Ãæ¾®´ë¶È¤Î¡È¼¡¤Î°ì¼ê¡É¤ò»Ù±ç¨¡¨¡BOTANICO¤¬¡ÖAI¡ßSNS¡ßDX¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¡×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ÍÎÊ¿¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAI¡ßSNS¡ßDX¼ÂÁ©¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢AI¡¦SNS¡¦Ì¡²èÆ°²è¡¦EC¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥Æー¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¡È¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤Æ³Î¼Â¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡ÉÃæ¾®´ë¶È¤ÎDXÀïÎ¬¤ò²òÀâ¡£Çä¾å¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤Ë¡¢ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¡ÚÂè1²ó¡Û10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤Î¤¿¤á¤ÎAI³èÍÑÆþÌç ― ¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤ÆÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹DX¿ä¿Ê¡×
¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¡Ë
¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤Æ¡¢Âç¤¤¯°é¤Æ¤ë¡£Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¡ÈÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëDX¤ÎÂè°ìÊâ¡É¤ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.gle/HmkyMyiNa952SKLz9)
¡ÚÂè2²ó¡Û10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ö¡ØÅÁ¤ï¤ë¡Ù¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¨¡¨¡SNS¡ßÌ¡²èÆ°²è¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¡×
¡Ê¶¦ºÅ¡§MKD¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¡ß ³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¡Ë
Çä¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëSNSÀïÎ¬Àß·×¤È¡¢Ì¡²èÆ°²è¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼êË¡¤ò²òÀâ¡£¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡ÖÅÁ¤ï¤ë¡×SNS±¿ÍÑ¤ò³Ø¤Ö¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.gle/y7Z9krB5nyqSrXrz9)
¡ÚÂè3²ó¡Û11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÖAI¡ßSNS¤ÇÇä¾å¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¡×
¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¡Ë
AI¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿²òÀÏ¤ÈÀïÎ¬Àß·×¤ò³èÍÑ¤·¡¢SNS¤ò¡ÈÇä¾å¤òÀ¸¤à»ÅÁÈ¤ß¡É¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¼ÂÁ©·¿¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ò¸ø³«¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.gle/2qaBJ9jiphi3v3WJA)
¡ÚÂè4²ó¡Û11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ö¡ÈÇä¤ì¤ë¡ÉSNS±¿ÍÑ¤È¹¹ðÀß·×¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤¹¤ë¡ªAI¡¦SNS¡ß¹¹ð¡¦ECÀïÎ¬Àß·×¥»¥ß¥Êー¡×
¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¡Ë
SNS¡¦¹¹ð¡¦EC±¿ÍÑ¤ò¡Ö´¶³Ð¡×¤«¤é¡ÖÀïÎ¬¡×¤Ø¡£AI¤È¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢À®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÀß·×»×¹Í¤È»ÅÁÈ¤ß²½¤Î¼êË¡¤ò²òÀâ¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.gle/7WaGJECpYMCRTCcz9)
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤ÎÆÃÄ§
Ãæ¾®´ë¶È¤ËÆÃ²½¤·¤¿¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦
¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤Ç¤â¼Â¸½¤Ç¤¤ëDX¡¦SNS³èÍÑ½Ñ¤ò²òÀâ¡£
¥È¥ì¥ó¥É¤È¼ÂÌ³¤òÍ»¹ç
AI¡¦SNS¡¦Ì¡²èÆ°²è¡¦EC¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤Ç¾Ò²ð¡£
¡È¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¡ÉÆâÍÆ¹½À®
³Æ²ó¤Ç¼«¼Ò¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤ò»Ù±ç¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBOTANICO¡Ê https://btnc.co.jp/(https://btnc.co.jp/) ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º´Æ£ÍÎÊ¿
Ìò°÷¡§¼¹¹ÔÌò°÷¡¡Ä¹Ã«ÀîÊ¸ºÈ
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶èÆïÄ®11-2¥¹¥Èー¥¯¥Ó¥ë²£ÉÍ202
ÀßÎ©Æü¡§2018Ç¯2·î
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¥¢¥·¥Ê¥ß»ö¶È¡¢CMO»ö¶È¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー»ö¶È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¡¢EC¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È