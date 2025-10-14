Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ーÀÄÌÚ¿ò¹â»áÀ©ºî¤ÎÂç·¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ2ÅÀ¤ò¾®Æ¦Åç¤ËÅ¸¼¨
¹áÀî¸©¤Î¾®Æ¦Åç¤Ç¥ª¥êー¥Ö¤ÎºÏÇÝ¡¦¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¾®Æ¦Åç¥Ø¥ë¥·ー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹áÀî¸©¾®Æ¦·´¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌøÀ¸ÉÒ¹¨¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ê°Ê²¼Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚ¿ò¹â»á¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¸øÊç·¿¥×¥í¥Ýー¥¶¥ëÊý¼°¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë·¸¤ë»ö¶È¼ÔÊç½¸¡×¤Ë±þÊç¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Äó°Æ»ö¶È¼Ô¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºîÉÊ2ÅÀ¤Ï¡¢Ì´½§¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿ÀÄÌÚ¿ò¹â»á¤¬¡¢Âç²°º¬¥ê¥ó¥°¤äËüÇî¤Î¥Æー¥Þ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±À©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡Ú»²¾È¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250218-01/(https://www.expo2025.or.jp/news/news-20250218-01/)
ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿Í¾ºà¤ò³è¤«¤·¤¿¥¢ー¥È¤ò
ÁÛ¤¤¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤É¤³¤«¤Û¤«¤Î¹¥Å¬¤Ê¾ì½ê¤Ø
¡Ö¸øÊç·¿¥×¥í¥Ýー¥¶¥ëÊý¼°¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë·¸¤ë»ö¶È¼ÔÊç½¸¡×¤È¤Ï
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î±þ±çÃÄ¤È¤·¤Æ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ýー¥¿ー¡¦ÀÄÌÚ¿ò¹â»á¤¬Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÍ¾ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âç·¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ2ÅÀ¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ËëÆü¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥ë¥Ó¥ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤ÈµþºåÅÅ¼ÖÃæÇ·Åç±Ø¤Î2¤«½ê¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤òËüÇî¤Î²ñ´ü¸å¤Ë¡Ö¤è¤êÁÛ¤¤¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ì½ê¡×¤ØÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ê¥¢ー¥È¤ÎÍø³èÍÑ¡ËÄó°Æ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö»ö¶È¼Ô¸øÊç¡×¤Ç¤·¤¿¡£
À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×2025¤Î³«ºÅ¡¢
ÅÚ¾±»Ü¹Ô»Ü¹©70¼þÇ¯¤Ê¤ÉµÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¹¥µ¡¤Ë
º£Ç¯¤Ï¡¢3Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¢ー¥È¤Îº×Åµ¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡×¤Î³«ºÅÇ¯¤Ç´Ñ¸÷µÒ¿ô¤âÁýÂç¡£¤·¤«¤â¡¢¾®Æ¦Åç¤ÎÅÚ¾±Ä®À¯»Ü¹Ô70¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤â¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾®Æ¦Åç¥Ø¥ë¥·ー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÁÏÎ©40¼þÇ¯»ö¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÁÈ¤à°ÕµÁ¤â¤¢¤ê¡¢Å¸¼¨²ñ¾ì¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤òÅÚ¾±Ä®¤Ë¤â¶Ä¤®Ï¢·È¤·¤ÆÅö³º»ö¶È¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·ー¤ò
¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡×¥ª¥êー¥Ö¤ÎÅç¤Ø
¼«Á³´Ä¶¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢Áè¤¤¤äÉÏº¤¤Î¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤³¦¡¢¥Üー¥À¥ì¥¹¤ÊÈË±É¡£ËüÇî³«ºÅ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡£ºÇ¤â¹¥Å¬¤Ê¾ì½ê¤È¤·¤Æ¥ª¥êー¥Ö¤ÎÅç¡Ö¾®Æ¦Åç¡×¤òÄó°Æ¡£Åö¼Ò¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¡¢À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¤È¤ÎÏ¢·È»ö¶È¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÅö³º»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°Õ»Ö¤ò¶¯¤¯É½ÌÀ¤·¡¢º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»²¾È¡Û
¸øÊç·¿¥×¥í¥Ýー¥¶¥ëÊý¼°¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤ÎÍø³èÍÑ¤Ë·¸¤ë»ö¶È¼ÔÊç½¸¤Î ºÇÍ¥½¨Äó°Æ»ö¶È¼Ô¤ÎÁªÄê·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/20250909_art_senteikekka.pdf(https://www.expo2025.or.jp/wp/wp-content/uploads/20250909_art_senteikekka.pdf)
º£¸å¤ÎÍ½Äê
2025Ç¯10·î19Æü¡¢¾®Æ¦Åç¤ÎÅÚ¾±¹Á¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¥¹¥¿ー¥È
½üËë¼°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾®Æ¦Åç¥Ø¥ë¥·ー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Ï¡Û
À¥¸ÍÆâ¡¦¾®Æ¦Åç¤Ç¥ª¥êー¥Ö¤ÎºÏÇÝ¤ä ¡ÉÀ¸Ì¿¤Î¼ù¡É¥ª¥êー¥Ö¤ò¤Þ¤ë¤´¤È³è¤«¤·¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò·ò¤ä¤«¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¸¦µæ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§¾®Æ¦Åç¥Ø¥ë¥·ー¥é¥ó¥É³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¹áÀî¸©¾®Æ¦·´ÅÚ¾±Ä®¹Ã2721-1
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌøÀ¸ÉÒ¹¨
ÀßÎ©¡§1985Ç¯
HP¡§https://shl-olive.co.jp
¥ª¥êー¥ô¤Î¿¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¡¡https://www.healthyolive.com