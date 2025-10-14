RIBXCAR TAKES TOKYO¡¡～À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎÏ¾¹ü¥ê¥â¥Ç¥ê¥ó¥°½Ñ¥»¥ß¥Êー¡¢ÆüËÜ½é¾åÎ¦～
°åÎÅË¡¿ÍÍ¥Èþ²ñ¡¦Casa de GRACIA GINZA(https://casa-de-gracia.com/)¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ 11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë³×¿·ÅªÈþÍÆ³°²Êµ»½Ñ¡ÖRIBXCAR¡ãÏ¾¹ü¥ê¥â¥Ç¥ê¥ó¥°½Ñ(https://casa-de-gracia.com/menu/rib_remodeling/2728/)¡ä¡×¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆîÊÆ¥Ú¥ëー¤ÎÃøÌ¾¤Ê·ÁÀ®³°²Ê°åDr. Raúl Manzaneda Cipriani(https://www.instagram.com/drmanzaneda/)»á¤ò¾·æÛ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÈþÍÆ³°²Ê°å»Õ¸þ¤±¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥¢¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëRIBXCAR¡Ê¥ê¥Ö¥¹¥«ー¡Ë¥»¥ß¥Êー
¢£RIBXCAR¡ãÏ¾¹ü¥ê¥â¥Ç¥ê¥ó¥°½Ñ¡ä¤È¤Ï
～»éËÃµÛ°ú¤Ç¤Ï¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤Êµæ¶Ë¤Î¤¯¤Ó¤ì·ÁÀ®～
RIBXCAR¡Ê¥ê¥Ö¥¹¥«ー¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤Î»éËÃµÛ°ú¤ä¶ÚÆù¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó²þ³×¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë³×¿·ÅªÈþÍÆ³°²Êµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Ü½Ñ¤Ï¡¢Âè10¡¦11¡¦12Ï¾¹ü¤Î³ÑÅÙ¤òÀºÌ©¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ü³Ê¥ì¥Ù¥ë¤«¤éÍýÁÛÅª¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÈþÍÆ³°²Ê¤¬¡Ö»éËÃ¤Î½üµî¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢RIBXCAR¤Ï¡Ö¹ü³Ê¤½¤Î¤â¤Î¤ÎºÆÀß·×¡×¤È¤¤¤¦Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤òºÎÍÑ¡£ÅÀÅ©¿Ë¤Û¤É¤ÎÈù¾®¤Ê¿Ë·ê¤«¤éÏ¾¹ü¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤·¡¢³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ï¾¹ü¥¢ー¥Á¤òÈþ¤·¤¯À°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤ÉÁé¤»·¿¤ÎÊý¤Ç¤â·àÅª¤Ê¤¯¤Ó¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢»éËÃ¤ÎÎÌ¤ä¶ÚÆù¤ÎÈ¯Ã£¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¹ü³Ê¹½Â¤¤Î²þÁ±¤Ë¤è¤ê±ÊÂ³Åª¤ÊÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ»þ´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ30Ê¬ÄøÅÙ¤ÈÃ»»þ´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢½ýÀ×¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤ºÇ¾®¿¯½±¼ê½Ñ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êç½¸³«»Ï¸å¤¹¤°¤ËËþÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¾¿ô¤Ï¹ñ³°¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ç¤¹
¢£Dr. Raúl Manzaneda Cipriani»á
～¥Ú¥ëー¤¬À¸¤ó¤ÀÈþÍÆ³°²Ê³¦¤Î³×Ì¿»ù～
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ëDr. Raúl Manzaneda Cipriani»á¤Ï¡¢ÆîÊÆ¥Ú¥ëー¤òµòÅÀ¤È¤·À¤³¦Ãæ¤Çµ»½Ñ»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÍÆ³°²Ê°å¤Ç¤¹¡£Æ±»á¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÈþÍÆ³°²Ê¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ RIBXCARµ»½Ñ¤Î³«È¯¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÈþÍÆ³°²Ê³Ø²ñ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dr. Manzaneda»á¤Î³×¿·À¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë»éËÃ½üµî¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¹ü³Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿·³µÇ°¤ÎÄó¾§¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±»á¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ï»éËÃ¤ÎÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ü³Ê¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ·èÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ï¾¹ü¤Î·Á¾õ¤ò·Ý½ÑÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Æ±»á¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@drmanzaneda¡Ë¤Ë¤Ï200Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥©¥í¥ïー¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤Î²è´üÅª¤Ê¾ÉÎã¼Ì¿¿¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÎÈþÍÆ³°²Ê°å¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»á¤ÏLipo HD¡Ê¹âÀººÙ»éËÃµÛ°ú¡Ë¤äfrontXrib¡ÊÁ°Ï¾¹ü·ÁÀ®½Ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î³×¿·Åªµ»½Ñ¤Î³«È¯¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÈþÍÆ³°²Ê³¦¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Dr. Raúl Manzaneda Cipriani»á
