¡Ö¥ô¥£¥é¡×¡Ö¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡×¡Ö¸ÅÌ±²È¡×ÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Ø¤Î¿·µ¬»²Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¸þ¤±¡¢¡ÈÃæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶â¤Î³èÍÑ¡É¤ò²òÀâ¤¹¤ëÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¶¨²ñ¤Î¸ÜÌä¤Ç¤¢¤ë"ÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß Âè°ì¿Í¼Ô"¤Î²ÃÆ£Ê¸¿Í¤«¤é¡¢¡È¥ô¥£¥é¡¦¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¶õ¤²ÈºÆÀ¸Åù¡¢ÂÎ¸³·¿½ÉÇñ¤Î¶È³¦Æ°¸þ¡É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢"Ãæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶âÂè1²ó¸øÊç¤Ç¥ô¥£¥é±¿±Ä°Æ·ï¤Ç¤ÎºÎÂò¼ÂÀÓ"¤òÍ¤¹¤ë¸øÇ§²ñ·×»Î Â¼À¥¸ù¤«¤é¡¢¡ÈºÎÂò¤µ¤ì¤ë»ö¶È·×²è¡É¤È¡ÈÉÔºÎÂò¤È¤Ê¤ë»ö¶È·×²è¡É¤Î°ã¤¤¤ÈºÎÂò¤µ¤ì¤ë»ö¶È·×²èºîÀ®¤Î¥³¥Ä¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¡¢¤³¤Á¤é¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://sotocfo.co.jp/lp-shinjigyoushinshutsu/
¢£ÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê
¡¡¶áÇ¯¡¢¹ñÆâ¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¿ô¤Ï·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ë¾ÃÈñ¤¬Âç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷ÍÑ½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ìÅïÂß¤·¥ô¥£¥é¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹âµ¬³Ê¤Ê½ÉÇñ»ÜÀß¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ë¤ÏÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î»ñ»º¤ËÌÜ¤òÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢¶õ¤ÃÏ¤ä¶õ¤²È¤¬Áý²Ã¤·¡¢Í·µÙ»ñ»º¤¬½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶õ¤²È¤ä¸ÅÌ±²È¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤âÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¡Ö¥ô¥£¥é¡×¤ä¡Ö¸ÅÌ±²È¡×ºÆÀ¸¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤¬¸ÜµÒ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂÎ¸³·¿½ÉÇñ¡×¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤Ç¤¹¡£²÷Å¬¤Ê¿²¿©¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡ÖÂÎ¸³¡×¤³¤½¤¬¡¢¸ÜµÒ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶â¤Î³èÍÑ¤Î¥¹¥¹¥á
¡¡Ãæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶â¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬¿·»Ô¾ì¡¦¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ»ö¶È¤Ø¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆµëÉÕ¤µ¤ì¤ëÊä½õ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÂç¤Ç9,000Ëü±ß¤ÎÊä½õ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡¢Âç·¿¤ÎÊä½õ¶â¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè1²ó¤ÎÃæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶âºÎÂò·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢37.2¡ó¤Î»ö¶È¤¬ºÎÂò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÉÇñ»ÜÀß°Æ·ï¤ÎºÎÂò¿ô¤ÏÌó70·ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÉÇñ»ÜÀß¤ò³«¶È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·úÊª¤äÀßÈ÷¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î·ÐÈñ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Â¿³Û¤ÎÅê»ñ¤òÍ×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«¸Ê»ñ¶â¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤¦¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢¿·µ¬»²Æþ¤Î¹â¤¤ÊÉ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¿·µ¬»²Æþ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥ô¥£¥é¤ä¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¢¸ÅÌ±²È¡¢ÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä¤Ë¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤Î»ö¶È¼ÔÍÍ¤ËÂÐ¤·¡¢
