ÅìÍÎÂç³Ø¤¬¡Ö1st East Asia Conference on Extremophiles¡ÊEACE 2025¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¡Ú11·î5Æü～7Æü¡¿»²²ÃÌµÎÁ¡Û
ÅìÍÎÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¿³ØÄ¹¡§Ìð¸ý±Ù»Ò¡Ë¥Ð¥¤¥ª¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡Ö1st East Asia Conference on Extremophiles¡ÊEACE 2025¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ²ñµÄ¤Ï¡¢¶Ë¸Â´Ä¶ÈùÀ¸Êª¸¦µæ¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¡¢¼ã¼ê²Ê³Ø¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ³ØÀ¸¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼ã¼ê¤Î¸ýÆ¬È¯É½ÏÈ¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¾Þ¤òÀß¤±¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢³ØÀ¸¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1st East Asia Conference on Extremophiles¡ÊEACE 2025¡Ë
¢£³«ºÅÆüÄø
2025Ç¯11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë～7Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£²ñ¾ì
ÅìÍÎÂç³ØÄ«²â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¢£¤ª¿½¹þ¤ß
²¼µURL¡ÊGoogle¥Õ¥©ー¥à¡Ë¤«¤é¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPoe0z__TF1nbNA5mDNjg_j8l_4-fGNx6WTDFy0mUhCHlmPg/viewform
¡Ú¿½¹þ´ü¸Â¡§10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¡Û
¢£¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë17:00～¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó
Âè£±ÆüÌÜ¡§11·î£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë 9¡§00-18¡§00
³«¾ì¡¡8¡§30
³«²ñ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä
´ðÄ´¹Ö±é
¸ýÆ¬È¯É½
¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó(¥Ý¥¹¥¿ー¾Þ¤¢¤ê¡Ë
¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
º©¿Æ²ñ
Âè£²ÆüÌÜ¡§11·î£·Æü¡Ê¶â¡Ë 9¡§00-13¡§00
´ðÄ´¹Ö±é
¸ýÆ¬È¯É½
ÊÄ²ñ¤Î°§»¢
¥¨¥¯¥¹¥«ー¥·¥ç¥ó(13:00-)
¢£²ñµÄ¤Î¾ÜºÙ
²ñµÄ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://toyobioresilience.jp/1st_East_Asia_Extremophiles_Conference.html
¢£¤´¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¡¡ÅìÍÎÂç³ØÁíÌ³Éô¹Êó²Ý
¡¡mlkoho@toyo.jp