¢£¥µ¥Ýー¥È¡§Aesthetic Xpert Scientific Lab
～ºÇÀèÃ¼ÈþÍÆ°åÎÅµ»½Ñ¤Î¹ñºÝ²Í¶¶¤ÈÎ×¾²¼ÂÁõ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È～
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÈþÍÆ°åÎÅµ»½Ñ¤Î¶µ°é¡¦Æ³ÆþÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ëAesthetic Xpert Scientific Lab(https://www.instagram.com/axscientific/)¤¬Êñ³çÅª¤Êµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥é¥Ü¥é¥È¥êー¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤ë³×¿·ÅªÈþÍÆ°åÎÅµ»½Ñ¤È¡¢³Æ¹ñ¤ÎÎ×¾²¸½¾ì¤È¤ò·ë¤Ö¡Öµ»½Ñ²Í¶¶¡×¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¦ÀìÌçµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Aesthetic Xpert Scientific Lab¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ°ÜÅ¾¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÎ×¾²¼ÂÁõ¤ÎºÇÅ¬²½¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤Î°åÎÅÀ©ÅÙ¡¢Ìô»öµ¬À©¡¢Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¡¢¤½¤·¤Æ°å»Õ¤Îµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢Æ³Æþµ»½Ñ¤¬ºÇÂç¸Â¤Î°ÂÁ´À¤ÈÍ¸úÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÈþÍÆ³°²ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´µ¼Ô°ÂÁ´´ÉÍý¡¢¹çÊ»¾ÉÂÐ±þ¡¢Ä¹´üÍ½¸åÉ¾²Á¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÂÎ·Ï¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎRIBXCARÆ³Æþ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±¥é¥Ü¤Ï¾ÜºÙ¤Ê²òË¶³ØÅªÃÎ¼±¤ÎÂÎ·Ï²½¡¢¼êµ»¤ÎÃÊ³¬Åª½¬ÆÀ¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¾ÉÎãÁªÂò´ð½à¤Î³ÎÎ©¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥×¥í¥È¥³¥ë¤Î¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Î°åÎÅ´Ä¶¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Áí¹çÅª¤Êµ»½Ñ°ÜÅ¾¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã°å»Õ¤ÏÃ±¤Ë¿·µ»½Ñ¤ò¡ÖÃÎ¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î×¾²¸½¾ì¤Ç¡Ö°ÂÁ´¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡×¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ½¬ÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Aesthetic Xpert Scientific LabÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿
¢£¼çºÅ¡§Casa de GRACIA GINZA¡Ê¥«ー¥µ¥Ç¥°¥é¥·¥¢¶äºÂ¡Ë
～Â¿¤¯¤ÎRIBXCAR¾ÉÎã¿ô¤ò¸Ø¤ë～
¥»¥ß¥Êー¤ò¼çºÅ¤¹¤ëCasa de GRACIA GINZA¤Ï¡¢°åÎÅË¡¿ÍÍ¥Èþ²ñ¤Î±¿±Ä¤¹¤ëÈþÍÆ³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢Íý»öÄ¹¤ÎÈõ¸ýÎ´ÃË»á¤¬Î¨¤¤¤ë¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥¢¥ê¥ó¥°ÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
Èõ¸ýÍý»öÄ¹¤Ï¡¢Ê¡²¬Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢18Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¸ÆµÛ´ï³°²Ê°å¤È¤·¤Æ 1,500Îã°Ê¾å¤Î¹âÅÙ¼ê½Ñ¤ò·Ð¸³¡£¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥ÉÉÂ±¡¤Ç¤Î¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¡¦¥ê¥µー¥Á¥Õ¥§¥íー¤È¤·¤Æ¤ÎÎ±³Ø·Ð¸³¤ò·Ð¤ÆÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¸å¡¢ÈþÍÆ³°²Ê¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë10,000Îã°Ê¾å¤Î»éËÃµÛ°ú¤È4,000ÎãÄ¶¤ÎË¶»¼ê½Ñ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ÆüËÜÈþÍÆ³°²Ê³Ø²ñ¤Ç¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥àÅÐÃÅ¤Ê¤É¡¢¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Casa de GRACIA GINZA¤Ï¡¢¶äºÂ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÃæ±û¶è¶äºÂ2ÃúÌÜ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ºÇ¿·¤Î°åÎÅÀßÈ÷¤È¹âÅÙ¤Êµ»½ÑÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢À¤³¦É¸½à¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÁé¿È¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥¹¥«¥ë¥×¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¿ÈÂÎÄ¦¹ï¡Ë¡×¤òÍýÇ°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¹ü³Ê¤äÂÎ·¿¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥¢¥ê¥ó¥°ÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯
