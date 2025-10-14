Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤ÎÌó7³ä¤¬¥È¥é¥Ö¥ë·Ð¸³¡¢4·ïÃæ3·ï¤Ï½èÊ¬¥ì¥Ù¥ë¤ËÈ¯Å¸¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö½¾¶È°÷¤«¤é¤Î¥¯¥ìー¥à¡¦µÕ¥Ï¥é¡Ê40.5¡ó¡Ë¡×
Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¥È¥é¥Ö¥ë·Ð¸³68.5% ¥È¥é¥Ö¥ë¤Î8³ä¤¬Ä¨²ü¥ì¥Ù¥ë¤ËÈ¯Å¸¡¡Ã´Åö¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¼ã¼ê¡¦´ÉÍý·Ð¸³1Ç¯Ì¤Ëþ
Éû¶È»ö¸ÎËÉ»ß¡¦´Æºº¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Õ¥¯¥¹¥±¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¯¥¹¥±¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ Âç²ð¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥¯¥¹¥±¡×¡Ë¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÉû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤ª¤è¤ÓÉû¶È¼Ô¤Î¾å»Ê¡¦´ÉÍý¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖÉû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Ìó7³ä¡Ê68.5¡ó¡Ë¤¬²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤¦¤Á8³ä¤¬Ä¨²ü¥ì¥Ù¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤âÂ¿¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡Ö½¾¶È°÷¤«¤é¤Î¥¯¥ìー¥à¡¦µÕ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê40.5¡ó¡Ë¡×¤Ç¡¢²á½ÅÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ëËÜ¶È»Ù¾ã¤äÉû¶ÈÀè¤È¤ÎÊ¶Áè¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÂç»ö¸Î¤âÂ¿¤¯³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÈ¯¸«·ÐÏ©¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ÖËÜ¿Í¿½¹ð¡×¤ä¡Ö³°Éô¤«¤é¤Î»ØÅ¦¡×¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éû¶È¤È¤¤¤¦ËÜ¶È³°¡¦¸Ä¿Í»þ´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë³èÆ°¤ÎÆÃÀ¾å¡¢´ë¶È¼çÂÎ¤ÎÉû¶È´ÉÍýÂÎÀ©¤Ë¤Ï³°Éô°ÍÂ¸·¿¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê¸Â³¦¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À©ÅÙ±¿ÍÑ¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬´ÉÍýÎò1Ç¯Ì¤Ëþ¤Ç¡¢¼ã¼êÃæ¿´¤ÎÀÈ¼å¤Ê±¿ÍÑÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤äÁêÃÌÂÐ±þ¤ÎÉé²Ù¤¬¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
½¸·×ÂÐ¾Ý¡§[µï½»ÃÏ]Á´¹ñ¡¢[Ç¯Îð]20ºÐ°Ê¾å 65ºÐ°Ê²¼¡¢[ÀÊÌ]ÃË½÷¡¢»öÁ°Ä´ºº¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§7,000¡¢À©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¡§200¡¢Éû¶È¼Ô¤Î¾å»Ê¡¦´ÉÍý¼Ô¡§200
½¸·×Àè¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë
Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
Ä´ºº¥Çー¥¿È´¿è¡¡
¢£68.5¡ó¤¬¥È¥é¥Ö¥ë·Ð¸³¡¢ºÇÂ¿¤Ï½¾¶È°÷¤«¤é¤Î¥¯¥ìー¥à¡¦µÕ¥Ï¥é¡Ê40.5¡ó¡Ë
Éû¶È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤¿²óÅú¼Ô¤ÏÁ´ÂÎ¤Î68.5¡ó¡£ÆÃ¤Ë½¾¶È°÷¤«¤é¤Î¥¯¥ìー¥à¤äµÕ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬40.5¡ó¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¤¡£
