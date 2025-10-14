¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø»ùÆ¸³Ø²Ê¤Î¶µ°÷¤¬»º³ØÏ¢·È¤Ç³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ÃÎ°é´á¶ñ¤¬¡ÖGOOD TOY AWARD 2025¡×¤ò¼õ¾Þ ― ³Ø½ÑÅªÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¶µ°é´á¶ñ¤ò³«È¯
ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¿ÍÊ¸¼Ò²ñ³ØÉô»ùÆ¸³Ø²Ê¡Ê¢¨2026Ç¯ÅÙ¤è¤ê¶µ°é³Ø²Ê¤ØÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡Ë¤ÎÂ¼»³Âç¼ù¹Ö»Õ¤¬»º³ØÏ¢·È¤Ë¤è¤ê³«È¯¡¦´Æ½¤¤òÃ´Åö¤·¤¿ÃÎ°é´á¶ñ¡Ö¥È¥¤¥ª¡¦¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥·¥êー¥º¡×¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿´á¶ñ¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖGOOD TOY AWARD 2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢³Ø½ÑÅªÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¶µ°é´á¶ñ¤Î³«È¯¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤È¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹À®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±Âç¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë»º³ØÏ¢·È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Ò²ñÅª¤Ë¹¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¡ÖGOOD TOY AWARD 2025¡×¤Ï¡¢Á´¹ñÌó2,000Ì¾¤Î¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡×¤Î¿äÁ¦¤äÅêÉ¼¤ò¤â¤È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£°ì²áÀ¤ÎÎ®¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¥ó¥°¥»¥éー¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë²ÄÇ½À¤ä¡¢À¤Âå¤ä¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤ºÍ·¤Ó¤òÄÌ¤¸¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤¹ÅÀ¤ò½Å»ë¤·¤ÆÁª¹Í¤µ¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤ä³Ø¤Ó¤Ë´Ø¤ï¤ëÂ¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼»³¹Ö»Õ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥È¥¤¥ª¡¦¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ìー¥Ù¥ë´Û¡¢Åìµþ³Ø·ÝÂç¤³¤É¤âÌ¤Íè¸¦µæ½ê¡¢ËÌ³¤Æ»¶µ°éÂç³Ø¡¢¤½¤·¤ÆÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¤Ë¤è¤ëÌó2Ç¯´Ö¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ê¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¼ç¤ËÍÄ»ù¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÍø³èÍÑ¤òÄÉµæ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¼»³¹Ö»Õ¤Ï¡¢ÍÄ»ù´ü¤Î»Ò¤É¤â¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Åª»×¹Í¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´á¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Â¼Ò²ñ¤ÇÌòÎ©¤Ä¡Ö¼Â³Ø¡×¤ÎÄÉµæ¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¡¡Ö¥È¥¤¥ª¡¦¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥·¥êー¥º¡×
¡¡¾®¤µ¤Ê¥¥åー¥Ö·¿¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥È¥¤¡Ötoio™¡Ê¥È¥¤¥ª¡Ë¡×¤ÎÀìÍÑ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¿Íµ¤³¨ËÜºî²È¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥«ー¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍ·¤Ö¤â¤Î¤Ç¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£ÍÄ»ù´ü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ùー¥·¥Ã¥¯¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¤Î2¼ïÎà¤¬È¯ÇäÃæ¡£
¡ÚURL¡Û https://toio.io/titles/playground.html¡¡¡ÊÂ¼»³¹Ö»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡Ë
¡Ú¡Ö¥È¥¤¥ª¡¦¥×¥ì¥¤¥°¥é¥¦¥ó¥É ¥·¥êー¥º¡×¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¡Û
¡¦GOOD TOY AWARD 2025¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¡https://goodtoy.jp/archive/2025/index.html
¡¦Âè6²ó »Ò°é¤Æ»Ù±çÂç¾Þ¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¡https://www.jcfs-ac.jp/grandprize/prize.html
¡¦Âè18²ó ¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¡https://kidsdesignaward.jp/search/detail_240159
¡¡¢¨ "toio" "¥È¥¤¥ª"¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨ ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢¼õ¾ÞÅö»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë
¡¦¡ÖÍÄ»ù´ü¤ËÅ¬¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³³èÆ°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î³«È¯¡ÊÂ¼»³Âç¼ù¹Ö»Õ¡Ë
¡¡https://www.thu.ac.jp/innovations/innovations-002
¡¦toio™
¡¡https://toio.io/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í ÄëµþÊ¿À®Âç³Ø¡¡Æþ»î²Ý
½»½ê¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ2-51-4
TEL¡§03-5843-3200
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/