¡Ú³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø¡¦³ùÁÒ½÷»ÒÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¡Û11·î1Æü(ÅÚ)¡¢2Æü(Æü) ¤Ë¡ÖÂè31²ó³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø³Ø±àº×¤ß¤É¤êº×¡×¤ò³«ºÅ～º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ø31¹â¡Ê¥µ¥¤¥³ー¡Ë¤Ë³Ú¤·¤¤¤ß¤É¤ê¥µ¥¤¡Ù～
³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø¡¦³ùÁÒ½÷»ÒÂç³ØÃ»´üÂç³ØÉô¤Ï¡¢11·î1Æü(ÅÚ)¡¢2Æü(Æü) ¤Ë³ùÁÒ½÷»ÒÂç³ØÂçÁ¥¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÂè31²ó³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø³Ø±àº×¤ß¤É¤êº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ªº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ø31¹â¡Ê¥µ¥¤¥³ー¡Ë¤Ë³Ú¤·¤¤¤ß¤É¤ê¥µ¥¤¡Ù¡£³Ø²Ê¤ÎÆÃ¿§¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ö³Ø²ÊÅ¸¡×¡¢¥¼¥ß¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö¥¼¥ßÅ¸¡×¡¢³ØÍ§²ñ¡Ê¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ë¤è¤ë±éµ»¡¦±éÁÕ¡¢³Ø±àº×¼Â¹Ô°Ñ°÷¼çºÅ¤Î¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎÏ¶¯¤¤³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¥µ¥¤¥³ー¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂè31²ó³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø³Ø±àº×¤ß¤É¤êº×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§30～16¡§00 / 2Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§00～15¡§45
¾ì½ê¡§³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø ÂçÁ¥¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©³ùÁÒ»ÔÂçÁ¥6ÃúÌÜ1ÈÖ3¹æ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢¨ÆþÂà¾ì¼«Í³
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÂçÁ¥±Ø²¼¼Ö¡¢Åì¸ý¤Þ¤¿¤Ï³Þ´Ö¸ý¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬
¼ç¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§
¡¡¡ã³Ø²ÊÅ¸¡ä¡¡
¡¡¡¡¡Ö³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø¤Ç²¿¤¬³Ø¤Ù¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæÆâÍÆ¤ä¼èÆÀ²ÄÇ½¤ÊÌÈµö¡¦»ñ³Ê¤Ê¤É¤ò¡¢³Ø²Ê¤´¤È¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Å¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ³Ø¤Î¶µ°÷ÍÜÀ®¤È³Ø·Ý°÷ÍÜÀ®¤ÎÅÁÅý¤ò°ú¤·Ñ¤®¡¢¿·¤·¤¤¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁÏÂ¤¤·À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¶µ°é¥á¥Ç¥£¥¢¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³Ø´Ä¡Ê2026Ç¯4·î¤Ë³«ÀßÍ½Äê¡Ë¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã¥¼¥ßÅ¸¡ä¡¡
¡¡¡¡³Æ³Ø²Ê¤Î¥¼¥ß¤Ç¤Î¸¦µæÆâÍÆ¡¦À®²Ì¤ò¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨¤äÈ¯É½¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¼¥ßÅ¸¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¶µ¼¼¤ÎÃæ¤Ç³Ø¤Ö³ØÀ¸¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã³ØÍ§²ñ¡Ê¥¯¥é¥Ö¡Ë¡¦Í»Ö´ë²è¡ä¡¡
¡¡¡¡³ÆÃÄÂÎ¤¬Æüº¢¤Î³èÆ°À®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£±éµ»¡¦±éÁÕ¤äÅ¸¼¨¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÏµ¼Å¹¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ã»Ò¤É¤â¸þ¤±´ë²è¡ä¡¡
¡¡¡¡¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¾®³ØÀ¸¤Þ¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬»²²Ã¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤òÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ã31¹â¡Ê¥µ¥¤¥³ー¡Ë¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¡ª¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¡ª¡ä¡¡
¡¡¡¡¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¤¬¡¢³Ø±àº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡ãÂè31²ó¤ß¤É¤êº× ¤ª¾Ð¤¤LIVE ～in ³ùÁÒ～¡ä
¡¡¡¡11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡§30³«±é¡¡¥°¥êー¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¥¹¥Æー¥¸
¡¡¡¡½Ð±é¼Ô¡¡¤Ú¤³¤Ñ¡¢TAIGA
¡¡¡¡¢¨¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤·¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
¡¡¡¡¢¨±«Å·»þ¤Î¾ì¹ç¡¢»±¤Î»ÈÍÑ¤Ï¶Ø»ß¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç³Æ¼«¥ì¥¤¥ó¥¦¥§¥¢Åù¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡ãÂè31²óÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ¡ä
¡¡¡¡ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²Ê¤ª¤è¤Ó¾ðÊó³Ø´Ä¡¡¶µ¼ø¡¡³«°ìÉ×ÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡Ö¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¡×
¡¡¡¡11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§30～11¡§40 ¡Ê10¡§00³«¾ì¡Ë
¡¡¡¡¢¨Äê°÷250Ì¾¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÂè31²ó³ùÁÒ½÷»ÒÂç³Ø³Ø±àº×¤ß¤É¤êº×¡¡ÆÃÀß¥Úー¥¸¡ä
https://www.kamakura-u.ac.jp/midorisai2025/index.html
Âè31²óÆÃÊÌ¹Ö±é²ñ¡¡¡Ö¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¤È¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¡×
https://www.kamakura-u.ac.jp/midorisai2025/special/index.html
