¡Ú10/28³«ºÅ¡§¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¶È³¦¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¡Û»öÎã¤Ë³Ø¤Ö¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤ÎÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ÖËÜÉô¤È¸½¾ì¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡×
Google¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Êµì¡¦Google¥Þ¥¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¡¢Yahoo!¥×¥ì¥¤¥¹¡¢Apple¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î3ÂçÃÏ¿ÞÇÞÂÎ¡¢HP¡¢¥¢¥×¥ê¡¢SNS¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ½¸µÒÇÞÂÎ¤Î°ì¸µ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥êー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã¤Ì¦ ±Ò,½©»³ Í´ÂÀÏ¯¡Ë¤Ï2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë13»þ¤è¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¶È³¦¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¡ÚÂç¼ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹FC20Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä´ë¶È¤Ë³Ø¤Ö¡¢Google¥Þ¥Ã¥×¤ÎÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ÖËÜÉô¤È¸½¾ì¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡×¡Û¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯ :
https://go.can-ly.com/251028_canly?utm_source=251028_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes
--¤½¤ÎGoogle¥Þ¥Ã¥×±¿ÍÑ¡¢Web¹¹ðÈñ¤ò"ÌµÂÌ"¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤ªµÒÍÍ¤ÎÌó43%¤¬¸¡º÷～·ÀÌó¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëGoogle¥Þ¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Î¾ðÊóÀ°È÷¤¬´Å¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Â¾¤Î¹¹ð»Üºö¤Ç½¸¤á¤¿¸«¹þ¤ßµÒ¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Âç¼êFC20Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¤Î»öÎã¤ò¸µ¤Ë¡¢Google¥Þ¥Ã¥×±¿ÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ä¡¢±¿ÍÑ¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡ÖËÜÉô¤È¸½¾ì¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡×¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½¸µÒ¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È
- ¹¹ðÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä¸¶°ø¤ÏGoogle¥Þ¥Ã¥×¤«¤â¡©
- Âç¼ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹FCÅ¹ÊÞ¤¬¥Þ¥Ã¥×±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±
- 20Å¹ÊÞ¤ò²ó¤¹¡¢ËÜÉô¤È¸½¾ì¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤È¤Ï¡©
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¶È³¦¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥ªー¥ÊーÍÍ
- Google¥Þ¥Ã¥×¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤äÌÜÅª¤¬Û£Ëæ¤ÊÊý
- Â¿Å¹ÊÞ¤Ç¤¦¤Þ¤¯±¿ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ÉÍýÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
Æü¡¡¡¡»þ¡§10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë13»þ00Ê¬～14»þ00Ê¬¡¡
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊZoom¡Ë³«ºÅ
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¹Ö±éÆâÍÆ¡§Âç¼ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹FC20Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä´ë¶È¤Ë³Ø¤Ö¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Google¥Þ¥Ã¥×¤ÎÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡ÖËÜÉô¤È¸½¾ì¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¡×
ÅöÆü¤´ÅÔ¹ç¤¬°¤¯»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¼¤Ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥»¥ß¥Êー¸å¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://go.can-ly.com/251028_canly?utm_source=251028_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes(https://go.can-ly.com/251028_canly?utm_source=251028_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)
³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥êー
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡¦¥ß¥Ã¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¹â»³ æÆÌð
ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡Â´¡£Âç¼ê°õºþ²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢½»¤Þ¤¤ÎÎ°è¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¡£¸½ºß¤Ï¥«¥ó¥êー¤Ë¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Úー¥Ñー¤ä¥»¥ß¥Êー¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤Ï¡¢¡¡Google¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Êµì¡¦Google¥Þ¥¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ë¡¢Yahoo!¥×¥ì¥¤¥¹¡¢Apple¥Þ¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î3ÂçÃÏ¿ÞÇÞÂÎ¡¢HP¡¢¥¢¥×¥ê¡¢SNS¤Ê¤É¤ÎÅ¹ÊÞ½¸µÒÇÞÂÎ¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤êÅ¹ÊÞ±¿±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤òÆÃÄê¤·»Üºö¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëÅ¹ÊÞ´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ëÄó¶¡¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½ÏÎý¤Î±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¤¬¤ªµÒÍÍ¤ÈÈ¼Áö¤·¤Ê¤¬¤é±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://jp.can-ly.com/
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/
Æ³Æþ´ë¶È¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¥«¥ó¥êーÊ¡Íø¸üÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ìó110,000°Ê¾å¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ò°ì³ç´ÉÍý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤ÎÃÏ¿Þ¾ðÊó¥Çー¥¿¤ò¶î»È¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¦¥Ñー¥È¡¦ÇÉ¸¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤äÆ¯¤¯¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤ËÃÏ¿Þ¤ò»È¤Ã¤Æ³Æ¼ïÍ¥ÂÔ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿½¸µÒÆ³Àþ¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤ä¼«¼Ò³ä¤ÎDXµ¡Ç½¤Ë¤è¤ëÇä¾å/¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Ê¤Éº£¤Þ¤ÇÊ¡Íø¸üÀ¸¤ÎÆ³Æþ¤ò¸«Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤â¸¡Æ¤¤¤¤¿¤À¤¤ä¤¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://fuk-ly.com/
»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://fuk-ly.com/form/download/
·ÇºÜ¥¯ー¥Ý¥ó¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ó¥êー
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2018Ç¯8·î15Æü
¶¦Æ±ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Co-CEO¡¡Ã¤Ì¦ ±Ò / ½©»³ Í´ÂÀÏ¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀîÆóÃúÌÜ2ÈÖ20¹æ¡¡Å·²¦½§¥ªー¥·¥ã¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢6F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§Å¹ÊÞ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î°ì³ç´ÉÍý¡¦Ê¬ÀÏSaaS¡Ö¥«¥ó¥êーÅ¹ÊÞ½¸µÒ¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
¥Þ¥Ã¥×¤Ç¶áÎÙ¤Î³ä°úÍ¥ÂÔ¤òÃµ¤»¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥ó¥êーÊ¡Íø¸üÀ¸¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
SNS±¿ÍÑ¥³¥ó¥µ¥ë»ö¶ÈÅù
HP¡¡¡¡¡¡ ¡§https://biz.can-ly.com/
ºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥«¥ó¥êー¤Ï¤µ¤é¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡¢²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¿¦¼ïÀÑ¶ËºÎÍÑÃæ¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎºÎÍÑ¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë
https://recruit.can-ly.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¡§¿ÀÅÄ ÂçÀ®
E-mail¡§canly.contact@can-ly.com