï¡¢2026Ç¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¿ø¤¨¡¢
²¿¤ò¿·¤¿¤Ê¡Ö¾ï¼±¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤Ù¤¯¡¢
³ÆÎÎ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë13¼Ò¤¬½¸·ë¡£
¡ÖÀïÎ¬¡×¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡×¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¡Ö·×Â¬¡¦Ê¬ÀÏ¡×
¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢
»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¼¡À¤Âå¤Î¹¹ðÀïÎ¬¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹ ¡£
ÍèÇ¯¤ÎÀïÎ¬¤ò¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¡É¾¡¤Æ¤ëÀïÎ¬¡É¤Ø¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Î¿·¾ï¼±¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÊÔ¡¡10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë12:25 - 12:45
UGC Æ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²òÀâ¡ª¥æー¥¶ー¤ÎÂÖÅÙÊÑÍÆ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¹ØÇã¤òÂ¥¤¹ "ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿UGCÆ°²è"¤È¤Ï¡©¡Ê¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
AI¤òÄÌ¤¸¤¿ÂÎ¸³¤¬¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¥æー¥¶ー¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¡ÊUGC¡Ë¡×¤Ø¤Î¶¦´¶¡¦¿®Íê¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½¤äTikTok Shop¤Ê¤ÉSNS¾å¤«¤éÄ¾ÀÜ¹ØÇã²ÄÇ½¤ÊÆ³Àþ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥æー¥¶ー¤Î¶¦´¶¡¦ÂÖÅÙÊÑÍÆ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤«¤Ï¥Þー¥±¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç100ËüÅÀÄ¶¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎUGCÆ°²è¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Ê¤¬¤é¡È»É¤µ¤ëÍýÍ³¡É¤òÊ¬²ò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ØUGCÉ÷Æ°²è¤ò°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡¢20Ê¬¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÌµÎÁ¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¿½¤·¹þ¤à¡¡>> :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seb5gAjHZgaI?utm_source=shuttlerock
¢£ Åö¼Ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È
¡¦︎¡¡SNS¤ÇUGC¤¬ÂÖÅÙÊÑÍÆ¤òÀ¸¤à¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÍý²ò
¡¦︎¡¡¼ÂÎãÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥ëー¤µ¤ì¤Ê¤¤ÊÔ½¸¡¦¹½À®Í×ÁÇ¤ò²òÀâ
¡¦︎¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ø¤ÎUGCÉ÷Æ°²è°ÍÍê¤Ç²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤Í×ÅÀ¤ò¾Ò²ð
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦︎¡¡´ë¶È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À®²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦︎¡¡Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é¹ØÇã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ³Àþ¤òºî¤ê¤¿¤¤
¡¦︎¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ë¤É¤ó¤ÊÆ°²è¤ò°ÍÍê¤¹¤Ù¤¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦︎¡¡ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿½Ä·¿UGCÆ°²è¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤
¢£ ÅÐÃÅ¼Ô¾Ò²ð
ÈÓÄÍ µ®Íµ
¥»ー¥ë¥¹¥µ¥Ýー¥ÈÉô ÉôÄ¹
2017Ç¯¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢°ì´Ó¤·¤Æ´ë¶È¤ÎSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¡£´ë¶È¤ÎÌÜÅª¤äÍ×Ë¾¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Æ°²è¹¹ðÀ©ºî¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーµ¯ÍÑ¡¦UGCÀ©ºî¤Ë½¾»ö¡£
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¤Î100ËüÄ¶¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¼ÂÀÓ¤«¤éÆÀ¤¿¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤ÈAR¤ä3D CGI¤Ê¤ÉºÇ¿·¼êË¡¤ÎÄó°Æ¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÀ®²ÌºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¡£¸½ºß¤Ï¥»ー¥ë¥¹¥µ¥Ýー¥ÈÉôÄ¹¤È¤·¤Æ¼ÒÆâ³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¤·¡¢Äó°Æ¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤ä°Æ·ï¤Î±ß³ê¤Ê¿Ê¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¡£
¢£ ¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/163_1_4a6ebe37cc3b8459bac1b4092c667014.jpg?v=202510141027 ]
ÌµÎÁ¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¿½¤·¹þ¤à¡¡>> :
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seb5gAjHZgaI?utm_source=shuttlerock
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー°ìÍ÷¡Ê¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó(https://www.shuttlerock.co.jp/)¤Ï¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯Shuttlerock Limited * ¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£9¤Ä¤Î¼çÍ×SNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÇ§Äê¥Ñー¥È¥Êー¡¢X (Twitter) ¹¹ðÇ§ÄêÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¶È³¦ºÇ¹â¿å½à¤ÎSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
* Shuttlerock Limited¡§¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤Ê¤É9¥«¹ñ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤·¡¢300Ì¾°Ê¾å¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
X (µì Twitter) (https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)¡¢TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)¡¢LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)¡¢Instagram(https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/) ¤Ê¤É¤Î³Æ¼ïSNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Äー¥ë Shuttlerock BBF¤Î³«È¯¤È±¿ÍÑ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶ÉÂå¹Ô¤Ê¤É¡Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡ÊShuttlerock Studio¡Ë(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë :
https://www.shuttlerock.co.jp/contact/
ÎÁ¶â¤ä¼«¼Ò¤Ë¹ç¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼ïÎà¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖShuttlerock BBF¡×
Æ°²è¹¹ð¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¡ÖShuttlerock Studio¡×
¡¦SNS¤ËºÇÅ¬¤ÊÆ°²è¹¹ð¤Ç¡¢¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡×
¡¦UGCÆ°²è¹¹ð¤Ç¡¢¸ý¥³¥ß¸ú²Ì¡ÖUGC Æ°²è¹¹ðÀ©ºî¡×
X (µì Twitter)
¡¦¥Õ¥©¥í¥ïー³ÍÆÀ¡¦Ç§ÃÎ³ÈÂç¤Ë¡ÖX ´°·ë·¿ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡¦¥æー¥¶ー¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¡¦¥Õ¥¡¥ó²½¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥ìー¥¸¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡¦¹ØÇãÂ¥¿Ê¡¦ÍèÅ¹Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥¹¥È¿½ÀÁÉÔÍ×¤ÇÂ¨»þÃêÁª¡ÖWeb Á«°Ü·¿ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
TikTok
¡¦¥Õ¥©¥í¥ïー³ÍÆÀ¡¢UGCÁÏ½Ð¤Ë¡ÖWeb Á«°Ü·¿ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¶¯²½¤Ë¡ÖTikTok ´°·ë·¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉ¾²Á¸þ¾å¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È±¿ÍÑ¶¯²½¤Ë¡ÖInstagram ´°·ë·¿ ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
LINE
¡¦Í§¤À¤ÁÁý²Ã¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯ËÉ»ß»Üºö¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¦¥£¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
¡¦¹ØÇãÂ¥¿Ê¡¦ÍèÅ¹Â¥¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×
SNS
¡¦¸Ä¿Í¾ðÊó´ÉÍý¤ä¾¦ÉÊÈ¯Á÷¤Ê¤É¤Î°ÂÁ´ÀÃ´ÊÝ¤ä¹©¿ôºï¸º¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶ÉÂå¹Ô¡×
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/163_2_38a3c105bf123346ae262d6d95d399a9.jpg?v=202510141027 ]