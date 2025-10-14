¡ÚPARCELLE JEWELRY ¿·½ÉÅ¹¡Û10·î¤Î¿·ºî¤È¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈ¯É½
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¿·½ÉÅ¹(¿·½É¹âÅç²° 2³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì)
NEW ARRIVALS¢£ Palette ― ¤Ä¤¤¤Ë¿·½ÉÅ¹¤Ø¡£¥íー¥º¥«¥Ã¥È¤¬ÉÁ¤¯¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ë¸÷¤Î¤¤é¤á¤
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎÈó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡¢¡ÖPalette¡Ê¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¿·½ÉÅ¹¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥íー¥º¥«¥Ã¥È¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ä¥ëー¥¹¤ò¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç·ä´Ö¤Ê¤¯Éß¤µÍ¤á¤¿¥Ñ¥ô¥§¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸É½¾ð¤Î¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Êµ±¤¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£¿ð¡¹¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Êßê¤á¤¤Ï¡¢»×¤ï¤º»þ¤òËº¤ì¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¡¦À®ß·ÂÙ²ð¡Ê@taisuke_parcelle(https://www.instagram.com/taisuke_parcelle/)¡Ë¤¬Ä¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥íー¥º¥«¥Ã¥È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥«¥Ã¥ÈÁ´À¹´ü¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥íー¥º¥«¥Ã¥È¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Çã¤¤ÉÕ¤±¤ÈÀ©ºî¤òÂ³¤±¤¿20Ç¯¡£¤½¤Î½À¤é¤«¤¯Í¥¤·¤¤¸÷¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤È¥â¥À¥ó¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
K9YG¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢11¹æ¥µ¥¤¥º¤Ç¤ªºî¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Éý´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê0.5～1¹æÂç¤¤á¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥ºÄ´À°¤â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡§²Á³Ê¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤(K9YG¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦Å·Á³ÀÐ)
¢£ Plage¡Ê¥×¥éー¥¸¥å¡Ë― ½±¿§ÌÜ¤¬±Ç¤¹¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢½±¿§ÌÜ¡Ê¤«¤µ¤Í¤¤¤í¤á¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡ÖPlage¡Ê¥×¥éー¥¸¥å¡Ë¡×¤¬¡¢¿·½ÉÅ¹¤Ë¤ªÌÜ¸«¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê½±¿§ÌÜ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¿§Ì¾¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¿¢Êª¤Î¿§¹ç¤¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò»ØÀè¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¾®·ª¿§¡Ê¤³¤°¤ê¤¤¤í¡Ë¡¦½÷Ïº²Ö¡Ê¤ª¤ß¤Ê¤¨¤·¡Ë¡¦²ÖÇö¡Ê¤Ï¤Ê¤¹¤¹¤¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿½©¤Î¿§ÌÜ¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤µ¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£É¹¡¦ÄØ¡¦Àã¤Î²¼¡¦Çß½Å¡Ê¤¦¤á¤¬¤µ¤Í¡Ë¤Ï¡¢Åß¤ÎÀÅ¼ä¤È½Õ¤Ø¤ÎÂ©¿á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿§¹ç¤¤¡£»ç¤ÎÇöÍÍ¡Ê¤à¤é¤µ¤¤Î¤¦¤¹¤è¤¦¡Ë¡¦»³¿á¤ÎÆ÷¡Ê¤ä¤Þ¤Ö¤¤Î¤Ë¤ª¤¤¡Ë¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤Î²¹¤â¤ê¤ò»×¤ï¤»¤ë¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÌÀ¤ë¤µ¤¬½É¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸½±¿§ÌÜ¤Ç¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÆ±¤¸¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¶â¤Î¿§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°õ¾Ý¤¬ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¸÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ê¹þ¤à¤è¤¦·Áºî¤é¤ì¤¿ÀÐÏÈ¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ê¿§Ì£¤Ëßê¤á¤¤òÅº¤¨¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀÐ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£¹â¤µ¤ä¸ü¤ß¡¢¹ÅÅÙ¤Î°Û¤Ê¤ëÅ·Á³ÀÐ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¦¿Í¤¬Ä´À°¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åÌÌ¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Êµ±¤¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¹¥¤ß¤Î¿§¤ò2ËÜ¡¢3ËÜ¤È½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î½±¿§ÌÜ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½©¿§¤ÎCent Couleur¡Ê¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡Ë¤È¤Î½Å¤ÍÃå¤±¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤è¤êË¤«¤Ê¿§Ä´¤È¼Á´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢µ¨Àá´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥×¥éー¥¸¥å¡§²Á³Ê¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ª¿Ò¤Í¤¯¤À¤µ¤¤(K10YG¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦Å·Á³ÀÐ)
