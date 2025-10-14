¥Ñー¥½¥ë¡¢¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹çµ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥×¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×EX-Fusion¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò·èÄê
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÏÂÅÄ ¹§Íº¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë³ËÍ»¹ç(¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó)¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¾¦ÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¥ìー¥¶ーÀ©¸æµ»½Ñ¤ò´ðÈ×¤Ë¡È¼«¹ñ»º¤Î¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡ÉÁÏ½Ð¤ËÄ©¤à³ô¼°²ñ¼ÒEX-Fusion¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: ¾¾Èø°ìµ±¡¢°Ê²¼¡ÖEX-Fusion¡×¡Ë¤Î¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ªËÜ½Ð»ñ¤Ï¡¢¥Ñー¥½¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñー¥È¥Êー¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー¡§²ÃÆ£ ¾æ¹¬¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£EX-Fusion¤Î³µÍ×
EX-Fusion¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÅª¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤»¤º¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼«¹ñ¤ÇÀ¸»º¤Ç¤¤ë³ËÍ»¹çµ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÂçºåÂç³ØÈ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£ ¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¤Ï¡¢¥Ôー¥¯ÅÅ¸»¤«¤é¥Ùー¥¹¥íー¥ÉÅÅ¸»¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÃ´¤¨¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ñ¸»¤ËË³¤·¤¤ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾Íè¤ÎÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ô¤¢¤ë³ËÍ»¹çÊý¼°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¤ÏÍ£°ì¡¢¼Â¸³Åª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー½ãÁý¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¾ÚÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¾¦ÍÑ²½¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£EX-Fusion¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅª¥Ëー¥º¤Èµ»½ÑÅªÄ¬Î®¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢¸÷À©¸æ¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¶¡µë¡¢¹â½ÐÎÏ¥ìー¥¶ー¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇµ»½Ñ¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¾¦ÍÑÏ§µ»½Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â½ÐÎÏ¥ìー¥¶ー¤äÀºÌ©¤Ê¸÷À©¸æµ»½Ñ¤Ï¡¢²Ã¹©¡¦°åÎÅ¡¦±§Ãè¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´íµ¡¤ä¿ÍºàÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹çµ»½Ñ¤Î¾¦ÍÑ²½¤ËÄ©Àï¤¹¤ëEX-Fusion¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ËÜ½Ð»ñ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î¹â½ÐÎÏ¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÀºÌ©²Ã¹©¤ä±§Ãè¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¸÷»º¶È¤Ø¤Î±þÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿·¤¿¤Ê»º¶È¡¦¸ÛÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¤Ï¡¢¾Íè¤Î´ð´´¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¾ì¡É¤òÁÏ½Ð¤·ÆÀ¤ëÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î»º¶È¤òÃ´¤¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯´Ä¶¤ä»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ³×¤ò»Ù±ç¤·¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î»º¶È´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤È¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1973Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢Àß·×³«È¯¤Ê¤É¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2008Ç¯10·î¤Ë¶¦Æ±»ý³ô²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£2017Ç¯7·î¤è¤ê¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¡£
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2181¡Ë¡£2025Ç¯3·î´üÇä¾å¼ý±×1Ãû4,512²¯±ß¡ÊIFRS¡Ë¡£
¢£¡ÖPERSOL¡Ê¥Ñー¥½¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.persol-group.co.jp/ ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¡¢BPO¤äÀß·×¡¦³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÃµº÷¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¤¥À¥¹¡×¤ä¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡× ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£