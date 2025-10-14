¡Ú¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡Û¡ÈÎø°¦16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡É¤ò¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶¦Æ±Àß·×¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï
¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÃÇ¡¿¥¢¥ó¥±ー¥È¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÈÎø°¦16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡ÉÊ¸Ì®¤ò¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç°ÂÁ´¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¶¦Æ±Àß·×¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÀìÇ¤¥×¥é¥ó¥Êー¤¬È¼Áö¤·¡¢¿ÇÃÇ¤ÎÀß·×¤«¤é¡¢Í½Ìó¡¦ÍèÅ¹¡¦EC¡¦»ñÎÁÀÁµá¤Ê¤É¡È¼¡¤Î°ìÊâ¡É¤Þ¤Ç¤ÎÆ³ÀþÀß·×¡¦¼ÂÁõ¤òºÇÃ»¿ôÆü¤Ç»Ù±ç¡£ÏÃÂê²½¢ª»²²Ã¢ªÀ®²Ì¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¿·µ¡Ç½³«È¯¤ÎÇØ·Ê
¶á·î¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¿ÇÃÇ¢ª²èÁü¥·¥§¥¢¤Þ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡È16¥¿¥¤¥×·Ï¡É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬SNS¤Ç³È»¶¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÎø°¦ÈÇ16¥¿¥¤¥×¡×¤ÎÂÎ¸³¤¬°ìÈÌ²½¡£
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¸ÇÍÌ¾»ì¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡È¼«¼Ò¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡É¤Ç16¥¿¥¤¥×¤òÀß·×¤·¡¢ÍèÅ¹¡¿Í½Ìó¡¿EC¤Ê¤É¤ÎÀ®²Ì¤ËÀÜÂ³¤·¤¿¤¤¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°ÍÍ¼°¡Ê¿ÇÃÇ¢ª¶¦Í¢ª»²²Ã¡Ë¤ò¥Îー¥³ー¥É¤«¤ÄÃ»´üÆ³Æþ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¼Áö·¿»Ù±ç¤Ç¤¹¡£
Äó¶¡ÆâÍÆ
- ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥° & ÌÜÉ¸Àß·×¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó60-90Ê¬¡Ë
KPI¤È¡È¼¡¤Î°ìÊâ¡É¡ÊÍ½Ìó¡¦ÍèÅ¹¡¦EC¡¦»ñÎÁÀÁµá ¤Ê¤É¡Ë¤òÄêµÁ¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¦¥Èー¥ó¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¶¦Æ±Àß·×¡ÊºÇÃ»¿ôÆü¡Ë
4¼´¡ß16¥¿¥¤¥×°Æ¡¢¥³¥ÔーÃ¡¤¡¢·ë²Ì²èÌÌ¥ï¥¤¥äー¡¢¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ÎÉ½¼¨¡¦Í¶Æ³¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Þ¤¹¡£
- ¼ÂÁõ & ¥Æ¥¹¥È
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¾å¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢OGPÀ¸À®¡¦·×Â¬ÀßÄê¡¦Æ°ºî³ÎÇ§¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ãÏ¢·È¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
- ¥íー¥ó¥Á¸å¥Õ¥©¥íー
Æ³Æþ¸å¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¦±¿ÍÑ¥Õ¥©¥íー¡ÊÆâÍÆ¤Ï¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
°ÂÁ´±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÂÎ¸³¤ÏÅö¼ÒÆÈ¼«Àß·×¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾¤Î»ÈÍÑ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡Ê»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
Åö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎMPTI¿ÇÃÇ¡Ê¥Ñ¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿16¥¿¥¤¥×¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£
ÂÎ¸³ ¢ª ¥·¥§¥¢ ¢ª ¼¡¤Î°ìÊâ¤Þ¤Ç¤ÎÆ³Àþ¥¤¥áー¥¸¤ò¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»»þ¤Ë¥Ç¥â¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÊäÂ¡§¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¤ÎºîÀ®¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥Á¥ã³èÍÑ¤ÏÇ¤°Õ¤Ç¡¢¿ÇÃÇ¤ò¼ç¼´¤Ë¤·¤¿Æ³ÀþÀß·×¤Î¤ß¤Ç¤â±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
MPTI¿ÇÃÇ ¥Ç¥âÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë :
https://croissant.buzz/diagnose/GG0zKN4z
Äó¶¡³«»ÏÆü
2025Ç¯10·î14 Æü¡Ê²Ð¡Ë ¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¡£
¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¡¢·ïÌ¾¤Þ¤¿¤ÏËÜÊ¸¤Ë¡Ö16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ ºîÀ®´õË¾¡×¤ÈÌÀµ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.croissant.buzz/contact/
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ã °æ¸Í ÍµºÈ¡Ê¤¤¤É ¤Ò¤í¤ä¡Ë
¡Ö¥Ð¥º¤ò¼«¼Ò¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËËÝÌõ¤·¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ³Àþ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¡£¤½¤Î¹Í¤¨¤Ç¡Ø¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡Ù¤Î¶¦Æ±Àß·×»Ù±ç¤òËá¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÇÃÇ¢ªÆ³ÀþÀß·×¢ªÍ½Ìó/¹ØÇã¤ò¡¢³Ú¤·¤¯¡¦Áá¤¯¡¦°ÂÁ´¤Ë¼ÂÁõ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡×
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
- ³ô¼°²ñ¼Òon the bakery ¹ÊóÃ´Åö
- ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§satou@onthebakery.co.jp
¸¢Íø¡¦É½µ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´°ÆÆâ
- ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î ¡ÈÎø°¦16¥¿¥¤¥×¿ÇÃÇ¡É¤È¤¤¤¦°ìÈÌÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥ÉÉ½¸½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÅö¼ÒÆÈ¼«Àß·×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅù¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
- ¸ÇÍÌ¾»ì¤Î»ÈÍÑ¤Ï¹Ô¤ï¤º¡¢°ìÈÌÉ½¸½¤ÎÈÏ°Ï¤Çµ½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¡¦¥¢¥ó¥±ー¥È¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢½¸µÒ¡¦ÈÎÂ¥¡¦¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÉý¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://www.lp.croissant.buzz/
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î¸ú²Ì¤ÈÆÃÄ§
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥¬¥Á¥ã¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥æー¥¶ー¤ÎËÜ²»¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Web
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¡ÖÎ¨¤ÈÎÌ¡×¤ò¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÆÃÄ§¤ò4¤Ä¤´¾Ò²ð
1.3¤Ä¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼«¼Ò»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¡ª
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¡×¡¢³ÎÎ¨¤ä±é½Ð¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¬¥Á¥ã¡×¡¢¼«¼Ò»ÅÍÍ¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò1¤Ä¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇºîÀ®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ·î¤´¤È¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¡¢¸ø³«ÏÈ¤òÁý¤ä¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆ±»þÅ¸³«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2.¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¼Â¸½
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò¸ø¼°LINE¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¤ê¡¢X¡¦Instagram¤Î¥Õ¥©¥íー¤òÂ¥¤¹Æ³Àþ¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SNS¾å¤ÎÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿ÇÃÇ¡¦¥¬¥Á¥ã¤ÎÍøÍÑÁ°¤ËÆÈ¼«ÀßÄê¤Î¥Õ¥©ー¥à¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¡¢¥æー¥¶ー¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥êー¥É³ÍÆÀ¤ò¡¢¼«Á³¤ÊÆ³Àþ¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
3.¥æー¥¶ー¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¥ì¥Ýー¥Èµ¡Ç½
¥¬¥Á¥ã¤ä¿ÇÃÇ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ê¤É¡¢¥æー¥¶ー¥Çー¥¿¤ò¥ì¥Ýー¥È¤Ç±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ÇÃÇ¡¦¥¬¥Á¥ã¤ÎÍøÍÑ¼Ô¡×¡Ö¸ø¼°LINE¤ÎÍ§Ã£ÄÉ²Ã¿ô¡×¡ÖSNS¥Õ¥©¥íー¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü¿ô¡×¡Ö³Æ·ë²Ì¡¦ÀßÌä¤ÎÊ¬ÉÛ¿ô¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤òÃê½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£CSV¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¤Û¤«ÍøÍÑ¥Çー¥¿¤â5Ê¬¤´¤È¤Ë¼«Æ°¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸ú²Ì¤Î¸«¤¨¤ë²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
4.ºÇÃ»1Æü¤Ç¸ø³«²ÄÇ½¡£¥¹¥Ôー¥Ç¥£¤Ë»Üºö¤ò¼Â¹Ô
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Î³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤ï¤º¤«3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇºîÀ®¡¦¸ø³«¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥¢¥×¥ê¤Î¼ïÎà¤òÁªÂò
- ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤òÁªÂò
- ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀßÄê¤·¤Æ¸ø³«
ºÇÃ»1Æü¤Ç¥ê¥êー¥¹¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¡£¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤Î¼Â¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÇ¯´ÖÈñÍÑ¤ÏÌó47Ëü±ß¤Û¤É¡£
·î³Û¤Ë¤¹¤ë¤È4Ëü±ß¼å¤«¤é¤È¤¤¤¦¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤â¤´°Â¿´¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖÁÏ¤ë»ä¤¿¤Á¤¬Ë×Æ¬¤·¤Æ¡¢¼ê¤Ë¤È¤ë¿Í¡¹¤òÌ´Ãæ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¡¦¿ÇÃÇ¥¢¥×¥ê¤¬Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ï2026Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë1,000¼Ò¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò¾ðÊó¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Òon the bakery¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ó¥¶¥Ùー¥«¥êー¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°æ¸Í ÍµºÈ¡Ê¥¤¥É ¥Ò¥í¥ä¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤8F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆÈ¼«¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë³«È¯¡¦Äó¶¡¤ÈSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
URL ¡¡ ¡§https://www.onthebakery.co.jp/
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
³ô¼°²ñ¼Òon the bakery
¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡§º´Æ£ Æà¡¹¡Ê¥µ¥È¥¦ ¥Ê¥Ê¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡¡¡¡¡§ satou@onthebakery.co.jp