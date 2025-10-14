¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆüËÜ½é¡ÛÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¤¬Âç³Ø¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹½À®¤ÎAI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÅëºÜ ～ ¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤ÇÁ´³ØÀ¸¤Ë¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡
ÄÉ¼êÌç³Ø±¡Âç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô¡¢³ØÄ¹¡§¿¿Æ¼Àµ¹¨¡Ë¤Ï¡¢Âç³Ø¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡ÖOIDAI¥¢¥×¥ê¡×¸þ¤±¤Ë¡¢À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¡Ç½¡ÖAI¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¡£¡ÖOIDAI¥¢¥×¥ê¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤È¤Ê¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó6.0¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î¤ËÀµ¼°¤Ë¥ê¥êー¥¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÂç³ØÆÈ¼«¥¢¥×¥ê¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹½À®¤Î³ØÀ¸¸þ¤±AI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Åý¹ç¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Ä¡¹¤Î³Ø½¤¥Çー¥¿¤ä¹ÔÆ°¥Çー¥¿¡¢½¢¿¦¾ðÊó¤Ê¤É¤ò½¸Ìó¤·¤¿¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢À¸À®AI¤¬³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿³Ø½¤»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡¡
¡Úµ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ûÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÂç³Ø¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹½À®¤ÎAI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤ò³«È¯¡¦¼ÂÁõ
¡ûÂç³Ø¤ÎÅý¹çDB¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡¢Íú½¤¤«¤é½¢¿¦¡¢Î±³Ø¡¢Àµ²Ý³°¤Î³èÆ°Åù¡¢Âç³ØÀ¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡
¡ûÂç³Ø¤Î¶µ°éÍýÇ°¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³ØÀ¸¤Î¼çÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤·ÂÐ¿Í»Ù±ç¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤ò¶¯²½¤¹¤ë³«È¯¤ò»Ö¸þ
¡¡AI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーµ¡Ç½¤Ï¡¢Âç³Ø¤ÎÅý¹ç¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿³Ø½¤¾ðÊó¤ä³ØÆâ¾ðÊó¡¢³ØÀ¸¤ÎÆþÎÏ¤¹¤ë³Ø¤Ó¤ä¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¶½Ì£¡¦´Ø¿´Åù¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Íú½¤¡¦»ñ³Ê¼èÆÀ¡¦Î±³Ø¡¦½¢¿¦³èÆ°¡¢²Ý³°³èÆ°¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸À¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÄÊÌºÇÅ¬¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄó¶¡¡£³ØÀ¸¤¬¥Ð¥Ç¥£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ËÁêÃÌ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÆÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬²óÅú¤òÀ¸À®¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¹½À®¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÃ±°ì¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¹½À®¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Àµ³ÎÀ¡ÊÀºÅÙ¤Î¹â¤¤±þÅú¡Ë¡¢ÊÝ¼éÀ¡Ê±þÅú¤Î²þÁ±¤Î¤·°×¤µ¡Ë¡¢³ÈÄ¥À¡Ê¿·¤·¤¤Ê¬Ìî¤Ø¤Î³ÈÄ¥¡Ë¤ÎÅÀ¤ÇÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈ¼«¥¢¥×¥ê¤Ø¤ÎºÎÍÑ¡¦¼ÂÁõ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤ÎCX¤ò½Å»ë¤·¡¢¡ÖInspire¡×¡ÖPersonalize¡×¡ÖBridge¡×¤Î3¤Ä¤ò³«È¯¸¶Íý¤Ë·Ç¤²¡¢Á´¤Æ¤òÆ±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¾å¤Ç²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸¤Îµ¤¤Å¤¤äÄ©Àï¤òÂ¥¤·¡¢¶µ¿¦°÷¤Ë¤è¤ëÃúÇ«¤Ê»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¿Í»Ù±ç¤ËÅ¬ÀÚ¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤¿ÅÀ¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¸½ºß³ØÆâ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¦ÁÈÇ¤Ç¤Î»î¹Ô¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯12·î¤´¤íËÜÈÖ´Ä¶¤Ë¶á¤¤¦ÂÈÇ¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2026Ç¯3·î¤ÎÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤ò¤á¤¶¤·¡¢³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¤Ø¥×¥ì¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤ËÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦AI¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー ¥Ç¥âÆ°²è
¡¡https://www.youtube.com/playlist?list=PL9RlTryJRzQ4jJ0agMi3ZH_yhLlKBckpw
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÄÉ¼êÌç³Ø±¡ ¹Êó²Ý
éâ¸¶¡¦¿¥ÅÄ
½»½ê¡§¢©567-0013 ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»ÔÂÀÅÄÅì¼ÇÄ®1-1
TEL¡§072-665-9166
¥áー¥ë¡§koho@otemon.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/