ÁÏ¶È170Ç¯¡¢¾¾ÁÏ¤¬Ä©¤à¿·¤¿¤ÊÉñÂæ――YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖWAXURY JAPAN¡×»ÏÆ°
ºÇ½é¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¹ÅçËÜ¼Ò¤Î¥·¥çー¥ëー¥à
ÁÏ¶È1855Ç¯¡¢170Ç¯Í¾¤ê¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¾¾ÁÏ¤Ï¡¢¶ÍÃ½¿Ú¤ä¼¿²È¶ñ¤ò¸¶ÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤È¸½Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¹âµé²È¶ñ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¡¢¤½¤ÎÉñÂæ¤òÀ¤³¦¤Ø¤È¹¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖWAXURY JAPAN¡×¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
◼︎ ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«Àß¤ÎÇØ·Ê
WAXURY JAPAN¤Î¥í¥´
»ä¤¿¤Á¤¬Êú¤¤¤¿Ìä¤¤――
¡Ö¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ë¤ÏÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー²È¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡£
¤³¤Îµ¿Ìä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÈÂª¤¨¡¢¿¦¿Í¤ò¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡ÖWAXURY JAPAN¡×¤Ç¤¹¡£
◼︎ ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
¾¾ÁÏ¤Î²È¶ñ¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÎÉ¤µ¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¼Á´¶¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¼Ì¿¿¤äÊ¸¾Ï¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖWAXURY JAPAN¡×¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁüÈþ¤ò²ÃÌ£¤·¡¢¿¦¿Í¤Î¼ê»Å»ö¤ÎÇ÷ÎÏ¤ä¼¿¤Î¸÷Âô¡¢ÌÚºà¤Î±ü¹Ô¤¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½¡£
À¤³¦¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
◼︎ ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÌÜÅª
- ¾¾ÁÏ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®
- ¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î³ÈÂç¤È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶¯²½
- GINZA¾¾ÁÏ(https://ginza-matsuso.com/)¤Ø¤ÎÍè¾ìÆ³Àþ¤Î³ÎÊÝ
◼︎ ½é²óÅê¹Æ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
- ¸ø³«Æü¡§2024Ç¯10·î3Æü¡ÊÌÚ¡Ë
- ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¾¦ÉÊÁí³Û8²¯±ß¡ª¾¾ÁÏ¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤ËÀøÆþ¡Ã¡ð5M+ Luxury Japanese Furniture Showroom at MATSUSO¡×
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=KdJI0j_n-2E ]
- ÆâÍÆ¡§¾¦ÉÊÁí³ÛÁí³Û8²¯±ß¤Î¾¾ÁÏËÜ¼Ò¥·¥çー¥ëー¥à¤òÉñÂæ¤Ë¡¢8ÂåÌÜÂåÉ½¡¦¾¾²¬¤¬¤´°ÆÆâ¡£±ÇÁüÈþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー²È¶ñ¤Î¿¿¿ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¼¡²ó¥¿¥¤¥È¥ëÍ½¹ð¡§¡Ö40Ç¯¤Ç¤â¤Þ¤À¼ã¼ê¡©¾¾ÁÏ¤Î¼¿¿¦¿Í¤ËÌ©Ãå¡Ã40 Years a ¡ÆYoung¡Ç Artisan - Life of a MATSUSO Lacquerware Craftsman¡×
- ÆâÍÆ¡§40Ç¯´Ö¡¢¼¿¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÁÏ¤êÂ³¤±¤ëÆâÆ£»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÈÌ©Ãå¼èºà¤ò´º¹Ô¡£¸ð¤¦¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◼︎ º£¸å¤ÎÅ¸³«Í½Äê
- ¿¦¿ÍÌ©Ãå¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー
- ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥·¥êー¥º
- POPUP¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀøÆþ
- ³Æ³¦¤Î¿ÍÊª¤È¤ÎÂÐÃÌ´ë²è¡¡¤Ê¤É
◼︎ ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖWAXURY JAPAN¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¼¤Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¤Î¥·¥çー¥ëー¥à GINZA¾¾ÁÏ ¤Ë¤â¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£