¢£ ¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¿·»þÂå
～Ã±¤Ê¤ëÁé¿È¤«¤é·Ý½ÑÅª¿ÈÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø～
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëRIBXCAR¡Ê¥ê¥Ö¥¹¥«ー¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊBody Contouring¡Ëµ»½Ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÃÏÊ¿¤òÀÚ¤ê³«¤¯²è´üÅª¤Ê¼êË¡¤Ç¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤Ï¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢»éËÃ¡¦ÈéÉæ¡¦¶ÚÆù¡¦¤½¤·¤Æ¹ü³Ê¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎ¤ò¹½À®¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿°åÎÅµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÈþÍÆ³°²Ê¤¬¼ç¤Ë¡Ö»éËÃ¤Î½üµî¡×¤ä¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÎÄÉ²Ã¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸½Âå¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡ÖÁ´¿È¤Î¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥óºÇÅ¬²½¡×¤È¤¤¤¦Êñ³çÅª¤Ê»ëÅÀ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ëÉôÊ¬Áé¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¤Î¹ü³Ê¹½Â¤¡¢¶ÚÆù¤ÎÉÕ¤Êý¡¢ÈéÉæ¤Î¼Á´¶¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤ÄÀøºßÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¡Ö¿ÈÂÎ·Ý½Ñ¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£
RIBXCAR¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤Ï¡¢Ï¾¹ü¤Î³ÑÅÙÄ´À°¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ·¿¤ÎÊý¤Ç¤âÍýÁÛÅª¤Ê¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡¢²è´üÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ÉÎã¤ÏCasa de GRACIA GINZA¤ÎInstagram¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ
¢£°åÎÅË¡¿ÍÍ¥Èþ²ñ¡¦Casa de GRACIA GINZA¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè
～¥¢¥¸¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ～
º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°åÎÅË¡¿ÍÍ¥Èþ²ñ¡¦Casa de GRACIA GINZA¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎÈþÍÆ°åÎÅµ»½Ñ¤Î¥¢¥¸¥¢Æ³Æþ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£RIBXCARµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÈþÍÆ³°²Ê°åÎÅ¤Ï¤è¤ê¹âÅÙ¤ÇÊñ³çÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥È¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢´µ¼ÔÍÍ¤Ë¤è¤êËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¼£ÎÅ·ë²Ì¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èõ¸ýÍý»öÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥»¥ß¥Êー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÈþÍÆ°åÎÅµ»½Ñ¤¬À¤³¦É¸½à¤Ø¤È¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¼èºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¼èºà¤ò¤´´õË¾¤ÎÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢»öÁ°¤ËCasa de GRACIA GINZA¹ÊóÃ´Åö¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥»¥ß¥ÊーÌ¾ RIBXCAR TAKES TOKYO ～Ï¾¹ü¥ê¥â¥Ç¥ê¥ó¥°½ÑÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー～
³«ºÅÆüÄø 2025Ç¯11·î18Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦19Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2-5-11 V88¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9³¬
¹Ö»Õ ¡¡¡¡¡¡¡¡Dr. Raúl Manzaneda Cipriani
¼çºÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡°åÎÅË¡¿ÍÍ¥Èþ²ñ Casa de GRACIA GINZA
¡¡¡¡ Íý»öÄ¹ Èõ¸ýÎ´ÃË¡ÊInstagram(https://www.instagram.com/dr_guccy/)¡Ë
¡¡¡¡¡¡ µ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È Aesthetic Xpert Scientific Lab
Êç½¸¾õ¶· ËþÀÊ
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
°åÎÅË¡¿ÍÍ¥Èþ²ñ Casa de GRACIA GINZA
¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2-5-11 V88¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9³¬
ÅÅÏÃ¡§03-5579-9601
Email¡§wada.graciaclinic@gmail.com
URL¡§https://casa-de-gracia.com/
¹ÊóÃ´Åö¡§ÏÂÅÄ