¥×¥éー¥¸¥å¤È¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¤Î½Å¤Í¤Å¤±
¢£ Nature Booklet ― ¡Ö¥Ê¥Á¥åー¥ë¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò»æ¤Î¾å¤Ë
Áð²Ö¤Ë¤Õ¤ÈÌÜ¤ò¤È¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÁõ¤¤¤ÎÃæ¤Ç¼«Á³¤È´ó¤êÅº¤¦¡ÖNature¡Ê¥Ê¥Á¥åー¥ë¡Ë¡×¡£¼«Á³¤Î¸ÆµÛ¤äÍÉ¤é¤®¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò»ØÀè¤Ë±Ç¤¹¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¾®ºý»Ò¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
21¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢ºÙÉô¤Î¤Ä¤¯¤ê¡¢·Á¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡¢¿È¤ËÃå¤±¤¿¤È¤¤Î°õ¾Ý¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£°ìËç°ìËç¤Î¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥åー¥ë¤¬»ý¤ÄÀÅ¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¡¢Æü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÐÊ¤Þ¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¹½À®¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¡£¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦Êý¤Ë¤Ï¡¢Æþ¤ê¸ý¤È¤·¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìºý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡ÖPomponne¡Ê¥Ý¥ó¥Ý¥Í¡Ë¡×¡ÖMille Gothic¡Ê¥ß¥ë¥´¥·¥Ã¥¯¡Ë¡×¡ÖCent Couleur¡Ê¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡Ë¡×¡ÖMille Chainon¡Ê¥ß¥ë¥·¥§¥Î¥ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¥·¥êー¥º¤â¡¢½ç¼¡ºý»Ò²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¿·½ÉÅ¹¤Ë¤Æ¤ªÇÛ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Á¥åー¥ë¡§ÀÇ¹þ52,800±ß¤è¤ê(K10YG¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)
TOPICS¢£ Pomponee Perle ― ¿¿¼î¤¬¼çÌò¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¸¥å¥¨¥êー
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëPomponee¥·¥êー¥º¤Ë¤Ï¡¢¿¿¼î¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¤¿¡ÖPomponee Perle¡Ê¥Ý¥ó¥Ý¥Í ¥Ú¥ë¥ë¡Ë¡×¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥ó¤ò¥á¥ì¥¹¥Èー¥ó¤Ç¼è¤ê´¬¤¤¤¿¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¿¿¼î¤Î½À¤é¤«¤Ê¸÷¤ò°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£À÷¿§¤ä¿§Ä´ÊäÀµ¤ò°ìÀÚ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Á³¤Î¤Þ¤Þ¤Î¿¿¼î¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸÷¤¬Á¡ºÙ¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿¿¼î¤ò¾¯¤·¤À¤±ÏÈ¤ËÄÀ¤á¡¢¸ü¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ø¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÉ¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÁõ¤¤¤Ë¤âÆëÀ÷¤à°¦¤é¤·¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤ä¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ó¥Ý¥Í ¤Ú¥ë¥ë ¥ê¥ó¥°¡§ÀÇ¹þ88,000±ß¤è¤ê¡¢¥Ý¥ó¥Ý¥Í ¤Ú¥ë¥ë ¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡§ÀÇ¹þ82,500±ß¤è¤ê ¢¨ ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¢£ Shank-Wrapped Bracelet ― Âµ¸ý¤«¤é¤Î¤¾¤¯¡¢½©¿§¤ÎºÌ¤ê
½©¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖShank-Wrapped Bracelet¡Ê¥·¥ã¥ó¥¯´¬¤¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢Ä¹Âµ¤Îµ¨Àá¤ÎÁõ¤¤¤Ë¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Âµ¸ý¤«¤é¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÇÁ¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊºÌ¤ê¤¬¡¢½©Åß¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ë·Ú¤ä¤«¤µ¤È²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£ºÙ¤á¤ÎÂµ¸ý¤Ë¤ÏÉþ¤Î¾å¤«¤é½Å¤Í¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤¬¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤Î¿§Ì£¤Ï¡¢½©Åß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½Õ²Æ¤Ë¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¦¿Í¤¬¶âÀþ¤ò¶Ê¤²¡¢ÀèÃ¼¤ò¥ìー¥¶ー¤ÇÃúÇ«¤ËÍÏÀÜ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿µ»½Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥É¥Ñー¥Ä¤Ë¤ÏÅ·Á³ÀÐ¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¼ê¸µ¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾åÉÊ¤Ëßê¤á¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥ó¥°¤È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ä½Å¤ÍÃå¤±¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥¯´¬¤¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡§ÀÇ¹þ51,700±ß¤è¤ê(K18YG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¿¿¼î¡¦»¹¸ê)
