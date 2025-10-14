IRTV interviews¡ÖBusiness Model¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÆ°²è¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
rakumo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥°¥ëー¥×CEO : À¶¿å ¹§¼£¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒIR Robotics¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖIRTV interviews¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¤ÎÀ¶¿å¤¬½Ð±é¤·¤¿ÂÐÃÌÆ°²è¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤êÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¡ÖIRTV¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Æ°²èURL(¢¨¥ê¥ó¥¯Àè¤ÏIRTV¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡Ë
https://youtu.be/oGWOtAi_mQ0
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Úrakumo ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ë¡¿ÍÌ¾¡§rakumo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡§4060¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¥°¥ëー¥×CEO¡¡À¶¿å ¹§¼£
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®3-2 ³À¸«¹íÄ®¥Ó¥ë6³¬
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡§2004Ç¯12·î17Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§´ë¶È¸þ¤±¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¡Örakumo¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ä¡Öaloop¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇäÅù
£Õ£Ò£Ì¡§https://corporate.rakumo.com/