¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¡í¤Ï¤«¤É¤ê¶õ´Ö¡íFEEEP¤ÈÄó·È¤·¤Æ¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ÎµòÅÀ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³ÈÂç
Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÌó900µòÅÀ¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Î¶ºê ¹¨ °Ê²¼¡¢¡Ö¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç14µòÅÀ¤Î¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFEEEP¤ÈÄó·È¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¡ßFEEEP¤ÎÄó·ÈÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
Åö¼Ò¤Ï¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤ä¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤òÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÌó900µòÅÀÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤Î±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¼«¼Ò³«È¯¤¹¤ëÅ¹ÊÞDX¡¦¾Ê¿Í²½¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖE Solution¡×¤ò³ÆµòÅÀ¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¹ñÌó17Ëü¿Í¤Î²ñ°÷ÍÍ¤ÏÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¡Ö¤¤¤¤¥¢¥×¥ê¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ò´ÊÃ±¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FEEEP¤Ï¡Ö²ñ¤¦¤³¤È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡È¤Ï¤«¤É¤ê¶õ´Ö¡ÉFEEEP¤ÎÅ¹ÊÞÆâÁõ¡¦±¿±Ä¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±ÄÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¤«¤é¡Èº£¤¹¤°¡ÉÍ½Ìó¤Ç¤¡¢1～6¿Í¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¤È½¾ÎÌ²Ý¶â¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÃÌ¡¦ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¡¦¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡¦Web²ñµÄ¡¦PCºî¶È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤Î²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¡£ÍøÍÑ¼Ô¤¬²÷Å¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¡È¤Ï¤«¤É¤ê¶õ´Ö¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¸½ºßÅÔ»ÔÉô¤òÃæ¿´¤Ë¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤òÅ¸³«¡¦³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹²ñ°÷ÍÍ¸þ¤±¤Î²÷Å¬¤Ê¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹Äó¶¡µòÅÀ¤ò³È½¼¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢FEEEP³ÆµòÅÀ¤Î½¸µÒÎÏ¶¯²½¤ÈÍøÍÑ¼ÔÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¼«¼Ò³«È¯¤Î¾Ê¿Í²½¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖE-Solution¡×¤Î¼ç¤ÊÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È£±.½¸µÒÎÏ¤Î¶¯²½
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î»ý¤ÄÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÅ¹ÊÞ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤äÌó17Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Î²ñ°÷´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤äÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í½Ìó¥×¥é¥ó¤ä·î³Û¥×¥é¥ó¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡£¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹Ì¥ÎÏÅª¤ÊÅ¹ÊÞ¤Å¤¯¤ê¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¸µÒ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£².ÍøÍÑ¼ÔÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å
Í½Ìó¤«¤é·èºÑ¡¢Æþ¼¼¤Þ¤Ç¤ò´°Á´Ìµ¿Í¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ°÷ÍÍ¤Ï¼õÉÕ¼êÂ³¤¤ä»öÁ°Í½Ìó¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤Ë¥¹¥Úー¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤ÇFEEEP³ÆÅ¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¿å½à¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î°ìÁØ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¶ÈÌ³ÉéÃ´¤Î·Ú¸º
Í½Ìó´ÉÍý¡¦·èºÑ½èÍý¤Î¼«Æ°²½¤ä¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¤ÈAI¥«¥á¥é¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÆþÂà¼¼´ÉÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¤Ê¾Ê¿Í²½¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë»öÌ³ºî¶ÈÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ±¿±Ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬¼«¼Ò³«È¯¤¹¤ë¾Ê¿Í²½¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖE-Solution¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=MhPs4BnmbNc ]
Äó·ÈµòÅÀ°ìÍ÷
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î²ñ°÷ÍÍ¤Ï10·î1Æü¤è¤ê²¼µµòÅÀ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ÏÍøÍÑ³«»ÏÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹½ÂÃ«±ØÁ°¥Ó¥ëÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±ØÅÌÊâ1Ê¬¡¢JR»³¼êÀþ½ÂÃ«±ØÅÌÊâ2Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§6:00~23:30
ÄêµÙÆü¡§1·î1Æü
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shibuyaku/shibuyaekimae-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹ÃÓÂÞÅì¸ýÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR»³¼êÀþÃÓÂÞ±ØÅÌÊâ1Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/tokushimaku/ikebukurohigashiguchi-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¿·½ÉÀ¾¸ýÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR»³¼êÀþ¿·½É±ØÅÌÊâ2Ê¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¿·½É±ØÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§6:30~23:30
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shinjukuku/shinjukunishiguchi-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¿·½ÉÅì¸ýÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¿·½É»°ÃúÌÜ±ØÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§7:00~23:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shinjukuku/shinjukuhigashiguchi-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ë¥åー¿·¶¶¥Ó¥ëÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥í¿·½É»°ÃúÌÜ±ØÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§7:10~23:30
ÄêµÙÆü¡§´ñ¿ô·î¤ÎÂè£²ÆüÍËÆü¡¢£±·î£±Æü¡¢£²Æü
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/minatoku/newshinbashi-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹ÈÓÅÄ¶¶Å¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÈÓÅÄ¶¶±ØÅÌÊâ1Ê¬¡¢JRÃæ±ûÀþ(²÷Â®)ÈÓÅÄ¶¶±ØÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shinjukuku/iidabashi-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹³Ø·ÝÂç³ØÅì¸ýÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìµÞÅì²£Àþ³Ø·ÝÂç³Ø±ØÅÌÊâ2Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/meguroku/gakugeidaigakuhigashiguchi-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹½©ÍÕ¸¶´äËÜÄ®Å¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅÔ±Ä¿·½ÉÀþ´äËÜÄ®±ØÅÌÊâ2Ê¬¡¢JR»³¼êÀþ½©ÍÕ¸¶±ØÅÌÊâ4Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö
ÄêµÙÆü¡§1·î1Æü
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/chiyodaku/akihabaraiwamotocho-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¾åÌîÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR»³¼êÀþ¾åÌî±ØÅÌÊâ1Ê¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¾åÌî±ØÅÌÊâ2Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/taitoku/ueno-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹Åìµþ±ØÈ¬½Å½§¸ýÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÆüËÜ¶¶±ØÅÌÊâ3Ê¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥í»°±ÛÁ°±ØÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§5:00~24:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/chuoku/tokyoekiyaesuguchi-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹Î©ÀîÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÆîÉðÀþÎ©Àî±ØÅÌÊâ2Ê¬¡¢Â¿Ëà¥â¥Î¥ìー¥ëÎ©ÀîËÌ±ØÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/tachikawashi/tachikawa-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¶äºÂÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åìµþ¥á¥È¥íÅì¶äºÂ±ØÅÌÊâ5Ê¬¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂ±ØÅÌÊâ5Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/chuoku/ginza-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹·ÃÈæ¼÷À¾¸ýÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR»³¼êÀþ·ÃÈæ¼÷±ØÅÌÊâ1Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§5:00~26:00
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞHP¡§https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/shibuyaku/ebisunishiguchi-by-feeep
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹ÉðÂ¢¾®»³Åì¸ýÅ¹ by FEEEP
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÅìµÞÌÜ¹õÀþÉðÂ¢¾®»³±ØÅÌÊâ1Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§24»þ´Ö
ÄêµÙÆü¡§¤Ê¤·
Å¹ÊÞHP¡§¸åÆü¸ø³«¡Ê11·î1Æü¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ë
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹²ñ°÷Êç½¸Ãæ
»ä¤¿¤Á¡¢¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÏÁ´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÇÌó900µòÅÀ¤ÈÄó·È¤·¡¢Á´Å¹ÊÞ»È¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤äË¡¿Í¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤Ï¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¤¤¿¤À¤¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑÊýË¡¤ä¥¢¥×¥ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=DfFb-5O8bPY ]
¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹²ÃÌÁÅ¹Êç½¸～¾Ê¿Í²½¥·¥¹¥Æ¥à¡ØE Solution¡Ù¤òÄã²Á³Ê¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½～
Å¹ÊÞ¿ôNo.1¤Î¡Ö¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤¬¼«¼Ò³«È¯¤¹¤ë¾Ê¿Í²½±¿±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¡ØE Solution¡Ù¡£¥¹¥Þー¥È¥í¥Ã¥¯¤È¥¢¥×¥ê¡¢´ÉÍý²èÌÌ¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼õÉÕ¡¦·èºÑ¡¦ÆþÂà¼¼¡¦Í½Ìó´ÉÍý¤ò¼«Æ°²½¤·¤Æ¡¢Ìµ¿Í±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI¥«¥á¥é¤ÈÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢±ó³Ö´Æ»ë¤â²ÄÇ½¡£
¡ØE Solution¡Ù¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Çä¾å¥¢¥Ã¥×¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢SEO¤Ë¶¯¤¤¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤È¥¢¥×¥ê¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ§ÃÎ³ÈÂç¤â¥µ¥Ýー¥È¡£Æ³Æþ¸å¤â¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Çー¥¿¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç²ÝÂê²ò·è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
²¼µ¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://e-office.space/contact
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹ ´ë¶È¾ðÊó²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ2ÃúÌÜ15ÈÖ5¹æ
ÀßÎ©Æü¡§2018Ç¯4·î
»ñËÜ¶â¡§501,190,278±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Î¶ºê ¹¨
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Î±¿±Ä¡¢Âß²ñµÄ¼¼¤Î±¿±Ä¡¢¥¢¥×¥ê¤Î±¿±Ä¡õ³«È¯¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://e-office.inc/
¸ø¼°Twitter¡§https://twitter.com/ii_office
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/iioffice.inc/¡¡
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/iioffice11
³ô¼°²ñ¼ÒFEEEP ´ë¶È¾ðÊó²ñ¼Ò³µÍ×
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É£±ÃúÌÜ£¸ÈÖ£±¹æ¡¡¿·½É¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°£Â£²£Æ
ÀßÎ©Æü¡§2021Ç¯10·î26Æü
»ñËÜ¶â¡§5000Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÀÄÌÚ¹§Íµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡É¤Ï¤«¤É¤ê¶õ´Ö¡É¡ÖFEEEP¡×¤Î´ë²è³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢²ñ°÷À©¥·¥§¥¢ÊÌÁñ¡ÖFEEEP RESORT¡×¤Î´ë²è³«È¯¡¦±¿±Ä
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.feeep.net/
¸ø¼°Twitter¡§https://x.com/Feeep_JP
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/feeep_jp/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/feeep.net?locale=ja_JP