JEWELRY EVENTS
10·î¤Î¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢µ¨Àá¤ÎºÌ¤ê¤ò³Ú¤·¤àÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½±¿§ÌÜ¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¤ä¡¢½©¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëÅ·Á³ÀÐ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡¢¤½¤·¤Æº£·î¤Î¥¥ã¥é¥Ð¥ó¤È¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎºÅ¤·¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁõ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤Î¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Trunk Show ― 10·î14Æü(²Ð)¡¦15Æü(¿å) ― ½±¿§ÌÜ¤òÅ»¤¦¥¸¥å¥¨¥êー
º£·î¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿§ºÌÊ¸²½¡Ö½±¿§ÌÜ¡Ê¤«¤µ¤Í¤¤¤í¤á¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½±¿§ÌÜ¤È¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Î½½ÆóÃ±¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿ÅÁÅýÅª¤Ê¿§¹ç¤ï¤»¡£°á¤ò½Å¤Í¤ëºÝ¡¢É½¤ÈÎ¢¤Î¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ä¼«Á³¤Î¾ð·Ê¤ò±Ç¤·½Ð¤¹Ê¸²½¤È¤·¤Æ°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥èー¥í¥Ã¥ÑÅª¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿§ºÌ´¶³Ð¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤Ï¡¢¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤éÆüËÜ¿Í¤¬°¦¤·¤Æ¤¤¿¿§¹ç¤ï¤»¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½Âå¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤â¼«Á³¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Ãå¤±¤ë¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥È¥é¥ó¥¯¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢½±¿§ÌÜ¤ò3¼ïÎà¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ÇÉ½¸½¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤â¡¢¿§¹ç¤ï¤»¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤òºÆ²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íªµ×¤Î»þÂå¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½±¿§ÌÜ La fraise¡Ê¥é¡¦¥Õ¥ìー¥º¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ëLa fraise¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤È¡¢¼êÂÇ¤Á¤Î¥ß¥ë¥°¥ì¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤¯¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥íー¥º¥«¥Ã¥È¤ÎÀÐ¤òÎ±¤á¤¿ÇÛ¿§¤âÅÐ¾ì¡£²ÄÎù¤Ç°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤¬»ØÀè¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
½±¿§ÌÜ Cent Couleur¡Ê¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡Ë
¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëCent Couleur¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ä¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥·¥êー¥º¡£¥«¥Ü¥·¥ç¥ó¥«¥Ã¥È¤òÍÑ¤¤¡¢½±¿§ÌÜ¤ÎÇÛ¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊõÀÐ¤ÎÃæ¤Ë¸÷¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê±ð¤ä¤«¤Êµ±¤¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
½±¿§ÌÜ Mira¡Ê¥ß¥é¡Ë
¿¦¿Í¤Ë¤è¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥Ñ¥ô¥§¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊMira¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿ÀÐÎ±¤á¤¬¡¢ÊõÀÐ¤¬¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇCaravan¤äPOP UP SHOP¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥êー¥º¤¬¡¢º£²ó¤Ï2¼ïÎà¤ÎÉý´¶¤È½±¿§ÌÜ¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥óÇÛ¿§¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¡¦¥Õ¥ìー¥º¡§ÀÇ¹þ130,900±ß¤è¤ê(SV(PTP)¡¦K9YG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)
¥µ¥ó¥¯¥ëー¥ë¡§ÀÇ¹þ104,500±ß¤è¤ê(K10YG¡¦K10WG¡¦K10PG¡¦Å·Á³ÀÐ¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É)
¥ß¥é¡§ÀÇ¹þ226,600±ß¤è¤ê(Pt950¡¦K10WG¡¦K10YG¡¦K10PG¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦Å·Á³ÀÐ)
