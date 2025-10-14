CTC¤È¥Ü¥Ã¥·¥åSDS¡¢SAP¥¯¥é¥¦¥ÉERP¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½Â¤¶È¤ÎDX¡¦GX»Ù±ç¤Ç¶¨¶È³«»Ï
°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·µÜ Ã£»Ë¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢Î¬¾Î¡§CTC¡Ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å¡¦¥°¥ëー¥×¤Ç¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å¥°¥íー¥Ð¥ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ü¥Ã¥·¥å¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§Ãæ³Ñ¡¡¹¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢°Ê²¼¡§¥Ü¥Ã¥·¥åSDS¡Ë¤Ï¡¢SAP S/4HANA(R) Cloud Public Edition¤Î³èÍÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ëDX¡¦GX¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥â¥À¥Ê¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡Ê¶áÂå²½¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ»½Ñ·Ñ¾µ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏ·µà²½¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ò¤â¤ÄÀ½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È¤Ç¤Ï¡¢½ÏÎýµ»½Ñ¼Ô¤Î°úÂà¤¬¿Ê¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤âÆñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢Â°¿Í²½¤Î²ò¾Ã¤äÉ¸½à²½¡¢¥Çー¥¿²½¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢¸½¾ì¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿ÃÎ¸«¤Î·Ñ¾µ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤º¡¢ÉôÌç¤´¤È¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê·Ð±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤È·Ð±ÄÁØ¤È¤Î¾ðÊóÏ¢·È¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
SAP S/4HANA Cloud Public Edition¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉERP¤ÎÉ¸½à»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ëÅý°ì¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢ÉôÌç´Ö¤ÎÏ¢·È¤ä¾ðÊó¶¦Í¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£API¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÀÜÂ³¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¶ÈÌ³ºÇÅ¬²½¤È¡¢ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¶¨¶È¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ã¥·¥åSDS¤¬¥¤¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤ÎÀ½Â¤¶È¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿SAP S/4HANA Cloud Public Edition¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤È¡¢CTC¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÆ³ÆþÁ´¹©Äø¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¡ÖFigues Starter¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎË¡À©ÅÙ¡¢²ñ·×´ð½à¡¢¾¦½¬´·¡¢Ä¢É¼·Á¼°¤Ê¤É¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëERP¤ÎÆ³Æþ¤ä±¿ÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£CTC¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÅ¬ÍÑ¤«¤éAPIÏ¢·È¡¢³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£É¸½à²½¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÆÃ¼ìÍ×·ï¤äAI¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢³ÈÄ¥À¤ÈÊÝ¼éÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ERPÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÆ³Æþ¥¤¥áー¥¸
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ü¥Ã¥·¥åSDS¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀ½Â¤¶È¸þ¤±¤ÎDX¤äGX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢CTC¤Î¹ñÆâÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¹ñÆâ¤Î´ë¶È¤ËºÇÅ¬²½¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÀßÈ÷¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤Î´Æ»ë¤Ë¤è¤ëÍ½ËÉÊÝ¼é¤ä¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ¤Î²Ä»ë²½¡¢¹©¾ì¤Î¥°¥êー¥ó²½»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ñÆâÀ½Â¤¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥¤¥áー¥¸
CTC¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥¯¥é¥¦¥ÉERP¥µー¥Ó¥¹¡ÖGROW with SAP¡×¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¡¢SAP ERP¤ÎÉ¸½àÆ³Æþ¡ÊFit to Standard¡Ë¤ÈSAP(R) Business Technology Platform (SAP(R) BTP¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿APIÏ¢·ÈÅù¤Ë¤è¤ë´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖFigues¡Ê¥Õ¥£¥°¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹²þÁ±¤ÎÆâÀ½²½¤ò´Þ¤á¤¿È¼Áö·¿»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸åCTC¤È¥Ü¥Ã¥·¥åSDS¤Ï¡¢¹ñÆâÀ½Â¤¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Î¾¼Ò¤Îµ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÎ¬¾Î¡§CTC¡Ë¤Ï¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ëÁí¹çIT¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤éÀß·×¡¢³«È¯¡¦¹½ÃÛ¡¢±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£AI¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤É¡¢Àè¿Ê¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï https://www.ctc-g.co.jp/ ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ã¥·¥å¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê¥Ü¥Ã¥·¥åSDS¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ü¥Ã¥·¥å¥°¥íー¥Ð¥ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥Ã¥·¥åSDS ¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢IT ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ø¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¢¤ëSmarter Digital¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤ÊÌ¤Íè»Ö¸þ·¿´ë¶È¤Î¼Â¸½¡¢»ýÂ³²ÄÇ½ÀÌÜÉ¸¤Î²ÃÂ®²½¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¥Ã¥·¥åSDS¤Ï¥ª¥ó¥·¥ç¥¢¡¢¥Ë¥¢¥·¥ç¥¢¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥¢¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢±Ñ¹ñ¡¢ÃæÅì¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï https://bosch-sds.com/ ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨1 SAP¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉERP¤ò¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áÀß·×¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤äÀßÄê¡¢¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤Î¹½À®¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¤Ò¤Ê·Á¡×¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Î»þÃ»¡¦É¸½à²½¡¦¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ SAP¡¢SAP¥í¥´¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎSAPÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Ë¤¢¤ëSAP SE¤ä¤½¤ÎÂ¾À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê¾å
°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCTC¡Ë
https://www.ctc-g.co.jp/