68.5¡ó¤¬¥È¥é¥Ö¥ë·Ð¸³¡¢ºÇÂ¿¤Ï½¾¶È°÷¤«¤é¤Î¥¯¥ìー¥à¡¦µÕ¥Ï¥é¡Ê40.5¡ó¡ËÉû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¢£·ÚÅÙÂÐ±þ¤Ï14.6¡ó¤Î¤ß¡¢5·ïÃæ4·ï¤Ï½èÊ¬¥ì¥Ù¥ë¤ËÈ¯Å¸
Éû¶ÈÀè¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö²á½ÅÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ëËÜ¶È»Ù¾ã¡×¤Ç68.8%¡£È¯³Ð¥È¥é¥Ö¥ë¤Î½èÊ¬¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡Ö·ÚÅÙ¡×¤ËÎ±¤Þ¤ë»ö¸Î¤¬14.6%¤È¾¯¿ô¤Ç¤¢¤ê¡¢5²ó¤Ë4²ó¤Ï½èÊ¬¤ËÈ¯Å¸¡£
·ÚÅÙÂÐ±þ¤Ï14.6¡ó¤Î¤ß¡¢5·ïÃæ4·ï¤Ï½èÊ¬¥ì¥Ù¥ë¤ËÈ¯Å¸¡¡Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¢£¿¼¹ï²½¤·¤ä¤¹¤¤Éû¶ÈÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡Ö¿½¹ð¡¿³°Éô»ØÅ¦¡×¤¬¼ç¡£È¯¸«¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë²ÝÂê¡£
Éû¶ÈÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤«¤é¤Î¿½¹ð¡×¡ÖÆâÉô¡¿Éû¶ÈÀè¡¿Âè»°¼Ô¤«¤é¤Î»ØÅ¦¡×¤¬¾å°Ì¤Ç¡¢¶ÐÌ³ÂÖÅÙ¤ä»þ´Ö´ÉÍý¤«¤é¤ÎÆâÉô¸¡ÃÎ¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¡£È¯¸«¤¬³°Éô°ÍÂ¸·¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÀ©ÅÙÀß·×¾å¤Î¼åÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¼¹ï²½¤·¤ä¤¹¤¤Éû¶ÈÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡Ö¿½¹ð¡¿³°Éô»ØÅ¦¡×¤¬¼ç¡£È¯¸«¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë²ÝÂê¡¡Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¢£½¾¶È°÷¤ÎÉû¶ÈÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä½¾¶È°÷¤Î²á½ÅÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ëËÜ¶È»Ù¾ã¤Ï¡¢Ä¨²ü¤òÈ¼¤¦Âç¤¤Ê»ö°Æ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö²á½ÅÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ëËÜ¶È»Ù¾ã¡×¡ÖÉû¶ÈÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ç¤ÏÄ¨²ü¤ò´Þ¤à½ÅÂç¤Ê»ö¸Î¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
½¾¶È°÷¤ÎÉû¶ÈÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä½¾¶È°÷¤Î²á½ÅÏ«Æ¯¤Ë¤è¤ëËÜ¶È»Ù¾ã¤Ï¡¢Ä¨²ü¤òÈ¼¤¦Âç¤¤Ê»ö°Æ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¢£¸½¾ì¼çÆ³¤Ç¤Î¡ÖÉôÌç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¹ðÃÎ¡×(¥µ¥¤¥í±¿ÍÑ)¤Ç¤Ï70.9¡ó¤¬½¾¶È°÷¤«¤é¤Î¥¯¥ìー¥à¤äµÕ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò·Ð¸³¡£Á´¼Ò¤Ç¼çÆ³¤¹¤ëÊý¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÉôÌç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¹ðÃÎ¡×¤ÇÉû¶È´õË¾¼Ô¤«¤é¤Î¥¯¥ìー¥à¤äµÕ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÈ¯À¸Î¨¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ë¹â¤¯¡¢70.9¡ó¡£¡ÖÁ´¼Ò¹ðÃÎ¡×¡Öµ¬Äê¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª¥È¥é¥Ö¥ë·Ð¸³Î¨¤¬Äã¤¤·¹¸þ¡£
¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤È¸½¾ì¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë¤è¤ëËà»¤¤ÎÈ¯À¸¤ä¡¢¹ðÃÎÊýË¡¤Î¹ªÀÛ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¸½¾ì¼çÆ³¤Ç¤Î¡ÖÉôÌç¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¹ðÃÎ¡×(¥µ¥¤¥í±¿ÍÑ)¤Ç¤Ï70.9¡ó¤¬½¾¶È°÷¤«¤é¤Î¥¯¥ìー¥à¤äµÕ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò·Ð¸³¡£Á´¼Ò¤Ç¼çÆ³¤¹¤ëÊý¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍÞÀ©¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¢£Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Ï¼ã¼êÃæ¿´¡Ê30Âå°Ê²¼42¡ó¡Ë¡¢¸½¾ì¾å»Ê¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÁØ¡¡À¤Âå¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Â¸ºß
À©ÅÙ±¿¼Ô¤Ï30Âå°Ê²¼¤¬42¡ó¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¡¢¾å»Ê¡¦´ÉÍý¼Ô¤Ï50Âå°Ê¾å¤¬40¡ó¡£À©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Ï¼ã¼ê¤¬Â¿¤¯¸½¾ì¤È¤Î´Ö¤ÇÀ¤Âå¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Ï¼ã¼êÃæ¿´¡Ê30Âå°Ê²¼42¡ó¡Ë¡¢¸½¾ì¾å»Ê¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÁØ¡¡À¤Âå¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Â¸ºß¡¡Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¢£À©ÅÙ±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬´ÉÍýÎò1Ç¯Ì¤Ëþ¡¢Ã»¤¤·Ð¸³¤ÎÃæ¤ÇÀ©ÅÙ¤ò±¿ÍÑ
À©ÅÙ±¿¼Ô¡¦´ÉÍý¼Ô¶¦¤Ë50%°Ê¾å¤¬¶ÈÌ³½¾»öÎò¤¬1Ç¯Ì¤Ëþ¡£3Ç¯°Ê¾å½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ÏÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Ç14.5%¡¢¾å»Ê¡¦´ÉÍý¼Ô¤Ç18.5%¤ËÎ±¤Þ¤ë¡£À©ÅÙ±¿ÍÑ¤Î¸½¾ì¤Ï¼ã¼ê¡¦·Ð¸³¤¬Àõ¤¤ÁØ¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢ÉéÃ´¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¹½Â¤
À©ÅÙ±¿ÍÑÃ´Åö¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬´ÉÍýÎò1Ç¯Ì¤Ëþ¡¢Ã»¤¤·Ð¸³¤ÎÃæ¤ÇÀ©ÅÙ¤ò±¿ÍÑ¡¡Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¢£±¿ÍÑ¼Ô¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö½¾¶È°÷¤È¤ÎÉû¶ÈÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡£Âè»°¼Ô¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë»ö°Æ¤Ï¡¢»ö¼ÂÄ´ººÅù¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡ÖÉû¶ÈÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×·Ð¸³¼Ô¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¼Ô¹ç·×¤Ç64.3%¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈó·Ð¸³¼Ô¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¼Ô¤¬¹ç·×¤Ç29.3%¤ÈÁ´ÂÎ¤è¤ê¤âÄã¤¤
±¿ÍÑ¼Ô¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö½¾¶È°÷¤È¤ÎÉû¶ÈÀè¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡×¡£Âè»°¼Ô¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë»ö°Æ¤Ï¡¢»ö¼ÂÄ´ººÅù¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡¡Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¢£¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë·Ð¸³¤¬¥¹¥È¥ì¥¹ÁýÂç¤ÎÄ¾ÀÜÍ×°ø¡×¡Ü¡Ö¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤ÈÁêÃÌÂÐ±þ¡×
¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥íー¤ÎÀ°È÷Åù¤¬½ÅÍ×¤Ê»Üºö¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤Ø¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÉû¶ÈÁêÃÌ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¾å¤²¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·óÌ³¾õÂÖ¡×¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼Ô¤Ë¤âÂ¿¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë·Ð¸³¤¬¥¹¥È¥ì¥¹ÁýÂç¤ÎÄ¾ÀÜÍ×°ø¡×¡Ü¡Ö¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¿Í¼êÉÔÂ¤ÈÁêÃÌÂÐ±þ¡×¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥íー¤ÎÀ°È÷Åù¤¬½ÅÍ×¤Ê»Üºö¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¢£¥È¥é¥Ö¥ëÍÞÀ©¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ðÈ×»Üºö(¡ÖÉû¶È»þ´Ö¤Î¿½¹ð¡×¡Ö½¢¶Èµ¬Â§¤ÎÊÑ¹¹¡×¡Ö¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¤ÎÅÅ»Ò²½¡×)¡£´ÉÍý¼Ô¤Ï¶ÐÌ³»þ´ÖÊÑ²½¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤Ëµ¤¤Å¤¯¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¡£»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¸·³Ê¤Ê´ÉÍýÀ©ÅÙ¤ÎºöÄê¤¬½ÅÍ×¡£
¥È¥é¥Ö¥ëÍÞÀ©¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ðÈ×»Üºö(¡ÖÉû¶È»þ´Ö¤Î¿½¹ð¡×¡Ö½¢¶Èµ¬Â§¤ÎÊÑ¹¹¡×¡Ö¿½ÀÁ¥Õ¥©ー¥à¤ÎÅÅ»Ò²½¡×)¡£´ÉÍý¼Ô¤Ï¶ÐÌ³»þ´ÖÊÑ²½¤«¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤Ëµ¤¤Å¤¯¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¡£»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¸·³Ê¤Ê´ÉÍýÀ©ÅÙ¤ÎºöÄê¤¬½ÅÍ×¡£Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¢£Ã´Åö¼Ô¤Î¡Ö´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÇ§¼±¡×¤È¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸ú¤¯»Üºö¡×¤ÎÐªÎ¥¡£
¡Ö¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ç¡È´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÅú¤¨¤¿´ë¶È¡¿¿Í¡×¤Ï¡¢¼Ò³°°Æ·ï¾Ò²ð¤äÀâÌÀ²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¥¿Êºö¤òÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ö¸ÎÍÞ»ß¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÉû¶È»þ´Ö¿½¹ð¤äµ¬Äø²þÄê¤È¤¤¤Ã¤¿´ðÈ×»Üºö¡£´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ã´Åö¼Ô¤Î¼«¸ÊÇ§¼±¤È¡¢»ö¸ÎÍÞ»ß¤Ë¸ú¤¯»Üºö¤Î´Ö¤Ë¤ÏÐªÎ¥¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
Ã´Åö¼Ô¤Î¡Ö´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÇ§¼±¡×¤È¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸ú¤¯»Üºö¡×¤ÎÐªÎ¥¡£¡¡Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¢£À©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë°ìÊý¤Ç·ÑÂ³°Õ¸þ¤â¹â¤¤¡£
À©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¼Ô¤¬53%¤ÈÈ¾¿ô°Ê¾å¤Î°ìÊý¤Ç¡¢·ÑÂ³°Õ¸þ¤â59%¤È²áÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Æ¾å»Ê¡¦´ÉÍý¼Ô¤è¤ê¤â¹â¤¤¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢À©ÅÙ±¿ÍÑ¤Ë°ìÄê¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±®¤¨¤ë¡£
À©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤ë°ìÊý¤Ç·ÑÂ³°Õ¸þ¤â¹â¤¤¡£Éû¶ÈÀ©ÅÙ±¿ÍÑ¼Ô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
