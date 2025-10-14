¥«¥ª¥Ê¥Ó¤¬¡¢¿Í»ö¡¦µëÍ¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¼Ò¤È¾Ò²ð¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§º´Æ£ ´²Ç·¡¢°Ê²¼¡§Åö¼Ò¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°Ë±ä ½¼Àµ¡¢°Ê²¼¡§¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¼Ò¡Ë¤È¾Ò²ð¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¼Ò¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤Î¾Ò²ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Ä¹Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÜµÒ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤ÎÄó°Æµ¡²ñ¤ò³ÈÂç
¡¡¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¼Ò¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Í»ö¡¦µëÍ¿ÎÎ°è¤òÃæ¿´¤ËHR¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤äBPO¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ÈÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î·ÀÌóÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¼Ò¤¬»ý¤Ä¸ÜµÒ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤ÎÄó°Æµ¡²ñ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê¹¤¯ÆÏ¤±¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢Äó°Æµ¡²ñ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÁÈ¿¥¤È¸Ä¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤À®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¤µ¤¯¤é¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶â1-17-3 NBF¥×¥é¥Á¥Ê¥¿¥ïー
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1972Ç¯11·î
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ °Ë±ä ½¼Àµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯»ö¶È¡¢¾ðÊó½èÍý¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄÂÂß¡¦ÈÎÇä»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾ÉÕ¿ï»ö¶È
²ñ¼ÒHP ¡§https://www.sakura-is.co.jp/
¢£¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤Ï¼Ò°÷¤Î¸ÄÀ¡¦ºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¡¢ÀïÎ¬¿Í»ö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¼Ò°÷¤Î´é¤äÌ¾Á°¡¢·Ð¸³¡¢É¾²Á¡¢¥¹¥¥ë¤Ê¤É¤Î¿Íºà¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¤Æ²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê¿ÍºàÇÛÃÖ¤ä¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¿ä¿Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÀïÎ¬Åª¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÁÃÍ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥«¥ª¥Ê¥Ó¡¡¡§https://www.kaonavi.jp/(https://www.kaonavi.jp/) ¡ä
¢£¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ ー¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¸Ä¤ÎÎÏ¤«¤é¼Ò²ñ¤Î»ÅÍÍ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î²¼¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤ä¥¹¥¥ë¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼«Î§¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍøÍÑ´ë¶È¿ô4,000¼Ò°Ê¾å¢¨¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¦¥à¥á¥¤¥È¡×¤äÍ½¼Â´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥è¥¸¥Ä¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡¦¿ÍºàÀïÎ¬¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2024Ç¯12·îËö»þÅÀ
¡ã²ñ¼ÒHP¡¡¡§https://corp.kaonavi.jp/(https://corp.kaonavi.jp/) ¡ä
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 38F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2008Ç¯5·î27Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO º´Æ£ ´²Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ª¥Ê¥Ó¡×¡¢Ï«Ì³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¦¥à¥á¥¤¥È¡×¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥í¥¦¥à¥á¥¤¥È¶ÐÂÕ¡×¡¢Í½¼Â´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥è¥¸¥Ä¥Æ¥£¥¯¥¹¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È