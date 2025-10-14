Ragate³ô¼°²ñ¼Ò¡¢AWS Japan¡ØÆâÀ½²½¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¡Ù¤ËÇ§Äê
Ragate¡Ê¥éー¥²¥¤¥È¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.ragate.co.jp/)¡Ê°Ê²¼¡¢¥éー¥²¥¤¥È¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó ¥¦¥§¥Ö ¥µー¥Ó¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò(°Ê²¼¡¢AWS Japan)¤¬2025Ç¯10·î09Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÆâÀ½²½¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÇ§Äê¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¥éー¥²¥¤¥È´Þ¤á10¼Ò¤Î¤ß¤¬¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë´õ¾¯À¤Î¹â¤¤Ç§Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ§Äê¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½ÑÎÏ¤Î¾ÚÌÀ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ë¶È¤¬À¸À®AI¤ò¼«¼Ò¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹Á´ÂÎ¤ò»Ù±ç¤Ç¤¤ë¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤¹¡£
ºòº£¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¼«¼Ò¤ËÅ¬¤·¤¿³èÍÑÊýË¡¤Ï²¿¤«¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¤É¤¦Ã´ÊÝ¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ÎÇº¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤òÆ³Æþ¤«¤éÄêÃå²½¡¦ÆâÀ½²½¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ËÜÇ§Äê¤Ï¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÜÇ§Äê¤Î¡Ö¤¹¤´¤µ¡×¤È¤Ï¡Û
¡ÖÆâÀ½²½¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸À®AI³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¡¢AWS¥Ñー¥È¥ÊーÇ§Äê¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¼èÆÀ¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¥éー¥²¥¤¥È´Þ¤á10¼Ò¤È¤¤¤¦´õ¾¯À¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
1. ¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ÈÀìÌçÀ
À¸À®AI¤Îµ»½Ñ¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¤Ç¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÍÑ¤Ë¤ÏAWS¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¼±¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¡³£³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ´ðÈ×¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AI¥È¥ì¥ó¥É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ¹ÈÏ¤«¤Ä¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÇ§Äê¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Îµ»½ÑÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Â¿¿ôºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
2. ¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëËÉÙ¤ÊÀ®¸ù¼ÂÀÓ
Ã±¤ËAI¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ§Äê¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖPoC(³µÇ°¼Â¾Ú)¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¤¹¡£¸ÜµÒ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ä¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤¿Â¿¿ô¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤¬¸·¤·¤¯¿³ºº¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¼Â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
3. ´ë¶È¤Î¡Ö¼«Áö²½¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëÁÈ¿¥ÊÑ³×»Ù±çÇ½ÎÏ
ËÜÇ§Äê¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬¾ÍèÅª¤Ë¼«¼Ò¤ÎÎÏ¤ÇAI¤ò±¿ÍÑ¡¦È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¡ÖÆâÀ½²½(¼«Áö²½¡¦ÄêÃå²½)¡×¤Î»Ù±çÇ½ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¥Äー¥ë¤ÎÄó¶¡¤ä³«È¯Âå¹Ô¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¸ÜµÒ´ë¶ÈÆâ¤ËÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¡¢ÁÈ¿¥Ê¸²½¤ÎÊÑ³×¤òÂ¥¤·¡¢AI¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¹âÅÙ¤ÊAIµ»½ÑÎÏ¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î¹×¸¥¼ÂÀÓ¡×¡ÖÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛÇ½ÎÏ¡×¤Î»°°Ì°ìÂÎ¤¬ºÇ¹â¿å½à¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥Ñー¥È¥Êー¤À¤±¤¬¡¢¤³¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¥éー¥²¥¤¥È´Þ¤á¤ï¤º¤«10¼Ò¤Î¤ß
¡Ú¤Ê¤¼Ragate¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡Û
º£²ó¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¤Ï¡¢Ragate¤¬ÀßÎ©°ÊÍè°ì´Ó¤·¤ÆÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¡¢AWSµ»½Ñ¤Î¿¼¤¤ÃÎ¸«¤ä¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon Bedrock ¡ß ¥µー¥Ðー¥ì¥¹ ¡ß Dify¤ÎÅý¹ç¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã
Rising Star 2023¤äAWS Top Engineer¼õ¾Þ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇ§Äê¼õ¾Þ¤ÇAWS¤Ø¤Î¿¼¤¤ÃÎ¸«¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Dify¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Îー¥³ー¥ÉAI³«È¯´Ä¶¤ÈAmazon Bedrock¤ÎºÇ¿·´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¾å¤Ë¥»¥¥å¥¢¤ËÅý¹ç¡£PoC¤«¤éËÜÈÖ²ÔÆ¯¤Þ¤Ç¤ò¿×Â®²½¤·¡¢Aurora Serverless v2¡¢ElastiCache¡¢ECS Fargate¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤«¤Ä¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¹â¤¤À¸À®AI¼Â¹Ô´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ðー¥ì¥¹ÎÎ°è¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤ÊÀìÌçÀ
AWS Lambda¤äDynamoDB¡¢CloudFormation¤Î¥µー¥Ó¥¹¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥×¥í¥°¥é¥àÇ§Äê¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥éー¥²¥¤¥È¤Ï¥µー¥Ðー¥ì¥¹¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ÎóÕÌÀ´ü¤«¤é¤½¤Î³èÍÑ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿¼¤¤ÃÎ¸«¤¬¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤Î¹â¤¤À¸À®AI¼Â¹Ô´Ä¶¤Î¿×Â®¤Ê¹½ÃÛ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿¤Î¡ÖÆâÀ½²½¡×¤ò¥´ー¥ë¤È¤¹¤ëÈ¼Áö»Ù±ç
Ragate¤Î¥´ー¥ë¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥Ù¥ó¥Àー¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢¼«¤é¤ÎÎÏ¤Ç²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤ë¡Ö¼«Áö¤Ç¤¤ë³«È¯¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤òÁÈ¿¥¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ»ñ»º¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¥½ー¥¹¥³ー¥É¤òÄó¶¡¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤¬¡¢º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
¥éー¥²¥¤¥È¤Ï¡¢ËÜÇ§Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤ÎÆ³Æþ¤«¤éÆâÀ½²½¤Þ¤Ç¤ÎÊñ³çÅª¤Ê»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âµ»½Ñ³×¿·¤È²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¾ðÊó
»ö¶È³µÍ×