¢£ Stone marche ― 10·î25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü) ― ½©¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ëÊõÀÐ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Ìó100ÀÐ¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÊõÀÐ¤¬ÊÂ¤Ö¡ÖStone marche¡Ê¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡Ë¡×¤ò10·î25Æü(ÅÚ)¡¦26Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ëー¥¹¤È¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀÐ¤ò¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ´üÃæ¤Î¤ß¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊõÀÐ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¡ÊÄÌ¾ï¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¡Ë¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëè²óÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Èー¥ó¥Þ¥ë¥·¥§¡£º£·î¤Ï¡¢10·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤Ç¤¢¤ë¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤È¥ª¥Ñー¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½©¤ÎºÌ¤ê¤ò´¶¤¸¤ëÊõÀÐ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó
¡ÖÌµ¤¤¿§¤ÏÌµ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤Ä¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡£¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥êー¥ó¡¢¤½¤·¤Æ°ìÀÐ¤ÎÃæ¤ËÆó¿§¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥Ð¥¤¥«¥éー¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£±ð¤ä¤«¤Ê¥«¥Ü¥·¥ç¥ó¥«¥Ã¥È¤ä¡¢ßê¤á¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¥Õ¥¡¥»¥Ã¥È¥«¥Ã¥È¤âÂ·¤¤¡¢¤½¤Î¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ëー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Á¡ºÙ¤ÊÄ¦¹ï¤¬±Ç¤¨¤ë¥«ー¥ô¥£¥ó¥°
¡¦¶âÀþ¤¬Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤ËÁö¤ë¥ë¥Á¥ë¥¯¥©ー¥Ä
¡¦Ìë¶õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¿¼¤¤ÀÄ¤Î¥é¥Ô¥¹¥é¥º¥ê
¡¦½©¤Î·Ê¿§¤ò±Ç¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÃÈ¤«¤Ê¿§Ä´¤ÎÅ·Á³ÀÐ
¤½¤Î°ìÀÐ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ì´ü°ì²ñ¡£µ¨Àá¤Î¿§¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÊõÀÐ¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ð¥¤¥«¥éー¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó
¢£ Caravan ― 10·î30Æü(ÌÚ)¸Â¤ê
¡È¤¤¤Ä¤«Íß¤·¤¤¡É¤ò³ð¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê1Æü
¿·½ÉÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Caravan¤ò10·î30Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥äー·ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎµÜËÜÍÛ»Ò¡Ê@yoko_parcelle¡Ë¤¬ÍèÅ¹¤·¡¢ÊõÀÐ¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤ª¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Î¼çÌò¤Ï¡¢10·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥Ñー¥ë¡£¿¼¤¤ÃÏ¿§¤Ë¿ÀÈëÅª¤ÊÌÏÍÍ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤½¤ÎÀÐ¤Ï¡¢Ìó1cm¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¤³¦¤Ë¡¢Ìë¶õ¤ä¶ä²Ï¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¤è¤¦¤Ê±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£±ð¤ä¤«¤ÊÉ½ÌÌ¤«¤é¤³¤Ü¤ì¤ëÍ·¿§¤Î¤¤é¤á¤¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥Ñー¥ë ― ±§Ãè¤ò±Ç¤¹ÊõÀÐ
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥ê¥Ã¥¸¤ÇÁÏ¶È¼Ô¡¦À®ß·¡Ê@taisuke_parcelle¡Ë¤¬¸·Áª¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥Ñー¥ë¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¿¼¤¤ÃÏ¿§¤ÈÁ¯¤ä¤«¤ÊÍ·¿§¤¬ºÝÎ©¤Ä´õ¾¯¤Ê¥ëー¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀÖÈÃ¡Ê¤¢¤«¤Õ¡Ë¤ä¹¦¿ý¿§¤Ê¤ÉÈÃÎ©¤Á¤ÎÈþ¤·¤¤¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥ª¥Ñー¥ë¤â¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó ― Ìµ¸Â¤Î¿§¤ò½É¤¹ÊõÀÐ
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¸Ø¤ë¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡£¥Ô¥ó¥¯¡¢¥°¥êー¥ó¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥Ð¥¤¥«¥éー¤È¡¢ÀÐ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¿§ºÌ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎCaravan¤Ç¤Ï¡¢¥ë¥Ù¥é¥¤¥È¡¢¥«¥Ê¥êー¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥é¥¤¥È¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¡¢¥Ö¥ëー¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÀÐ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢»ÅÎ©¤Æ¤ë
