DigiKey¡¢Arduino UNO Q¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï
ºÇ¶áÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Arduino UNO Q¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¥ì¥¤¥óÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢AI¤ä¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤«¤éIoT¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢»º¶ÈÍÑ¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³×¿·Åª¤Ê³«È¯¤ò1¤Ä¤Î¥Üー¥É¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£DigiKey¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤ÊËÜÀ½ÉÊ¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¾Æ³ÂÎ¡¦ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿¤Ç¤¢¤ëDigiKey¤Ï¡¢ºÇ¶áÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Arduino(R) UNO Q(https://www.digikey.jp/ja/products/detail/arduino/ABX00162/27526619)¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢DigiKey¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÍ½ÌóÃíÊ¸¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¼¡À¤Âå³«È¯¥Üー¥É¤Ç¤¢¤ëËÜÀ½ÉÊ¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤ÈÀìÍÑ¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊ³«È¯¤Î¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¶¯ÎÏ¤Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢¹âÀºÅÙ¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥³¥ó¥È¥íー¥é¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¼¡¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÏLinux Debian MPU¤È¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àMCU¤ò1¤Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MPU¤ÏAI¿äÏÀ¤Î¼Â¹Ô¡¢¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ÉÍý¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÀÜÂ³µ¡Ç½¤Î½èÍý¤Ê¤É¡¢¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëLinux¥¯¥é¥¹¤Î¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£MCU¤Ï¥âー¥¿¤Î¶îÆ°¡¢¥»¥ó¥µ¤Î¥Ýー¥ê¥ó¥°¡¢ÄãÃÙ±ä¤Î¿®¹æ½èÍý¤Ê¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ê¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·èÄêÏÀÅª¤Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ ¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ö¥ì¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Arduino¤ÎRPC¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¡ÖBridge¡×¤ò²ð¤·¤Æ¶ÛÌ©¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô´Ö¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÄÌ¿®¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
DigiKey¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯Ã´ÅöÉû¼ÒÄ¹¤ÎMike Slater¤Ï¡ÖArduino¤Î³×¿·Åª¤Ê¿·À½ÉÊUNO Q¤òºÇ½é¤Ë¼è¤ê°·¤¦¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿¤Î1¼Ò¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Öº£²ó¤ÎÈÎÇäÄó·È¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¿·À½ÉÊ¡ÊNPI¡Ë¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢DigiKey¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤¬UNO Q¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê»Ô¾ìÅêÆþ¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¿·À½ÉÊ¤Î±Æ¶Á¤¬¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
UNO Q¤Ë¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó³«È¯´Ä¶¡ÖArduino App Lab¡×¤¬¥×¥ê¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖArduino App Lab¡×¤ÏArduino¥¹¥±¥Ã¥Á¡¢Python¥¹¥¯¥ê¥×¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê²½¤µ¤ì¤¿AI¥â¥Ç¥ë¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã±°ì¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ç´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Arduino App Lab¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¤È¹âÅÙ¤Ê½èÍý¤òÈ¼¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËºîÀ®¤ª¤è¤ÓÅ¸³«¤Ç¤¤ë³«È¯´Ä¶¤Ç¤¢¤ê¡¢³«È¯¼Ô¡¢¶µ°é¼Ô¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤Ë¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Linux¡¢¥¨¥Ã¥¸AI¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤Î¼êË¡¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
DigiKey¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¤¥Íー¥Ö¥ë¥á¥ó¥È¡õ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¤ÎDavid Sandys¤Ï¡ÖUNO Q¤ÎÈÎÇä¤ÈÎ®ÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆArduino¤ÈÄó·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢DigiKey¤ÏÉý¹¤¤¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¸ÜµÒ¥Ùー¥¹¤Ë¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³«È¯¼Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆËüÇ½¥Ê¥¤¥Õ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÂ¿µ¡Ç½¥Äー¥ë¤Ï¶µ°é¼Ô¡¢¥á¥¤¥«ー¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤Î´ë¶È¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î³«È¯³èÆ°¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Arduino UNO Q¤Î³µÍ×¤ÈDigiKey¤Ç¤ÎÍ½ÌóÃíÊ¸¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ DigiKey.jp(https://www.digikey.jp/ja/products/detail/arduino/ABX00162/27526619)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DigiKey¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÆ¹ñ¥ß¥Í¥½¥¿½£¥·ー¥Õ¥ê¥Ðー¥Õ¥©ー¥ë¥º¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯DigiKey¤ÏÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ä¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤ÎºÇÀèÃ¼¤Î¾¦¼è°ú¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢ÀèÃ¼¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£DigiKey¤Ï3,000¼Ò¶¯¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¥áー¥«ー¤Î1,650ËüÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ëÉôÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤Îºß¸ËÀ½ÉÊ¤ÎÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤ÈÁØ¤Î¸ü¤µ¡¢Â¨»þ²ÄÇ½¤Ê½Ð²Ù¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½ÑÅªÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÉÙ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¡¢ºî¶È¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢Àß·×¼Ô¡¢¥Ó¥ë¥Àー¡¢¹ØÇãÃ´Åö¼Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
DigiKey¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
ÊÆ¹ñËÜ¼Ò: https://www.digikey.com ;
ÆüËÜ: https://www.digikey.jp
