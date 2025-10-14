YuuRi ÃÂÀ¸ÆüµÇ°¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì(¥Ïー¥È) Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æÉÕ¤ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡ª
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢VTuber¡ÖYuuRi¡×¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÖTOSTA¡×Æâ¤Î¡ÚYuuRi OFFICIAL STORE¡Û¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËþºÜ(¥Ïー¥È)
YuuRi¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡È¤Û¤Ã¤È¡É¤Ç¤¤ë¡Ö¤Û¤Ã¤È¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×¤ä¡¢¡È¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î¡Ö¤º¤Ã¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÌÜâÔ¤ê¡¿¥Ïー¥ÈÌÜ¡Ë¡×¤Î2¼ïÎà¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤òºÌ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡ÚÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¿§»æÉÕ¤ ÃÂÀ¸ÆüµÇ°ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¡Û¡ª
¤³¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¿§»æ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
YuuRi¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤ò¤¼¤Ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤(¥Ïー¥È)
À½ÉÊ¾ðÊó
¢£YuuRi OFFICIAL STORE
https://tosta.jp/shops/YuuRi_Official
¢£¡Ú¢¨Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¿§»æÉÕ¤¡ÛÃÂÀ¸ÆüµÇ°ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È(¥Ïー¥È)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÃÂÀ¸ÆüµÇ°(¥Ïー¥È)´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ß¥Ë¿§»æ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ëÆÃÊÌÁ´¼ï¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹(¥Ïー¥È)´ü´Ö¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë(¥Ïー¥È)
¢£¤Û¤Ã¤È¥Þ¥°¥«¥Ã¥×(¥Ïー¥È)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
YuuRi¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤è(¥Ïー¥È)
¢£¤º¤Ã¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¥Ñ¥¹¥±ー¥¹(¥Ïー¥È)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
YuuRi¤â¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤Ã¤Æ(¥Ïー¥È)
¢£´Ì¥Ð¥Ã¥¸(ÌÜâÔ¤ê)(¥Ïー¥È)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Ì¥Ð¥Ã¥¸ÌÜâÔ¤êver.¤Ç¤¹(¥Ïー¥È)
¢£´Ì¥Ð¥Ã¥¸(¥Ïー¥ÈÌÜ)(¥Ïー¥È)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥Ïー¥ÈÌÜver.¤Ç¤¹(¥Ïー¥È)
ÈÎÇä¾ðÊó
¢£YuuRi OFFICIAL STORE
https://tosta.jp/shops/YuuRi_Official
------------
¡ÚYuuRi¡Û
X¡Êµìtwitter¡Ë¡§https://x.com/yuuriu95
YouTube¡§https://www.youtube.com/@YuuRi_Channel_
¡ÚTOSTA¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tosta.jp/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://medialinker.co.jp/
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥µ¥Ýー¥È¡§ https://creators.medialinker.co.jp/
X¡Êµìtwitter¡Ë¡§https://twitter.com/MediaLink_Inc
Facebook¡§https://www.facebook.com/medialink.co.jp
Instagram¡§https://www.instagram.com/medialink_inc/