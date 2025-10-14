¡Ú30¼ÒÍÍ¸ÂÄê¡¦ÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡ÛÇä¾å2²¯¤«¤é43²¯¤Ø¤Î°µÅÝÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¡ªG¥Ï¥¦¥¹ÂåÉ½¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¹©Ì³Å¹¾¡¤Á»Ä¤ê·Ð±ÄÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー¡×¤ò10·î21Æü(²Ð)³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼ÒG¥Ï¥¦¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°°¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ìä¹¸·¼¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢½»ÂðCAD/CG¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ª¥°¥é¥ó¥ÄÍÍ¤È¶¦Æ±¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ãø¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿G¥Ï¥¦¥¹¤Î¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¸ø³«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤»Ô¾ì´Ä¶²¼¤Ç¹©Ì³Å¹¡¦½»Âð»ö¶È¼Ô¤¬¡È¾¡¤Á»Ä¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¡É¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥Ó¥Êー»²²Ã¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBCNW1mzBA2DHwGQYdPyC6wh03svPtwH0V8dikpTvFXb-Kew/viewform
¡ÚËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¡Û
½»Âð¶È³¦¤Ï¡¢»ñºà¹âÆ¡¢¿Í¼êÉÔÂ¡¢»Ô¾ì½Ì¾®¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¹©Ì³Å¹¤ä½»Âð²ñ¼Ò¤¬ ¡ÈÀ¸¤»Ä¤ê¡É ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢G¥Ï¥¦¥¹¤Ï¤ï¤º¤«5Ç¯¤ÇÇä¾å¤ò2²¯±ß¤«¤é43²¯±ß¤Ø¤ÈµÞ¿¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¿·µ¬Íè¾ì¿ô¤ÏÇ¯´Ö950ÁÈ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤ÆÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¤³¤ÎÀ®²Ì¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¡¢½¸µÒ¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¤½¤·¤Æ¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÎÅ´Â§¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¤´¾Ò²ð¡£¡ÈÀ¸¤»Ä¤ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¾¡¤Á»Ä¤ë¡É¤¿¤á¤Î¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
½»Âð¶È³¦¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡ªG¥Ï¥¦¥¹¤Î°µÅÝÅªÀ®Ä¹¤ÎÈë·í¸ø³«¡ª¹©Ì³Å¹¾¡¤Á»Ä¤ê·Ð±ÄÀïÎ¬¥»¥ß¥Êー
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/159579/table/13_1_77a2344fb7880d96c5bd716fbc8c9e03.jpg?v=202510140926 ]
³ô¼°²ñ¼ÒG¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ë¡¢¼«Í³¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ÎË¤«¤µ¤ò¡£
ÀÊÌ¤ä¹ñÀÒ¡¢¿¦¶È¡¢Ç¯¼ý¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤¬°Â¿´¡¦²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ëµï¾ì½ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡£»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤È¤¤¤Ã¤¿À©Ìó¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¼«Í³¤Ëµ±¤«¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£
¤½¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ÎË¤«¤µ¤ò¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ò¡£
¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¼õ¤±¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
´ë ¶È Ì¾ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒG¥Ï¥¦¥¹
½ê ºß ÃÏ ¡§ ¢©535-0022 ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°°¶è¿·¿¹2-23-12
Âå É½ ¼Ô ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ìä ¹¸·¼
»ö¶È³µÍ×¡§ ÃíÊ¸½»Âð¡¢ÉÔÆ°»º¶È¡¢³°¹½¡¢ÄÂÂß¶È
µòÅÀ¡¡¡¡¡§ ËÃæ¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©561-0852 ÂçºåÉÜËÃæ»ÔÉþÉôËÜÄ®1-2-8
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÆàÎÉ¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©630-8244 ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô»°¾òÄ®606-7 ¥¹¥¯¥¨¥¢ÆàÎÉ»°¾ò1³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÉÔÆ°»º¡¦³°¹½¥ª¥Õ¥£¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢©535-0022 ÂçºåÉÜÂçºå»Ô°°¶è¿·¿¹6-3-25 ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥È¿·¿¹1³¬
G¥Ï¥¦¥¹¸ø¼°HP ¡ä(https://g-house.osaka.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=fc-seminar_251021)
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒG¥Ï¥¦¥¹¡¡¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
E-Mail¡§mktg@g-house.osaka.jp