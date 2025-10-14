Áªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤È¶¦Æ±¤Ç¿À¸Í»ÔÄ¹Áªµó¡Ê10·î26ÆüÅêÉ¼¡Ë2025ÅêÉ¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Áªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥Á¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹âÈªÂî¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï10·î13Æü¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö¿À¸Í»ÔÄ¹Áªµó2025ÅêÉ¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¡Êhttps://votematches.go2senkyo.com/kobe_mayor_2025/(https://votematches.go2senkyo.com/kobe_mayor_2025/)¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿À¸Í»ÔÄ¹Áªµó2025ÅêÉ¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢10·î12Æü¸ø¼¨¡¦10·î26ÆüÅê³«É¼¤Î¿À¸Í»ÔÄ¹Áª¤ÎÅêÉ¼Àè¤òÁª¤ÖÌÜÅª¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤ò²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤Ë¶á¤¤¸õÊä¼Ô¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÅÙ¤¬Â¬Äê¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÅêÉ¼Àè¤òÁª¤ÖºÝ¤Î»²¹Í¾ðÊó¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°³µÍ×
º£²ó¤Ï11Ìä¤Î¼ÁÌä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤È¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤¬¶¦Æ±¤ÇÀßÌä¤ÎÀß·×¡¢¸õÊä¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î²óÅú¤ò´ð¤ËÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤Î¡ÖÁèÅÀ¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë»°µÜ¼þÊÕÀ°È÷¤ä¿Í¸ý¸º¾¯ÂÐºö¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÎÀßÌä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë³µÍ×¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡Ö²òÀâÊ¸¡×¤È¡Ö¥á¥ê¥Ã¥È¡×¡Ö¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¡×¤òµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤È¸õÊä¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ËÀßÌä¤ò5Âò¡Ê»¿À®¡¦¤ä¤ä»¿À®¡¦¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡¦¤ä¤äÈ¿ÂÐ¡¦È¿ÂÐ¡Ë¤Ç²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Î°ìÃ×ÅÙ¤òÂ¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤È¤Ï
Áªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖÅêÉ¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡×¤Ï¡¢½°µÄ±¡Áªµó¤ä»²µÄ±¡Áªµó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÎ»öÁª¤ä»ÔÄ¹Áª¤Ê¤É¤ÎÃÏÊýÁªµó¤Ç¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ²ó¿ô¤Ïº£Ç¯¤Î»²±¡Áª¤Ç400Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢ÅêÉ¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎÎß·×ÍøÍÑ²ó¿ô¤Ï1000Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅêÉ¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ï¡¢Áªµó¤ÎÁèÅÀ¤È¤Ê¤ëÀßÌä¤Ë»¿À®¤«¤éÈ¿ÂÐ¤Þ¤Ç¤Î5¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤«¤é²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤ä¸õÊä¼Ô¤È¹Í¤¨¤¬¶á¤¤¤Î¤«¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÅÙ¤Î·×»»¤Ë¤Ï¡¢¸õÊä¼Ô¤Î²óÅú¤ÈÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁªÂò»è¤Î¡Èµ÷Î¥¡É¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¡Ö»¿À®¡×¤òÁª¤ó¤ÀÀßÌä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆA¸õÊä¤¬¡Ö»¿À®¡×¡¢B¸õÊä¤¬¡Ö¤ä¤ä»¿À®¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ÅÙ¤Î²ÃÅÀ¤Ï²óÅú¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¤A¸õÊä¤Î¤Û¤¦¤¬B¸õÊä¤è¤ê¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Áªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡¢Áªµó¤Î¾ðÊó¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÍ¸¢¼Ô¤ÎÅêÉ¼¤ò¼ê½õ¤±¤·¡¢ÅêÉ¼Î¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÍ¸¢¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÅêÉ¼¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅêÉ¼¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª