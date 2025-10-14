¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶ðÂô½÷»ÒÂç³Ø¤¬10·î26Æü¤Î2025-26 WE¥êー¥° ¥¯¥é¥·¥¨¥«¥Ã¥× ¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸Âè1Àá¡ÖÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ìー¥¶ VS ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Ã¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡×Àï¤ò¡Ø¶ðÂô½÷»ÒÂç³ØDAY¡Ù¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡ª
¶ðÂô½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¡¿³ØÄ¹¡§±±°æ¼Â°ð»Ò¡Ë¤Ï10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢AGF¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ø¶ðÂô½÷»ÒÂç³ØDAY¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2025-26 WE¥êー¥°¥¯¥é¥·¥¨¥«¥Ã¥× ¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸Âè1Àá¡ÖÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ìー¥¶ VS ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Ã¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡×Àï¤ò¡¢Æ±Âç¤¬´§¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÅöÆü¤ÏÆ±Âç¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー¤ä¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ðÂô½÷»ÒÂç³Ø¤È½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥Áー¥à¤ÎÆü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ìー¥¶¤Ï¡¢ÁÐÊý¤¬½êºßÃÏ¡Ê¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¡Ë¤È¤¹¤ë°ð¾ë»Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢¿Íºà¤ä¥ê¥½ー¥¹¤Î¸òÎ®¤Ë¤è¤ë¶µ°éµ¡²ñÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ï¢·È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡Ö¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Äó·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ìー¥¶¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Î1»î¹ç¤òÆ±Âç¤Î´§¥¹¥Ý¥ó¥µーDAY¤È¤·¡¢¡Ø¶ðÂô½÷»ÒÂç³ØDAY¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¶ðÂô½÷»ÒÂç³ØDAY³µÍ×
¡ÚÆü¡¡»þ¡Û¡¡2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë 13:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û¡¡AGF¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡Ë
¡¡¢¨µþ²¦Àþ¡ÖÈôÅÄµë±Ø¡×²¼¼Ö¡¡ÅÌÊâ5Ê¬
¡ÚÂÐ¾Ý»î¹ç¡Û¡¡2025-26 WE¥êー¥°¥¯¥é¥·¥¨¥«¥Ã¥× ¥°¥ëー¥×¥¹¥Æー¥¸Âè1Àá
¡¡Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ìー¥¶ VS ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Ã¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¡¦ÀéÍÕ¥ì¥Ç¥£ー¥¹
¢£´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È
①¶ðÂô½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¤è¤ë¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥Ôー¥Á
②¶ðÂô½÷»ÒÂç³Ø¤Ë¤è¤ë¥¥Ã¥¯¥¤¥ó¥»¥ì¥â¥Ëー
③¶ðÂô½÷»ÒÂç³Ø¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°Éô¡ÖDAISIES¡Ê¥Ç¥¤¥¸ー¥º¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡¡¢¨¤Ê¤ª¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¡¦¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ìー¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥Áー¥àÌ¾¡Û¡¡Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ìー¥¶
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¡Û¡¡Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÁÏ¡¡Éô¡Û¡¡1981Ç¯
¡Ú½êºßÃÏ¡Û¡¡ÅìµþÅÔ°ð¾ë»ÔÌðÌî¸ý4015-1
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡Û¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÂ¼¹Í¾¼
¡Ú¾Ò¡¡²ð¡Û
¡¡1981Ç¯¡¢ÆÉÇä¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤Î½÷»Ò¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÁÏÉô¡£2000Ç¯ÅÙ¤è¤êÆü¥Æ¥ì¡¦¥Ù¥ìー¥¶¡¢2020¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¡¢Æü¥Æ¥ì¡¦Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥Ù¥ìー¥¶¤ËÌ¾¾Î¤òÊÑ¹¹¡£¡Ø¥Ù¥ìー¥¶¡Ù¤È¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¡ØÈþ¿Í¡Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ç¤ÊÀïÀÓ¤Ï¥êー¥°Í¥¾¡18²ó¡¢½àÍ¥¾¡12²ó¡¢Á´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢Í¥¾¡16²ó¡¢½àÍ¥¾¡7²ó¤ò¿ô¤¨¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤êÆüËÜ¤Î½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚURL¡Û¡¡https://www.verdy.co.jp/beleza/
¢§ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¡¡¶ðß·³Ø±à¡¡¹ÊóÉô
¢©206-8511¡¡ÅìµþÅÔ°ð¾ë»ÔºäÉÍ238ÈÖÃÏ
Tel¡§042-350-7212¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë Fax¡§042-331-1919
E-mail¡§prkomajo@komajo.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/