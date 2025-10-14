¥Ú¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÆµ¢ÀÈ¿¼Í²ÄÊÑQR¥³ー¥É¡×ÁõÃå¤·¤Æ¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÂçÃÏ¿Ì¤äÌÂ»Ò»þ¤Ë¥ìー¥¶ーÁÜº÷²ÄÇ½¡ª
ºÆµ¢ÀÈ¿¼Í²ÄÊÑQR¥³ー¥É¤ò¥Ú¥Ã¥È¤ËÁõÃå¤·¤Æ¡¢¥ìー¥¶ーÁÜº÷¤Ç°Â¿´°ÂÁ´
¡ÚNPOË¡¿Í¸÷Ãµº÷¶¨²ñ¡Û¡ÊÂçºå»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§Á°ÅÄ²Â¿¡Ë¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ´´»ö´ë¶È¤ÎAPEX³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¡§²¼¸ÍÍ¥Êå¡Ë¤ª¤è¤ÓÀ¾ÆüËÜ´´»ö´ë¶È¤ÎSMG¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê»³¸ý»Ô¡¢ÂåÉ½¡§²¬Â¼Æ·¡Ë¤È¶¨Æ±¤·¤Æ¡ÖÁ´¹ñ¥É¥íー¥ó¥ìー¥¶ーÁÜº÷Ââ¡×¤òÁÈ¿¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÆµ¢ÀÈ¿¼Í²ÄÊÑQR¥³ー¥É¡×¤ò²Ä°¦¤¤¥Ú¥Ã¥È¤ÎÉþ¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÂç¿ÌºÒ¤ÎÄÅÇÈ¤ä²°³°¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ÎÌÂ»Ò»þ¤Ë¥ìー¥¶ーÁÜº÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ëü°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡ÖºÆµ¢ÀÈ¿¼Í²ÄÊÑQR¥³ー¥É¡×¤ò¥Ú¥Ã¥È¤ÎÉþ¤Ë´ÊÃ±¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖºÆµ¢ÀÈ¿¼Í¥¢¥¤¥í¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÈ¯É½ÀâÌÀ²ñ¤òÎáÏÂ7Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÅö¸÷Ãµº÷¶¨²ñ¤Î»öÌ³½ê¤Ç³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
NPOË¡¿Í¸÷Ãµº÷¶¨²ñÁ´¹ñ¥É¥íー¥ó¥ìー¥¶ーÁÜº÷Ââ
¢£¡ÚºÆµ¢ÀÈ¿¼Í²ÄÊÑQR¥³ー¥É¤Ë¤è¤ë¥É¥íー¥ó¥ìー¥¶ーÁÜº÷¡Û¤È¤Ï
¡ÖºÆµ¢ÀÈ¿¼Í²ÄÊÑQR¥³ー¥É¡×¤Ï¡¢ºÆµ¢ÀÈ¿¼Íºà¤È²ÄÊÑQR¥³ー¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Àè¿ÊÅª¤ÊËÉºÒ¡¦°ÂÁ´»Ù±ç¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¸÷¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡È¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤µ¡É¤Î³µÇ°¤ò³×¿·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¼ì¤ÊºÆµ¢ÀÈ¿¼ÍÁÇºà¤¬¥ìー¥¶ー¸÷¤Ë¹â´¶ÅÙ¤Ë±þÅú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»³³Ù¤ä³¤¾å¤È¤¤¤Ã¤¿ÌµÀþÄÌ¿®¤¬º¤Æñ¤Ê´Ä¶¤Ç¤â¡¢¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ë¥ìー¥¶ーÁÜº÷¤Ç¿×Â®¤«¤Ä¹ÈÏ°Ï¤ÊÁÜº÷¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾°¡¢ºÆµ¢ÀÈ¿¼Íºà¤òQR¥³ー¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¼±ÊÌ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¡¢ÁÜº÷»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
Æî³¤¥È¥é¥Õ¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ôËü¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤Ãæ¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢³¤Ãæ¤ÏÊªÍýÅª¤ËÅÅÇÈ¤¬Æ©²á¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¸½¾õ¤ÏÌÜ»ë¤Ë¤è¤ëÁÜº÷¤·¤«Í¸ú¤Ê¼êÎ©¤Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢²æ¡¹¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë¥°¥êー¥ó¥ìー¥¶ーÁÜº÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³¤Ãæ10£í¤Þ¤ÇÁÜº÷¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ìー¥¶ー¤ò¥¸¥å¥¦¥¿¥óÅª¤Ë¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¾¼«Æ°Åª¤ËºÆµ¢ÀÈ¿¼Íºà¤«¤é¤Î¶¯¤¤È¿¼Í¸÷¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÌÜ»ë¤Ç¤ÎÁÜº÷¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÌÀ³Î¤ÊÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿»þ¤«¤é²Ä°¦¤¤¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤â¡Ö¥ìー¥¶ーÁÜº÷¡×¤Ç¤¤ëÁõÈ÷¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶áÇ¯¡¢Á´¹ñ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥É¥íー¥ó¥ìー¥¶ー·×Â¬²ñ¼Ò¤¬±Ä¶È³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿¹ÎÓ¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë»³³ÙÃÏÂÓ¤Ç¤â¥É¥íー¥ó¤«¤é¥ìー¥¶ー¤ò¾È¼Í¤·¤Æ¡¢ÍÕ¤Ã¤Ñ¤ÈÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î´Ö¤òÄÌ¤êÈ´¤±¤¿ÃÏÌÌ¤«¤é¤ÎÈ¿¼Í¤·¤¿¥ìー¥¶ー¸÷¤ÇÃÏ·Á¤òÀµ³Î¤ËÂ¬ÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³¤Ãæ¤òÆ©²á¤¹¤ë¥°¥êー¥ó¥ìー¥¶ー¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢³¤Ãæ¿ôm¤Þ¤Ç¤Î³¤´ßÀþ¤äÀîÄì¤òÂ¬ÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥É¥íー¥ó¥ìー¥¶ー·×Â¬²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢1Âæ¿ôÀéËü±ß¤¹¤ë¥ìー¥¶ー¾È¼ÍÁõÃÖ¤È¤½¤ÎÈ¿¼Í¸÷¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¿Íºà¤¬ËÉÙ¤ËÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥É¥íー¥ó¥ìー¥¶ー·×Â¬²ñ¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÆµ¢ÀÈ¿¼ÍQR¥³ー¥É¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¥¦¥§¥¢
¢£ºÆµ¢ÀÈ¿¼Í²ÄÊÑQR¥³ー¥É¥¦¥§¥¢
ËÜ¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÆµ¢ÀÈ¿¼Í²ÄÊÑQR¥³ー¥É¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÁõÃå¤·¤¿¥¦¥§¥¢¤ÎÉáµÚ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤ÎÀ©Éþ¤äÌî³°³èÆ°Éþ¤ËºÆµ¢ÀÈ¿¼Í¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥¥ã¥ó¥×¤äÄã¤¤»³ÅÐ¤ê¤Ç¤âÁøÆñ¤¹¤ë´í¸±À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìî³°³èÆ°¤¹¤ëÉþ¤ËºÆµ¢ÀÈ¿¼Í¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÁõÃå¤·¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¥ìー¥¶ーÁÜº÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÌ¿¤òµß½õ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê°Â¿´¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤ÎÀ©Éþ¥áー¥«ー¤È¤ÎÄó·È¤Ç¡¢ºÆµ¢ÀÈ¿¼Í²ÄÊÑQR¥³ー¥É¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤òÀ©Éþ¤äÉô³è¥µー¥¯¥ë¤Î¥¦¥§¥¢¤Ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÁõÃå¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ËÜ¶¨²ñ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Éô³è¤ä¥µー¥¯¥ë¤ÎÌî³°³èÆ°Éþ¤ÎºîÀ½¤Î¸ÄÊÌ¥ªー¥Àー¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
²ÄÊÑQR¥³ー¥ÉÉôÊ¬¤Ë¤Ï¼Ì¿¿¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¹¹¿·¤Ç¤¤ë²ÄÊÑÀ¤ò»ý¤Á¡¢ºÒ³²»þ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÌÂ»Ò»¥¤ä¹âÎð¼Ô¤Î¸«¼é¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤äÎ¹¹Ô¼Ô¤Î¶ÛµÞÂÐ±þÍÑ¥Äー¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆü¾ï¤Î¾ðÊó¶¦Í¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÉºÒÀ¤È¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÀ¤òÎ¾Î©¤·¡¢³¹¤Ç¤â»³¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤Î¡È¥¹¥Þー¥È¤ª¼é¤ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡Ç½¤ò¡¢²ÈÂ²Æ±Á³¤Î²Ä°¦¤¤¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤âÉáÃÊ¤«¤éÁõÃå¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»þ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ú¥Ã¥È¤¬ºÒ³