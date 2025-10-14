¤ª»û¤¬AI¥¢¥Ð¥¿ー¤ò½éÆ³Æþ¡£ÅÁÅý¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚAI¥¢¥Ð¥¿ー STELLA¡Ê¥¹¥Æ¥é¡Ë¡Û¡¡Æ³Æþ¾Ò²ð
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
AI¥¢¥Ð¥¿ー STELLA¤ÎÍøÍÑÎÎ°è¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¡¢´ë¶È¤ÇÍèË¬¼Ô¤Î¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¦¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ÎÂ¿¤¤´Ñ¸÷ÃÏ¡¦¶õ¹Á¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¸À¸ì¤Ç¤Î°ÆÆâ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ー¤ÏÂ¿¸À¸ìAIµ¡Ç½¤Ë¤è¤êË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê°ÆÆâ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
※本システムでは、Google Translate API、LINE Messaging API、Open AI API 等の複数のAPIを使用してシステム連携を実現しています。
¢£Google Translate API¤Ï¡¢Google¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAPI¤Ç¤¹¡£
¢£LINE Messaging API¤Ï¡¢LINE¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAPI¤Ç¤¹¡£
¢£Open AI API¤Ï¡¢Open AI¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAPI¤Ç¤¹¡£
Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¡Ö¤ª»û¡á¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê³µÇ°¤«¤é¡¢±óÊý¤«¤é¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÍèË¬¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤â¤ªÎé¤ä¤ªÏÍ¤Ó¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÉ¿®ÅÌÍÍ¤¬ÉÕÆÏ¤±¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤´°§»¢¤â¤Ç¤¤º¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ー STELLA¤òÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Î¶Àô»ûÍÍ¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è
º£²óAI¥¢¥Ð¥¿ー STELLA¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍèË¬¼Ô¾ðÊó¤Ê¤É¤òAI¥¢¥Ð¥¿ー¤¬»Ç¤¤¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤ÏLINE¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ËÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ÆÄ¾ÀÜÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¡¢ÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤âÏ¢ÍíÀè¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤Ç¸å¤«¤éÍèË¬¼Ô¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ªÎé¤ä¤ªÏÍ¤Ó¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÕÆÏ¤±ÍÑ¤Î¥í¥Ã¥«ー¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ー¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔºß»þ¤Ç¤â¤ï¤¶¤ï¤¶»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¶Àô»ûÍÍ¤ØÆ³Æþ¤·¤¿AI¥¢¥Ð¥¿ー STELLA¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
- ÍèË¬¼Ô¤ÎÍèË¬ÌÜÅª¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Î¶Àô»ûÂ¦¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËLINE¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤êÂÐ±þ¤òÂ¥¤¹¡£
- Î¶Àô»ûÂ¦¤ÇÂ¨ºÂ¤ÎÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ー¤ÏÍèË¬¼Ô¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¿Ò¤Í¡¢¸å¤«¤éÍèË¬¼Ô¤ËÅÅÏÃ¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ë¤è¤¦Î¶Àô»ûÂ¦¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡£
- ÉÕÆÏ¤±¤ò»ý»²¤µ¤ì¤¿ÍèË¬¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÉÕÆÏ¤±ÍÑ¤Î¥í¥Ã¥«ー¤òÀßÃÖ¤·¡¢AI¥¢¥Ð¥¿ー¤Ë°ÆÆâ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔºß»þ¤Ç¤âÉÕÆÏ¤±¤Î¼õ¼è¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£
- ¥¢¥Ð¥¿ー¤ò²ð¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ÈÄ¾ÀÜÄÌÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£²ó¤ÎÎ¶Àô»ûÍÍ¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢Î¶Àô»ûÂ¦¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËLINE¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ëµ¡Ç½¡¢Î¶Àô»ûÂ¦¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÍèË¬¼Ô¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤¹¤¿¤á¤ÎÅÅÏÃµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Á´ÂÎ¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ver.2.0.0¤È¤·¤Æ¡¢ÍèË¬¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²»À¼Ç§¼±¤Ë´Ö°ã¤¤¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÐÏÃ¥í¥°¤«¤é³Ø½¬¥Çー¥¿¤òÀ¸À®¤·Fine Tuning¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç²»À¼Ç§¼±ÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤è¤¦³«È¯¤·¡¢ÀèÆüÇ¼ÉÊ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸åAI¥¢¥Ð¥¿ー STELLA¤Ï¡¢AI Server¤Î¥¯¥é¥¦¥É²½¤Ë¤è¤ë³Ø½¬µ¡Ç½¤Î¸þ¾å¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿LLM¤Î¥íー¥«¥ë²½¤Ê¤É¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤è¤¦¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥é¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥é¥ê¥ó¥¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Á°ÅÄ ¹¯¹¨
½êºßÃÏ¡§¢©102-0074 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî4ÃúÌÜ3-4 ¶åÃÊÉÙ»ÎÀî¥Ó¥ë3F
Àß¡¡Î©¡§2012Ç¯7·î10Æü
»ñËÜ¶â¡§6550Ëü±ß
»ö¡¡¶È¡§¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¾ðÊó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶È
URL¡¡ ¡§https://www.stellarlink.co.jp/
