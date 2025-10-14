¥íー¥½¥ó¤Ø¤Î¡ÖSAPICA¡×»ÙÊ§¤¤¡¦¥Á¥ãー¥¸¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¤ËTMN¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
ÅÅ»Ò·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§Âç¹â ÆØ¡¢¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§5258¡¢°Ê²¼TMN¡Ë¤Ï¡¢»¥ËÚ·÷¤ÎÃÏ°è¥Þ¥Íー¡ÖSAPICA¡×¡Ê¥µ¥Ô¥«¡Ë¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÝÁý Äç¿®¡¢°Ê²¼ ¥íー¥½¥ó¡Ë¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥íー¥½¥óÁ´Å¹ÊÞ¡Ê728Å¹ÊÞ¡§2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¡Ë¤Ç¡ÖSAPICA¡×¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤¤¤ª¤è¤Ó¥Á¥ãー¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SAPICA¤ÎÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸
IC¥«ー¥É¡ÖSAPICA¡×¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë
¡ÚÃÏ°è¥Þ¥Íー¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ÇÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¡Û
TMN¤Ï2016Ç¯¤ËÁ´¹ñ¤Î¥íー¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤È¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢365Æü24»þ´Ö¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡¦ÊÝ¼éÂÐ±þÅù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·§ËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÃÏ°è¥Þ¥Íー¡Ö·§ËÜÃÏ°è¿¶¶½IC¥«ー¥É¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎIC¥«ー¥É¡×¡Ë¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ò¥íー¥½¥ó¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¡ÖSAPICA¡×¤¬2ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇÆÈ¼«¤ÎÃÏ°è¥Þ¥Íー¤Î±¿ÍÑ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍøÍÑÉáµÚ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¤Ê²ÝÂê¤Ï¡¢»È¤¨¤ë¾ì½ê¤È¥Á¥ãー¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¤¤¤«¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¥íー¥½¥ó¤Ç¡ÖSAPICA¡×¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤¤¡¦¥Á¥ãー¥¸¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤êÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¥Þ¥Íー¤ÎÍøÍÑ¤¬ÉáµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ÃÈñ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞÂ¦¤Î²þ½¤¥Ê¥·¤ÇÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¡Û
TMN¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê·èºÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿µ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¥Þ¥Íー¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÆÍÑÀ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¶¦ÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥íー¥½¥ó¤Ø¤ÎÃÏ°è¥Þ¥ÍーÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë·èºÑ¼êÃÊ¤ÎÄÉ²Ã¤È¤·¤ÆTMN¤Î¥¯¥é¥¦¥É·èºÑ¥»¥ó¥¿ー¤Î²þ½¤¤Î¤ß¼Â»Ü¤·¡¢¥íー¥½¥óÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î²þ½¤ºî¶È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤·Á¤ÇÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¯¤Þ¥â¥ó¤ÎIC¥«ー¥É¡×¤È¡ÖSAPICA¡×¤Ï¶¦ÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Çº£¸å¤âÂ¾¤ÎÃÏ°è¥Þ¥Íー¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
TMN¤Ïº£¸å¤â³ÆÃÏ°è¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¾ÃÈñ´Ä¶¤ÎÁÏ½Ð¤Ë»ñ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
·èºÑ¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¾ðÊó¥×¥í¥»¥·¥ó¥°»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉPOS¤ä¥Ï¥¦¥¹¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¡¦IDÅý¹çÅù¤Î¿·¤¿¤Ê¼èÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£·èºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢2011Ç¯¤Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É(¥·¥ó¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È)·¿ÅÅ»Ò·èºÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÍÑ²½¤ò¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤òÃæ³Ë¤Ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢QR¡¦¥Ðー¥³ー¥É¡¢¥Ï¥¦¥¹¥×¥ê¥Ú¥¤¥ÉÅù¤¢¤é¤æ¤ë·èºÑ¼êÃÊ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥²ー¥È¥¦¥§¥¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹ー¥Ñー¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶ÈÂÖ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢110ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ë·èºÑÃ¼Ëö¤¬Åö¼Ò¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Âç¹â ÆØ¡¡¡¡¡¡¡Ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡§5258¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶2-11-2 ÂÀÍÛÀ¸Ì¿ÆüËÜ¶¶¥Ó¥ë18³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÅÅ»Ò·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯µÚ¤ÓÄó¶¡
¾ðÊó¥×¥í¥»¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯µÚ¤ÓÄó¶¡
ÀßÎ©¡§2008Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§61²¯6510Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·îËö»þÅÀ¡Ë
URL¡§https://www.tm-nets.com/
¢¨¡ÖQR¥³ー¥É¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖSAPICA¡×¤Ï»¥ËÚÁí¹ç¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸ÅÐÏ¿¤Ç¤¹¡£
TMN¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È :
https://www.tm-nets.com/