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥·¥Ð¸¤¤Ê¤É¤ÏÉÒ´¶¤Ç¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢»äÃ£¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤ÎÉþ¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ë¡ÖºÆµ¢ÀÈ¿¼Í²ÄÊÑQR¥³ー¥É¡×¤òÁõÃå¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥í¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÈ¯É½ÀâÌÀ²ñ¤ò²¼µ¤ÎÆü»þ¤ËÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¸å¤Ç¼«Í³¤Ë½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡ÖÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¸æÎé¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹°ìÈÌ¤Î¥Ú¥Ã¥È°¦¹¥¼Ô¤ÎÊý¤ä¥Ú¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ³«È¯¤ÎÊý¤Ï¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÅöÆüÈ¯É½ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Ê¥¢¥¤¥í¥ó¥×¥ê¥ó¥È¤â¼ÂÅ¹ÊÞÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡ÊAmazon¡Ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤âÈÎÇä¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥¾¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖºÆµ¢ÀÈ¿¼Í²ÄÊÑQR¥³ー¥É¥¢¥¤¥í¥ó¥×¥ê¥ó¥È¡Ê¸÷¥È¥é¥¤¥ªー¥ÉÀ½¡Ë¡×¤È¸¡º÷¤·¤Æ¡¢¤´¹ØÆþ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£Ê¿»þ¤«¤éËü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢°Â¿´°ÂÁ´¡ª
¢£¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÈ¯É½ÀâÌÀ²ñ
Æü»þ¡§ÎáÏÂ7Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë11»þ¤«¤é
¾ì½ê¡§NPOË¡¿Í¸÷Ãµº÷¶¨²ñ¡Ê556-0022 Âçºå»ÔÏ²Â®¶èºùÀî1-2-4 ZEN203¡¡JRÆñÇÈ±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¡Ë
¡¡¡¡¡¡TEL: 06-7163-4347 E-mail: hikari.search@gmail.com
¢£Ë¡¿Í¾ðÊó
NPOË¡¿Í¸÷Ãµº÷¶¨²ñ¡ÊÂçºå»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§Á°ÅÄ²Â¿¡Ë¤Ï¡¢¥ìー¥¶ー¸÷¤ÈºÆµ¢ÀÈ¿¼Íºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¸÷Ãµº÷¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¸¦µæ³«È¯¤ª¤è¤ÓÉáµÚ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³¤Æñ¤ª¤è¤Ó»³³ÙÁøÆñ¤äºÒ³²»þ¤Î¿ÍÌ¿µß½õ»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£Æ±¶¨²ñ¤Ï¡¢¥ìー¥¶ーÅëºÜ¥É¥íー¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿ÁÜº÷³èÆ°¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢ºÆµ¢ÀÈ¿¼Íºà¤È²ÄÊÑQR¥³ー¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿À½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤ÎÈ¿¼Í¼Â¸³¤â¹Ô¤¤¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥ìー¥¶ーÅëºÜ¿Í¹©±ÒÀ±¤Ë¤è¤ë¹°èÁÜº÷¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¡¿Í³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§NPOË¡¿Í¸÷Ãµº÷¶¨²ñ
ÂåÉ½¼Ô¡§Íý»öÄ¹¡¡Á°ÅÄ ²Â¿
½êºßÃÏ¡§¢©556-0022 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÏ²Â®¶èºùÀî1-2-4 ZEN203
ÀßÎ©¡§2019Ç¯10·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸÷Ãµº÷¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÉáµÚ¡¦¿¶¶½»ö¶È¡¢¸÷Ãµº÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ë¿ÍÌ¿µß½õ»ö¶È
URL¡§https://www7b.biglobe.ne.jp/~hikari-search/index.html
URL¡§Amazon.co.jp: ºÆµ¢ÀÈ¿¼Í ²ÄÊÑ QR¥³ー¥É ¥¢¥¤¥í¥ó¥×¥ê¥ó¥È ¼Ì¿¿¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸½ñ¤´¹¤¨²ÄÇ½ ÌÂ»Ò»¥ ÅÐ»³ÍÑÉÊ ¥É¥íー¥ó¥ìー¥¶ーÁÜº÷²ÄÇ½