¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼ÂÁõÎÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖINTLOOP Ventures Accelerator¡×Âè1´ü¤ÎºÇ½ª¥Ô¥Ã¥Á¤ò³«ºÅ
INTLOOP³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎÓ ÇîÊ¸¡¢°Ê²¼ INTLOOP¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖINTLOOP Ventures Accelerator¡Ê°Ê²¼¡¢IVA¡Ë¡×¤ÎÂè1´üºÇ½ª¥Ô¥Ã¥Á¤ò2025Ç¯9·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£AIONA³ô¼°²ñ¼Ò¡¢AIVALIX³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Kimaru AI³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Solve AI³ô¼°²ñ¼Ò¤Î·×4¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËAIVALIX³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ïº©¿Æ²ñ¤â¼Â»Ü¤·¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤¬º£¸å¤Î¶¨¶È¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯³ÈÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎºÇ½ª¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¡¢IVAÂè1´ü¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤¬ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆËá¤¾å¤²¤¿»ö¶È¹½ÁÛ¡¦À®Ä¹ÀïÎ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº¤ÏINTLOOP¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¿Íºà»Ù±ç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿»ëÅÀ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõÎÏ¡×¡Ö¥¹¥±ー¥é¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö¶¦ÁÏ²ÄÇ½À¡×¤Ê¤É¤ò¼´¤ËÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼õ¾Þ·ë²Ì
ºÇÍ¥½¨¾Þ¡§AIVALIX³ô¼°²ñ¼Ò
Í¥½¨¾Þ¡§AIONA³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Kimaru AI³ô¼°²ñ¼Ò
¾©Îå¾Þ¡§Solve AI³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨¶¨¶È¡¦»Ù±çÀè¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈó¸øÉ½
¢£»²²Ã´ë¶È¾Ò²ð
- AIONA³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀõÌî Í§¹Ô
Äó°Æ³µÍ×¡§Àß·×¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¡¦ÉÊ¼Á¸þ¾å
URL¡§https://aiona.co.jp/
- AIVALIX³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Ãæ»³ ÂÀÍÎ
Äó°Æ³µÍ×¡§ÇÛ´É¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¤òAI¥¹¥³¥¢Í½Â¬
URL¡§https://www.aivalix.co.jp/
- Kimaru AI³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡Evan Burkosky
Äó°Æ³µÍ×¡§°Õ»×·èÄê»Ù±çAI¤Ë¤è¤ëºß¸Ë¡¦²Á³Ê¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹ºÇÅ¬²½»Ù±ç
URL¡§https://kimaru.ai/ja/
- Solve AI³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡À¾Àî ¹À»Ê
Äó°Æ³µÍ×¡§À½Â¤¡¦Î®ÄÌ¡¦ÊªÎ®¶È¸þ¤±¤Î¼ûÍ×Í½Â¬¡¦ºß¸ËºÇÅ¬²½AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
URL¡§https://solvelabs.ai/
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎÍÍ»Ò
ÅöÆü¤ÏINTLOOPËÜ¼ÒÆâ¡ÖCafe INTLOOP¡×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³«²ñ¤Î¤´°§»¢¡×¤È¤·¤ÆINTLOOP Strategy ³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò CEO Æ£Àî ÀµÂÀ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÈÓÅç ½ß°ì¡ÊINTLOOP CS ËÜÉôÄ¹¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¡¢¾åÌî ¿µÂÀÏº¡ÊINTLOOP ¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô ¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥·¥¹¥Æ¥àÅý³ç¡¦¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¡¢ºç¸¶ Îµ¡ÊINTLOOP Project Management ³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ INTLOOP ¤Î´´Éô¥á¥ó¥Ðー¤¬»²²Ã¤·¤¿¤Û¤«¡¢É½¾´¼°¤Ç¤ÏÎÓ ÇîÊ¸¡ÊINTLOOP ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤«¤éÁíÉ¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¼Ò¤Î¥Ô¥Ã¥Á¸å¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÃÅ´ë¶È¤Ø¤Î¼ÁÌä¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»ö¶È¹½ÁÛ¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤Ïº©¿Æ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢º£¸å¤Î¶¦ÁÏ¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¸«¸ò´¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÉ¾¤ò¹Ô¤¦INTLOOP ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎÓ
É½¾´¼°¸å¤Îº©¿Æ²ñ¤ÎÍÍ»Ò¡ÊINTLOOPËÜ¼ÒÆâCafe INTLOOP¡Ë
¢£INTLOOP Ventures¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
INTLOOP Ventures¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¡¦»º¶È²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢INTLOOP¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£INTLOOP¤¬20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¿Íºà¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ·üÇ°¤µ¤ì¤ëÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤äÀ¸»ºÀ¤ÎÄã²¼¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Åª¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶¨¶È·¿¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖINTLOOP Ventures Accelerator¡ÊIVA¡Ë¡×¤ä¡¢»ö¶È¶¦ÁÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖINTLOOP Ventures Innovation Community¡ÊIVIC¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ñ¶â¡¦¥ê¥½ー¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ê¡¢¼Â¸úÀ¤¢¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
IVA¥µ¥¤¥È¡§https://intloop.com/intv-accelerator/
IVIC¥µ¥¤¥È¡§https://www.intloop.com/intloopventures/
¢£INTLOOP³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
INTLOOP¡Ê¥¤¥ó¥È¥ëー¥×¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷¤È¤·¤Æ½êÂ°¤¹¤ë¹ñÆâ·Ï¡¦³°»ñ·Ï¥Õ¥¡ー¥à½Ð¿È¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬Ã´¤¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢Ìó52,000Ì¾¡Ê2025Ç¯7·îËö»þÅÀ¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¤ò¸Ø¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¿Íºà¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¼´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³«È¯»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§INTLOOP³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎÓ ÇîÊ¸
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2ÃúÌÜ4-6¡¡ÀÖºä¥°¥êー¥ó¥¯¥í¥¹27³¬
ÀßÎ©¡§2005Ç¯2·î
»ö¶È¡§¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà»Ù±ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¿Íºà¾Ò²ð
URL¡§https://www.intloop.com
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
INTLOOP³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó»öÌ³¶É¡¡Ã´Åö¡§ÌÚÂ¼
¥áー¥ë¡§pr@intloop.com¡¡ÅÅÏÃ¡§03-5544-8040