¶È³¦Æ°¸þ¤ä»ö¶È·×²èºîÀ®¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶â¿½ÀÁ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀïÎ¬¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
"ÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¡¢
»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ñÂÎÅª¤Çº¬µò¤Î¤¢¤ë»ö¶È·×²è¤ÎºöÄê¥Ý¥¤¥ó¥È"
"Ãæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶â»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ô¥£¥é»ö¶È°Æ·ï¤ÎºÎÂò»öÎã¤òÍ¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¡¢
Ãæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶âÀ©ÅÙ¤¬µá¤á¤ë»Ø¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»ö¶È·×²è½ñºîÀ®¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È"
Âè£±Éô¡§ÂÎ¸³·¿½ÉÇñ»ÜÀß¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦°ìÅïÂß¡¦¾®µ¬ÌÏ½ÉÇñ»ÜÀßÀ®¸ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê30Ê¬¡Ë¡§²ÃÆ£Ê¸¿Í
¡¦¥Öー¥à¤«¤é¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ø¾º²Ú¤·¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥¾ー¥È¡¢¤½¤·¤ÆÂÎ¸³·¿½ÉÇñ¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤ë»þÂå¤Ø
¡¦¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°2025Ç¯°Õ¼±Ä´ºº·ë²Ì¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¶¨²ñ¡Ë
¡¦¥ô¥£¥é¡¦¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¶õ¤²ÈºÆÀ¸Åù¡¢ÂÎ¸³·¿½ÉÇñ¤ÎºÇ¿·»öÎã
¡¦¿·µ¬³«¶ÈÀ®¸ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Âè£²Éô¡§Ãæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶â¤Î²òÀâ¡Ê30Ê¬¡Ë¡§Â¼À¥¸ù
¡¦Ãæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶â¤Î³µÍ×
¡¦Âè£±²óºÎÂò·ë²Ì¤ÎÊ¬ÀÏ
¡¦»ö¶È·×²è½ñ¤Î½ñ¤Êý
¡¦»Ù±ç»öÎã¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡ÉºÎÂò¤µ¤ì¤ë»ö¶È·×²è¤ÈÉÔºÎÂò¤Ë¤Ê¤ë»ö¶È·×²è¤Î°ã¤¤
Âè£³Éô¡§¼Áµ¿±þÅú¡¢¸ÄÊÌÁêÃÌ¡Ê30Ê¬¡Ë¡§²ÃÆ£Ê¸¿Í¡õÂ¼À¥¸ù
¢£³«ºÅÆü»þ
¡¦¡ÚÂè1²ó¡Û2025Ç¯10·î20Æü¡Ê·î¡Ë14:00～15:30¡ÊÄê°÷20Ì¾¡Ë
¡¦¡ÚÂè2²ó¡Û2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë15:00～16:30¡ÊÄê°÷20Ì¾¡Ë
¢£³«ºÅÊýË¡/»²²ÃÈñ
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡¦Zoom : ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å»ëÄ°ÍÑURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¦»²²ÃÈñÌµÎÁ
¡¦ÀèÃå20Ì¾¸ÂÄê¡Ê³Æ²ó¡Ë
¢¨ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ä¼«Âð¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¤«¤é¤´¼«Í³¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢¨ Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤ª¤è¤Ó¶¥¹ç´ë¶È¤Ë¤¢¤¿¤ë´ë¶È¤ÎÊý¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ²¿Â´¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£¹Ö»Õ¾Ò²ð
Â¼À¥¸ù
¡¡1980Ç¯ÉÙ»³¸©À¸¤Þ¤ì¹Åç¸©°é¤Á¡£ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡£¸øÇ§²ñ·×»Î¡¦µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡£·Ð±Ä³×¿·Åù»Ù±çµ¡´Ø¡£
