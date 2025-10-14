¡ØPLUG¡Ù¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー Åì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤È¥³¥é¥Ü¡¡ÃêÁª¤Ç100ÁÈ200Ì¾ÍÍ¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´¾·ÂÔ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSTRACT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ µ±¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¥¢¥×¥ê¡ØPLUG¡Ê¥×¥é¥°¡Ë¡Ù¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÖÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡×¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç´ü´ÖÃæ¤Ë¡ØPLUG¡Ù¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦ÀßÄê´°Î»¤·¡¢¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç100ÁÈ200Ì¾ÍÍ¤ò2026Ç¯2·î11Æü³«ºÅ¡Ö¼Ñ¤Æ¤âÅì³¤¡ª¾Æ¤¤¤Æ¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª¤ªÁ°¤éÁ´°÷À¸¤Î²¶¤é¤Ç¾Ç¤¬¤·¤¿¤í～²ñ¡ª¡ª¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤´¾·ÂÔ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç¼õÉÕ¤Ï¡¢10·î12Æü(Æü)22:00¤è¤ê³«»Ï¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é
https://lp.plugapp.jp/promotions/tokaionair-PLUGDL-202510
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡Û¡ØPLUG¡Ù¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤Æ¡Ö¼Ñ¤Æ¤âÅì³¤¡ª¾Æ¤¤¤Æ¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª¤ªÁ°¤éÁ´°÷À¸¤Î²¶¤é¤Ç¾Ç¤¬¤·¤¿¤í～²ñ¡ª¡ª¡×¥Á¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û2025Ç¯10·î12Æü(Æü)22:00 ～ 2025Ç¯10·î26Æü(Æü)23:59(JST)
¡ÚÅöÁªÈ¯É½¡Û2025Ç¯10·î31Æü(¶â)15:00½ç¼¡Í½Äê(ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤ß¥áー¥ëÄÌÃÎ)
¡Ú¾ÞÉÊ¡Û¡Ö¼Ñ¤Æ¤âÅì³¤¡ª¾Æ¤¤¤Æ¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¡ª¤ªÁ°¤éÁ´°÷À¸¤Î²¶¤é¤Ç¾Ç¤¬¤·¤¿¤í～²ñ¡ª¡ª¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È 100ÁÈ200Ì¾ÍÍ(1ÁÈ2Ì¾¤Þ¤ÇÆþ¾ì²Ä)
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û
App Store¤Þ¤¿¤ÏGoogle Play¤«¤é¡ØPLUG¡Ù¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É
¥¢¥×¥ê¤Î¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤ò´°Î»(iOS¤ÎÊý¤Ï¡Öµ¡Ç½³ÈÄ¥¤òµö²Ä¡×¤òÉ¬¿Ü¤ÇÀßÄê)
¥¢¥×¥ê¥Ûー¥à¾åÉô¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ð¥Êー¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¥¥ã¥ó¥Úー¥óLPÆâ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¡¦Á÷¿®
¢¨´û¤Ë¡ØPLUG¡Ù¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëºÑ¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×3¡¦4¤Î´°Î»¤Ç±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹
¢¨ÅöÁªÈ¯É½(10·î31Æü)¤Þ¤Ç¤Ë¡ØPLUG¡Ù¤ò¥¢¥ó¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÃêÁªÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
ÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤ÎÊý
¡ØPLUG¡Ù¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê±þÊç¤µ¤ì¤¿Êý
¡ÊÌ¤À®Ç¯¼Ô¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¼Â»ÜÇØ·Ê
¡ØPLUG¡Ù¤Ï¡ÖÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤ÇÂ»¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¾¦ÉÊ¤Î²Á³ÊÈæ³Óµ¡Ç½¤ä2,200¼Ò°Ê¾å¤ÎÄó·È¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÂç¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÖÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡ØPLUG¡Ù¤ÎÊØÍø¤µ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤ÆËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò´ë²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¡¹¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È¤ªÆÀ¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¸¤¯¡×Çã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¡ØPLUG¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Ãí°Õ»ö¹à- ±þÊç¤Ï¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1²ó¸Â¤ê¤Ç¤¹
- ÅöÁª¼Ô¤Ø¤Î¤ß¥áー¥ë¤ÇÄÌÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹(ÍîÁªÄÌÃÎ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó)
- ¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñÅù¤ÏÅöÁª¼ÔÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢¤´ËÜ¿Í³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¿ÈÊ¬¾Ú¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
- ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ùÅÏ¡¦Å¾Çä¤Ï¶Ø»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
- ¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥óµ¬Ìó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢£ ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¥¢¥×¥ê¡ØPLUG¡Ù¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡ØPLUG¡Ù¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°»þ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ°ÂÃÍ¸¡º÷¡¢¥¯ー¥Ý¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¸¡º÷¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
2022Ç¯3·î¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¡¢½çÄ´¤Ë¥æー¥¶ー¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢2025Ç¯5·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô¤Ï200Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¤Î¹ØÇãÂÎ¸³¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Êµ¡Ç½
- ²Á³ÊÈæ³Óµ¡Ç½
±ÜÍ÷Ãæ¤Î¾¦ÉÊ¤ÈÆ±¤¸¾¦ÉÊ¤ò¡¢Amazon¡¦³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤«¤é¼«Æ°¤Ç²Á³ÊÈæ³Ó¡£ºÇ°ÂÃÍ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯µ¡Ç½
2,200¼Ò°Ê¾å¤ÎÄó·È¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤äÍ½Ìó¡¢¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ»þ¤Ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Ë»Ä¹â¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ãù¤Þ¤Ã¤¿»Ä¹â¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¡¢¸½¶â¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Þ¥¤¥ëÅù¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â¡¡¡¡¡¡¡§´°Á´ÌµÎÁ
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://lp.plugapp.jp
¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ëÊýË¡¡§https://app.adjust.com/pi8w5tc(https://app.adjust.com/1s99nu1a)
◼︎³ô¼°²ñ¼ÒSTRACT ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTRACT
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ËÆ£ µ±
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è»ÍÈÖÄ®4-19 CIRCLES»Ô¥öÃ« 7F
ÀßÎ©Æü¡§2017Ç¯7·î28Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://stract.co.jp/
¼ç¤Ê»ö¶È¡§¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦±¿±Ä