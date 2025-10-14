ÆüËÜÃßÅÅÃÓ¤Ïº´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¤Ë¤Æ·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤Î±¿Å¾³«»Ï
ÆüËÜÃßÅÅÃÓ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼¿¸¶½¨°ì¡¢°Ê²¼¡ÖÆüËÜÃßÅÅÃÓ¡×¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯10·î10Æü¡¢³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿NCÅâÄÅ»ÔÁêÃÎÄ®ÃßÅÅ½ê¡Ê½êºßÃÏ¡§º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖÅöÃßÅÅ½ê¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õÅÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼õÅÅ³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³Æµ¡´ï»î¸³¤ª¤è¤Ó±¿Å¾³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¸å¡¢¾¦ÍÑ±¿Å¾³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ªÄ´À°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÅöÃßÅÅ½ê¤Ï¡¢ÆüËÜÃßÅÅÃÓ¤¬¼«¼Ò³«È¯¤¹¤ë°Æ·ï¤È¤·¤Æ¡¢¶å½£¥¨¥ê¥¢¤ÇÂè°ì¹æ¤ÎÃßÅÅ½ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥NCÅâÄÅ»ÔÁêÃÎÄ®ÃßÅÅ½ê
ÅöÃßÅÅ½ê¤Ï¡¢Äê³Ê½ÐÎÏ1,988kW¡¦ÍÆÎÌ8,146kWh¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÃßÅÅÃÓ¤òÈ÷¤¨¤¿·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤Ç¤¹¡£ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÍ¸úÍøÍÑ¤ª¤è¤ÓÅÅÎÏ¼ûµëÄ´À°¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜÇ¯8·î¤ËÅâÄÅ»Ô¤ÈÄù·ë¤·¤¿¡ÖºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÃßÅÅ½ê¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÏ°èËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï³°Éô¥³¥ó¥»¥ó¥È¡ÊÅÅ¸»¥¿¥Ã¥×¡Ë¤òÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Ë³«Êü¤·¡¢ÃÏ°èËÉºÒÎÏ¤Î¸þ¾å¤È»ÔÌ±¥µー¥Ó¥¹¤Î·ÑÂ³À³ÎÊÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÅâÄÅ»Ô¤È¤ÎËÉºÒ¶¨Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000161802.html¡Ë
ÅöÃßÅÅ½ê¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡Êµì¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶åÅÅ¹©¡¢ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÀÐ¶¶ÏÂ¹¬¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¡×¡Ë¤¬Ã´Åö¤·¡¢ÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ø¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ì¬ÌÓÀµ°ìÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥À¥¤¥Ø¥ó¡×¡ËÀ½¤Îµ¡´ï¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃßÅÅ½ê³µÍ×¡Û
¢¥NCÅâÄÅ»ÔÁêÃÎÄ®ÃßÅÅ½ê
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/161802/table/9_1_48295fb372492c8089a22e9758fa7b01.jpg?v=202510141027 ]
¡ÚÆüËÜÃßÅÅÃÓ º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
·ÏÅýÍÑÃßÅÅÃÓ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃßÅÅ½ê¤ÎÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä´À°ÎÏ¤ÎÄó¶¡¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ³ÈÂç¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃßÅÅ½ê¤ò¶âÍ»¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬»²Æþ¤·¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë2025Ç¯°ÊÆâ¤Ë20²Õ½ê¡¢2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë80²Õ½ê¤ÎÃßÅÅ½ê¤Î±¿Å¾³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ÆüËÜÃßÅÅÃÓ³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯7·î29Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼¿¸¶½¨°ì
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è²â¤¬´Ø3-2-5 ²â¤¬´Ø¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°13³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
²ñ¼ÒHP¡¡ ¡§https://www.nipponchikudenchi.co.jp/
¼Ò¡¡ Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢
Àß¡¡ Î©¡§1944Ç¯12·î1Æü
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÀÐ¶¶ÏÂ¹¬
½ê ºß ÃÏ¡§Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À°ìÃúÌÜ11ÈÖ1¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡ ONE FUKUOKA BLDG. 14³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー»ö¶È¡¢ÅÅµ¤¹©»ö¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®¹©»öÅù
²ñ¼ÒHP¡§ https://www.kraftia.co.jp/
¼Ò¡¡ Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥À¥¤¥Ø¥ó
Àß¡¡ Î©¡§1919Ç¯12·î1Æü
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ì¬ÌÓÀµ°ìÏº
½ê ºß ÃÏ¡§Âçºå»ÔÍäÀî¶èÅÄÀî2ÃúÌÜ1ÈÖ11¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§³Æ¼ïÅÅÎÏµ¡´ï¡ÊÊÑ°µ´ï¡¢¼õÊÑÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡ËÅù¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢½¤Íý
²ñ¼ÒHP¡§ https://www.daihen.co.jp/