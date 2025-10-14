¥ªー¥É¥êー¡¦½ÕÆü¤¬ÆÃÊÌ¼ø¶È¡ª¡Ö±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¡È2ÂçÍýÍ³¡É¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡¿´ßÃ«Íö´Ý¤¬Êì¡¦´ßÃ«¹á¤Î²Î¤Ç¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¡É¤È¤Ï¡Ä¡Ã¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡ÙÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢²áµî¤ËÂç¤¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤ä¤é¤«¤·¤¿¡È¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¤¬¼«¤é¤Î¤·¤¯¤¸¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¶µ·±¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤ÎºÇ¿·ÏÃ¤ò10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÌë9»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®URL¡§https://abema.tv/video/episode/88-77_s1_p336¡Ë
¢£¥ªー¥É¥êー¡¦½ÕÆü¤¬ÆÃÊÌ¼ø¶È¡ª¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¡È2ÂçÍýÍ³¡É¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ
´ßÃ«Íö´Ý¤¬Êì¡¦´ßÃ«¹á¤Î²Î¤Ç¡Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¡É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¡Ö¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤ë¡×
10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ªー¥É¥êー¤Î½ÕÆü½Ó¾´¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï±Ñ¸ì¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤ÎÎò»Ë¤ÈÆÈ¼«¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÉ³²ò¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¶ÈËÁÆ¬¡¢½ÕÆüÀèÀ¸¤Ï¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¥¢¥¸¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤êÄã¤¤¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ¿Í¤Ï±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¶ì¼ê¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤º¡¢¡Ö2024Ç¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¿ô¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÌó3700Ëü¿Í¡×¡Ö¾å¾ì´ë¶È¤ÎÌó75%¤¬¶ÈÌ³¤Ç±Ñ¸ì¤ò»ÈÍÑ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Çー¥¿¤òÄó¼¨¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¸ÅÌÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¼Â¶È²È¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î´ßÃ«Íö´Ý¤â¡Ö½¢¿¦·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¾Ç¤Ã¤Æ±Ñ¸ì¤ò¤ä¤ê¤À¤¹¡×¡Ö³¤³°¤Ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²ñµÄ¤ÇÀäÂÐ±Ñ¸ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾å»Ê¤¬±Ñ¸ì¤Ç¤·¤«Ãý¤ì¤Ê¤¤¤È¤«·ë¹½¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¸½¾ìÌÜÀþ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶¦´¶¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¼ø¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ½ÕÆüÀèÀ¸¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¤¬±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤¤¡È2ÂçÍýÍ³¡É¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¡×¤È¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡×¡£Ê¸¶µÂç³Ø¡¦°¤Ìî¹¬°ì¶µ¼ø´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1980～1990Ç¯Âå¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Ï¡¢¡ÈÊ¸Ë¡¤È±ÑÃ±¸ì¤Ð¤«¤ê¡É¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¡¢Àµ¤·¤¤Ê¸Ë¡¤ò°Õ¼±¤·¤¹¤®¤Æ²ñÏÃ¤È¤·¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ê±Ñ¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡È°¡É¤È¤¹¤ë¶µ¤¨¡×¤â¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î¶µ°é¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬±Ñ¸ì¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤ò³Ø¤ÖÌÜÅª¤¬¡È¼õ¸³¡É¤ä¡È¥Æ¥¹¥È¡É¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖÀµÅúÎ¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¶µ°é¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Åö»þ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤¬²ÝÂê¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½ÕÆüÀèÀ¸¤¬µó¤²¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ö90Ç¯Âå¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡×¤ËÀø¤ó¤À¡È¾Ð¤¤¤Î¶õµ¤¡É¡£¡Ö±Ñ¸ì¤ÎÈ¯²»¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ê¤ó¤«¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆÈÆÃ¤ÎÊ¸²½¤¬¡¢±Ñ¸ì¤ò¿¿ÌÌÌÜ¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ø¤ÎÄñ¹³´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç90Ç¯Âå¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç±Ñ¸ì¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Îã¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥ëー¸ì¡É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥ëーÂç¼Æ¤òµó¤²¤¿½ÕÆüÀèÀ¸¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥ëー¤µ¤ó¤ÏÌÌÇò¤¹¤®¤¿¡×¡Ö¥ëー¤µ¤ó¤Ï¥®¥ã¥°¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¾Ð¤¤¤ò¤È¤ê¤Ë¤¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÕÆüÀèÀ¸¤Ï¡Ö²æ¡¹¤â¾Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÇú¾Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖJapanese¡ÜEnglish¡áJapanglish¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡È±Ñ¸ì¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¡É¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¹¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ñ¸ì¤È¤·¤Æ»È¤¦¤È¡ÖÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸í²ò¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿½ÕÆüÀèÀ¸¡£¡ÈJapanglish¡É¤ò»È¤Ã¤¿ÎãÊ¸¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¼õ¤±¼è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡È°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌõÊ¸¡É¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢1990Ç¯Âå¤ÎJ-POP¤Ë¤â³¤³°¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤±Ñ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿½ÕÆüÀèÀ¸¤Ï¡¢Êì¤¬¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦´ßÃ«¹á¤Ç¤¢¤ë´ßÃ«¤Ë¡ÖÍö´Ý¤¯¤ó¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Î²Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Î»ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¡Ö¡ØM¡Ù¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤Ï¡Ä¡Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ßÃ«¤Ë¡¢½ÕÆüÀèÀ¸¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¿Í¤ß¤ó¤Ê»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ¨¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥ªー¥É¥êー¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¤â¡Ö²¶¤¿¤Á¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢ÇÛ¿®¸å7Æü´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡ÙÊüÁ÷³µÍ×
ÇÛ¿®Æü»þ¡§Ëè·îÂè1～3¶âÍË¡¡Ìë9»þ30Ê¬～ÇÛ¿®³«»Ï
Âè4¶âÍË¡¡ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷½ªÎ»¸å～
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/88-77
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UC7WWaOF8NL-h_9b-KPiBFRg