Caravan¤Ç¤Ï¡¢¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ëー¥¹¤ò¤â¤È¤Ë¥¸¥å¥¨¥êー¤ò»ÅÎ©¤Æ¤ë¡¢¡Ö¥ªー¥Àー¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤Î¤´ÁêÃÌ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¤òÏÈ¤Ë¤Î¤»¤¿ÁõÃå¥¤¥áー¥¸¤Î³ÎÇ§¤ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤Î¤´Äó°Æ¤Ê¤É¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿·Á¤Ç¥¸¥å¥¨¥êー¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó²è¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÅÀ¤â¤Î¤ÎÊõÀÐ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ò»ÅÎ©¤Æ¤ë°ìÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í·¿§¤¬¿ÀÈëÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ª¥Ñー¥ë
Â¿ºÌ¤Ê¥È¥ë¥Þ¥ê¥ó
¥Õ¥ë¥ªー¥Àー¥¸¥å¥¨¥êー¤Î¿ô¡¹
¢¨ ¥Ñー¥»¥ë¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ìÅÀ¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÅ·Á³ÀÐ¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ÎÇÛÃÖ¤ä¼ïÎà¤Ï°ì¤Ä¤º¤Ä°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë²èÁü¤Ï¾¦ÉÊ¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¢¨ ³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ä²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¿·½ÉÅ¹
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¿·½ÉÅ¹¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¤Ë¼¡¤°Îò»Ë¤ò¸Ø¤ë´ú´ÏÅ¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈºÂ¤ì¤ë¥¹¥Úー¥¹¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê¥¸¥å¥¨¥êーÁª¤Ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿ÃúÇ«¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥å¥¨¥êーÁª¤Ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢þ Å¹Ä¹¡§È¾ÅÄ¡Ê@saya_parcelle(https://www.instagram.com/saya_parcelle/)¡Ë
¢þ Å¹ÊÞ¡§¢©151-8580 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-24-2 ¹âÅç²°¿·½ÉÅ¹ 2³¬ ¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÇä¾ì¡¡¡¡
¢þ ÅÅÏÃ¡§03-5315-4036¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¢þ Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_shinjuku/
¢þ ±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30¤è¤ê19:30¤Þ¤Ç
¢þ ÄêµÙÆü¡§É´²ßÅ¹¤ÎµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤¸¤Þ¤¹
¢¨±Ä¶ÈÆü¡¦±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡£PARCELLE JEWELRY¡¡
2013Ç¯¤ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¾®¤µ¤ÊÏ©ÌÌÅ¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿PARCELLE JEWELRY¡Ê¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¡Ë¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¸¥å¥¨¥êー¡×¤Ç¤¹¡£¸Å¤ÎÉ¤»þÂå¤Îµ»½Ñ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥êー¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆü¾ï¤òºÌ¤ë¥Ñー¥È¥Êー¡£¸½ºß¤Ï¡¢·ÃÈæ¼÷ËÜÅ¹¡¢¿·½É¡¦²£ÉÍ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¤¤¤è¤Æ¤Ä¡Ê¾¾»³»Ô¡Ë¤Î³Æ¹âÅç²°¡¢ºå¿ÀÇßÅÄËÜÅ¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¡¢Âç´ÝÊ¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¢Äá²°É´²ßÅ¹¤Ê¤É¡¢Á´¹ñ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤ª¤è¤ÓPOP UP SHOP¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢þ ±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒPARCELLE¡Ã³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñー¥»¥ë
¢þ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉÊÅÄ ¶×·Ã¡Ê¤·¤Ê¤À ¤³¤È¤¨¡Ë
¢þ ÁÏ¶È¡§2013Ç¯¡Ê2015Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò²½¡Ë
¢þ ËÜ¼Ò¡§¢©150-0002 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-27-13 Âçºê¥Ó¥ë5³¬
¢þ ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://parcelle.jp/
¢þ Instagram¡§https://www.instagram.com/parcelle_jewelry/
¢þ ¾®红书¡§https://www.xiaohongshu.com/user/profile/673ae7d8000000001d02c69d
¢£ ¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¸ø¼°LINE È¯¿®Ãæ
¥Ñー¥»¥ë ¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¤Ï¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÀ¤³¦¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·ºî¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÊõÀÐ¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥³¥é¥à¡Ö¥Ñー¥»¥ë¥¸¥å¥¨¥êー¤³¤ÈÄÖ¤ê¡×¡¢¡ÖËè·îÆÏ¤¯¥¸¥å¥¨¥êーÊÉ»æ¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾åµURL¤Þ¤¿¤Ïº¸¤ÎQR¥³ー¥É¤«¤é¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëè·îÆÏ¤¯¥¸¥å¥¨¥êーÊÉ»æ(¥¤¥áー¥¸)
Ëè·îÆÏ¤¯¥¸¥å¥¨¥êーÊÉ»æ(¥¤¥áー¥¸)