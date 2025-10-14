TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²¤½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿åÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¡ÖHydrogen Technology World Expo 2025¡×¤Ë½ÐÅ¸
TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§Ëû ½¨À²¡¢°Ê²¼ TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î21Æü(²Ð)～10·î23Æü(ÌÚ)¤Ë¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖHydrogen Technology World Expo 2025¡×(²ñ¾ì¡§Hamburg Messe¡Ë¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÐÅ¸¤ÎÇØ·Ê
¡¡2050Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¸þ¤±¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤ä¿åÁÇ¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï»Üºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿åÁÇ¤Ï¡¢ÃÏµå¾å¤ËËÉÙ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö¿å¡×¤«¤éÀ¸À®²ÄÇ½¤ÊCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³èÍÑ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿åÁÇ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢CCM¡ÊCatalyst Coated Membrane¡¢¿¨ÇÞÁØÉÕ¤ÅÅ²ò¼ÁËì¡Ë¤ÈMEA¡ÊMembrane Electrode Assembly¡¢ËìÅÅ¶ËÀÜ¹çÂÎ¡Ë¤Ï¡¢¿åÁÇ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨¤ä·ÐºÑÀ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÉôºà¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢CCM/MEA¤ÎÀÇ½¤äÂÑµ×À¤Ë´Ø¤ï¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤·¡¢TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï2004Ç¯¤«¤éÆ±Éôºà¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¡ÖHydrogen Technology World Expo¡×¤Ï²¤½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿åÁÇ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿åÁÇ¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÉý¹¤¤´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Öー¥¹¡Ê¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§5G15¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿åÁÇ¤ò¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×¡Ö¤¿¤á¤ë¡¦¤Ï¤³¤Ö¡×¡Ö¤Ä¤«¤¦¡×¤ÎÍÑÅÓ¤ÇÂ¿ÌÜÅª¤ËÅ¸³«²ÄÇ½¤ÊCCM/MEA¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿åÁÇ¤ò¡Ö¤Ä¤¯¤ë¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿åÅÅ²ò¸þ¤±¤Ç¤Ï¡¢3Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶Âç·¿CCM¤ò½éÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¤³¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¤½£¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤±¤ëCCM/MEA¤ÎÄó¶¡³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼ç¤ÊÅ¸¼¨ÆâÍÆ
¡¡ÆÈ¼«¤ÎËçÍÕ¼°Î¾ÌÌ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°Êý¼°¤Ë¤ÆÀ½Â¤¤·¤¿¡¢¹âÀÇ½¡¦¹âÉÊ¼Á¤ÊÅÅ¶ËÉôºàCCM/MEA¤òÅ¸¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÆÃÀÅù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡¡¿åÅÅ²ò¸þ¤±Ä¶Âç·¿CCM
TOPPAN¥°¥ëー¥×¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö°õºþ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¶Ñ°ìÅÉ¹©¤·¤¿0.35Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¥µ¥¤¥º¤ÎCCM¤È3Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¥µ¥¤¥º¤ÎÄ¶Âç·¿CCM¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£CCM¤ÎÂçÌÌÀÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¿åÁÇÀ½Â¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥¯¿ô¤äÊä´ïÎà¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÈ÷Åê»ñ¤Îºï¸º¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ½Â¤Êý¼°¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¨ÇÞÁØ¤Î·Á¾õ¤òÄ¹Êý·Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Í³¤ËÀß·×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2. Ç³ÎÁÅÅÃÓ¸þ¤±MEA
ÍÍ¡¹¤Ê¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇ½¡¢ÂÑµ×À¡¢¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÆÃÄ§¤ò»ý¤¿¤»¤¿3¼ïÎà¤ÎÉ¸½àMEA¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹ÅÙ¤ä¼¾ÅÙ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤±¿Å¾¾ò·ï¤ËÅ¬¤·¤¿MEA¤òÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¬¥¹¥±¥Ã¥È¡Ê¢¨£±¡Ë¤äGDL¡Ê¢¨2¡Ë¤òÀÑÁØ¤·¤¿5ÁØ¡¿7ÁØMEA¤ä¡¢TOPPAN¥°¥ëー¥×¤ÎÀºÌ©¥¨¥Ã¥Á¥ó¥°µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶âÂ°²Ã¹©¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎMEA´ØÏ¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://www.holdings.toppan.com/ja/mea/
¢£¡ÖHydrogen Technology World Expo 2025¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ´ü¡§¡¡2025Ç¯10·î21Æü(²Ð)～10·î23Æü(ÌÚ)
³«¾ì»þ´Ö¡§¡¡10:00～18:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Ï16:30¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§¡¡Hamburg Messe
¼çºÅ¡§ Trans-Global Events Ltd.¡¡
¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://www.hydrogen-worldexpo.com/
TOPPAN¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥Öー¥¹¡§ 5G15
¢¨1¥µ¥Ö¥¬¥¹¥±¥Ã¥È¡§Ç³ÎÁ¥¬¥¹¤Î¥·ー¥ëÀ¡¢MEA¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°À¸þ¾åÅù¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2 GDL¡Ê¥¬¥¹³È»¶ÁØ¡Ë¡§Ç³ÎÁ¥¬¥¹¤Î¿¨ÇÞÁØ¤Ø¤Î¶Ñ°ì¤Ê¶¡µë¤ä¿¨ÇÞÁØ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¿åÊ¬¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëÌò³äÅù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
