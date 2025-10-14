AIÅëºÜ¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯VDR¡¢M&A¤Î¿·¾ï¼±¤Ø¡ÖÇä¤ê¼ê»Ù±ç¡ß»Î¶ÈÏ¢·È¡×¥â¥Ç¥ë»ÏÆ°
M&A»Ù±ç¤Î¿·¾ï¼±¡¢¡Ö»Î¶ÈÏ¢·È¥â¥Ç¥ë¡×¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚÎ´¿Î¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²ñ·×»Î¡¦ÊÛ¸î»Î¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡ÖÇä¤ê¼ê´ë¶È¤Î»Ù±ç¡×¤ËÆÃ²½¤·¤¿AIÅëºÜVDR¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¥â¥Ç¥ë¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤¿¡£
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÃç²ð·¿M&A¤Ç¤Ï¼Â¸½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡ÖÇäµÑ´ë¶È¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÌç²È¥Áー¥à¤¬È¼Áö»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¡×¤ò²ÄÇ½¤È¤·¡¢ÆüËÜ·¿M&A¤Î¼ÁÅªÅ¾´¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¿·¾ï¼±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ÝÂê¡§½¾Íè·¿Ãç²ðM&A¤Î¸Â³¦
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/42056/table/335_1_ca34a041b6bec07cab127e73913f347a.jpg?v=202510141027 ]
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤Ë¤è¤ê¡¢ÇäµÑ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ðÊó³«¼¨¤ä¸ò¾Ä¤Î²áÄø¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢M&A¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¼Á¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
²ò·èºö¡§¡Ö»Î¶È¡ßVDR¡ßAI¡×¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤ÇäµÑ»Ù±çÂÎÀ©
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯VDR¡×¤Ï¡¢AIÅëºÜ·¿¤Î¹ñ»º¥Çー¥¿¥ëー¥à¤È¤·¤Æ¡¢²ñ·×»Î¡¦ÊÛ¸î»Î¤Ê¤É»Î¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÇäµÑ¥×¥í¥»¥¹¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦»Î¶È¤Ë¤è¤ëÆ³Æþ¡¦ÀßÃÖ»Ù±ç¡ÊÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¦Ë¡Î§»öÌ³½ê¤¬VDR¤ò¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¡¦AI¤Ë¤è¤ëDDÊä½õ¡¦·ÀÌó½ñ¥ì¥Ó¥åー¡¦ÃÎºâÃª²·¡Ê¡ÖAI¹¦ÌÀ on IDX¡×¤ÈÏ¢·È¡Ë
¡¦ÇäµÑ´ë¶È¤¬¼«¤é³«¼¨ÈÏ°Ï¤È¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¸Â¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ëUIÀß·×
¡¦¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¼¡¤Î°Æ·ï¤Ë¤âºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊRAG·¿¾ðÊó´ðÈ×
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÇäµÑ´ë¶È¤Ï¼«¼Ò¤Î¥Çー¥¿¤ò°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»Î¶È¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¤·¤¤M&A¥â¥Ç¥ë¡§»Î¶È¤¬¡È¿®Íê¤Î¥Ï¥Ö¡É¤È¤Ê¤ë»þÂå¤Ø
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÇäµÑ´ë¶È¤ÎÎ©¾ì¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢Ë¡Ì³¡¦ºâÌ³¡¦ÃÎºâ¤Î³Æ´ÑÅÀ¤«¤é¥×¥í¥»¥¹¤ò¹½Â¤²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»Î¶È¤¬M&A»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¿®Íê¤Î¥Ï¥Ö¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÌçÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ·ø´ë¶È¤ä¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ë¤ª¤±¤ëM&A¤ò¤è¤êÀïÎ¬Åª¤«¤Ä°ÂÁ´¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤Ê¤ë¡£
º£¸å¡¢¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö»Î¶È¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤Î¸øÇ§²ñ·×»Î»öÌ³½ê¡¦ÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤È¤ÎÏ¢·È¤ò³ÈÂç¤·¡¢VDR¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¦Á´¹ñ¤Î»Î¶È»öÌ³½ê¸þ¤±¡ÖVDRÆ³Æþ»Ù±ç¥»¥ß¥Êー¡×³«ºÅÍ½Äê
¡¦¡ÖÇäµÑ»Ù±ç¡ßAI¡×¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ò¶¦Í¤¹¤ë¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£Êó¹ð²ñ¤Î´ë²è
¡¦VDRÍøÍÑ´ë¶È¤ÎM&AÀ®¸ù»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÃÎ¼±»ñ»º¥é¥Ü¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×ÀßÎ©¸¡Æ¤
¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AI¤È»Î¶È¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëM&A»Ù±ç¤Î¿·¤¿¤ÊÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.legaltechvdr.jp/
¤ªÌä¹ç¤»¡§https://form.legaltech.co.jp/aos/legaltechvdr/input/
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡§2021Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§3²¯8,000Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ Î´¿Î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-13-1 ¸×¥ÎÌç40MT¥Ó¥ë4F
URL¡§https://www.legaltech.co.jp/
»ö¶È³µÍ×¡§ÆÃµöÄ´ºº¡¦È¯ÌÀÃê½Ð¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMyTokkyo.Ai¡×¡¢¼«¼ÒÀìÍÑAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAI IPGenius¡×¡¢¶¦Æ±³«È¯»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥êー¥¬¥ë¥Æ¥Ã¥¯VDR¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