¼Ò°÷¸þ¤±·ò¹¯Â¬Äê²ñ¤ò¼Â»Ü ― ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô·ò¹¯¿ä¿Ê²Ý¤¬½ÐÄ¥¤ÇÍè½ê¡¢¿¦¾ì¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤È³èÎÏ¤ò¸þ¾å
ÄÂÂß¼Ú¤ÎÊÝ¾Ú»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÄÂÂßÊÝ¾Ú³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½:ÇßÅÄ¿¿Íý»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖJID¡×¡Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤È¿¦¾ì¤Î³èÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÚ¹¹ÄÅ»Ô·ò¹¯¿ä¿Ê²Ý¤Î½ÐÄ¥¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Â¬Äê²ñ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂ¬Äê²ñ¤Ï¼Ò°÷¤ÎÇ¤°Õ»²²Ã¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤«¤Ä´ÊÊØ¤Ë·ò¹¯¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ëÂ¬Äêµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò´ÊÊØ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá´ü¤ÎÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢º£²ó¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ»Ô·ò¹¯¿ä¿Ê²Ý¤Î³§ÍÍ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤Â¬Äê²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼Â»ÜÆâÍÆ¡ÊÂ¬Äê¥á¥Ë¥åー¡Ë
¡Ô¤é¤ÅBody¡Õ·¤¤òÍú¤¤¤¿¤Þ¤ÞÌó10ÉÃ¤ÇÂÎÁÈÀ®Â¬Äê¤¬²ÄÇ½¡£ÂÎ½Å¡¦ÂÎ»éËÃÎ¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ÚÆùÎÌ¤äÆâÂ¡»éËÃ¥ì¥Ù¥ë¤âÇÄ°®¤Ç¤¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÁ´ÂÎÅª¤ÊÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¹ü¥¦¥§ー¥Ö¡Õ¼ê¼ó¤Î¹ü¤ËÄ¶²»ÇÈ¤òÅö¤ÆÌó40ÉÃ¤Ç¹ü¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¡£¹üÌ©ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁá´ü¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ô¤Ù¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¡Õ¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¥»¥ó¥µー¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌîºÚÀÝ¼èÎÌ¤Î¿äÄê¤¬²ÄÇ½¡£¿©À¸³è¤Î°ìÃ¼¤ò¼ê·Ú¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¼Ò°÷¤ÎÀ¼
¡ÖÌîºÚ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¡×
¡ÖÂ¬Äê·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿·ä´Ö»þ´Ö¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡×
¤Ê¤É¡¢²þÁ±¤Ë¸þ¤±¤¿Á°¸þ¤¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
JID¤Ïº£¸å¤â¡¢·ò¹¯Â¬Äê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÚ¹¹ÄÅ»Ô ·ò¹¯Â¬Äê²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÌò½ê¡¡·ò¹¯¿ä¿Ê²Ý¡¡
ÅÅÏÃ¡§0438-23-8376
¥áー¥ë¡§kensui@city.kisarazu.lg.jp
ÆüËÜÄÂÂßÊÝ¾Ú³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜÄÂÂßÊÝ¾Ú³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊJID¡Ë¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ë¤âº¹ÊÌ¤Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ½»Âð¤Ë½»¤Þ¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢1995Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸øÊ¿¤Ç¸øÀµ¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëJID GROUP°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·è¤·¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Á´ÎÏ¤Ç»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¡¡
¡¡¼ÒÌ¾¡§ÆüËÜÄÂÂßÊÝ¾Ú³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÇßÅÄ ¿¿Íý»Ò
¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©292-0067 ÀéÍÕ¸©ÌÚ¹¹ÄÅ»ÔÃæ±û3ÃúÌÜ4-23
¡¡»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
¡¡»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÄÂÂß½»Âð¤ÎÊÝ¾Ú»ö¶È
¡¡HP¡§https://jid-net.co.jp
¡¡JID¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/BOJGw8IgRxM
¡¡JID GROUP¾Ò²ð¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/Kt1lzwQA24M
¡ÚJID GROUP¡Û
¡¡ÆüËÜÄÂÂßÊÝ¾Ú³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÄÂÂß½»Âð¤ÎÊÝ¾Ú»ö¶È¡¢HM24¶î¤±ÉÕ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¡¡¨¦https://jid-net.co.jp
¡¡JIDINVESTMENTS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÉÔÆ°»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
¡¡¨¦https://jid-investments.co.jp
¡¡¥àー¥Ó¥ó¥°¥Þ¥¹¥¿ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê±¿Á÷»ö¶È¡Ë
¡¡¨¦https://mmjnet.jp
¡¡¥¸¥ç¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿¦¶È¾Ò²ð¡¢ÇÉ¸¯»ö¶È¡Ë
¡¡¨¦https://job-style.co.jp
¡¡ÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿ÍStandard Opinion Society¡Ê¿¦¶È»Ù±ç¡¢¶µ°é»Ù±ç¡¢À¸³è»Ù±ç¡Ë
¡¡¨¦https://sos-foundation.or.jp