¡¡¼ÒÆâ¤ËCFO¡ÊºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤¬µï¤Ê¤¤Ãæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼Ò³°¤ÎÎ©¾ì¤«¤éCFO¤Îµ¡Ç½¤òÃ´¤¦¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç¤Î¼Ò³°CFO¡£
¡¡¸øÇ§²ñ·×»Î¤È¤·¤Æ´ÆººË¡¿Í¡¦²ñ·×¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç·×11Ç¯¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ó¤À¸å¡¢¹ñÆâºÇÂç¼ê¥¹¥ー¾ì±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë·ÐÍý¡¦IPO¼ÂÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ»²²è¤·IPO¤Ø¸þ¤±¤Æî²¿Ê¡£¤È¤³¤í¤¬50Ç¯¤Ë£±ÅÙ¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÂçÃÈÅß¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ´íµ¡Åª¾õ¶·¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¥¹¥Ý¥ó¥µー¤«¤éÂç·¿»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¹Ô¤¤Æñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¸å¡¢CFO¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ÎºÆ·ú¤ò»Ù¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¹ñÆâÂç¼ê¹ç½É»ÜÀß±¿±Ä²ñ¼ÒµÚ¤Ó»Ò²ñ¼Ò¤Î¹ñÆâºÇÂç¼ê¥¥ã¥ó¥×¾ì±¿±Ä²ñ¼Ò¤ÎCFO¤òÌ³¤á´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¡Ö¼Ò³°CFO¡×¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£´ë¶È·Ð±Ä¤ò¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈÌÌ¤«¤é¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¼ÒÄ¹¤Î¤è¤»²ËÅ¡¦ÁêÃÌÁê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹´ë¶È¤ÎºâÌ³¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦»ñ¶âÄ´Ã£¡¦IPO½àÈ÷¤ÎÍ×Äü¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¡¢¤È¤â¤Ë¼ê¤òÆ°¤«¤·È¼Áö¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢CFO·Ð¸³¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÈóÆü¾ïÂÎ¸³¤¬¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È²ÁÃÍ¤ò¿®¤¸¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¤é¤Î»ÈÌ¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂÀÓ
¡¦²ñ·×»Î¤È¤·¤Æ22Ç¯¡¢»ö¶ÈºÆÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Â¿¿ô
¡¦¥¹¥ー¾ì±¿±Ä²ñ¼Ò¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì±¿±Ä²ñ¼ÒCFO·Ð¸³
¡¦Êä½õ¶â»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¢ªÃæ¾®´ë¶È¿·»ö¶È¿Ê½ÐÊä½õ¶âÂè1²ó¸øÊç¤Ç¥ô¥£¥é±¿±Ä°Æ·ï¤Ç¤ÎºÎÂò
¡ÊÁ°¿È¤Î»ö¶ÈºÆ¹½ÃÛÊä½õ¶â¤Ç¤ÏºÎÂò¼ÂÀÓ£··ï¡Ë
²ñ¼ÒURL
https://sotocfo.co.jp
²ÃÆ£Ê¸¿Í
¡¡»°°æÉÔÆ°»ºÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½ »°°æÉÔÆ°»º¥ê¥¢¥ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤Æ¾å¾ì¿³ºº¡¢»ñ¶â±¿ÍÑ¡¢Ä´Ã£ÅùºâÌ³¶ÈÌ³¤ò7Ç¯´Ö·Ð¸³¤·¡¢1995Ç¯¤Ë¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥¾ー¥È»ö¶È¡ÖPICA¡Ê¥Ô¥«¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¡¡PICA¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ÉÙ»ÎµÞ¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò´ØÏ¢²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÉÙ»Î¸Þ¸Ð¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê·ÁÂÖ¤Î¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤äÅ¹ÊÞ¤ò8Ç¯´Ö¤Ç10¤«½ê°Ê¾å¥ªー¥×¥ó¤µ¤»·Ð±Ä¤¹¤ë¡£¡Ê1995Ç¯～2009Ç¯¡Ë
¡¡¹ñÆâ³°30²Õ½ê°Ê¾å¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥¾ー¥È¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡£
¼ÂÀÓ
¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥¾ー¥È´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä²ñ¼ÒPICA¤ÎÁÏ¶È
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¶¨²ñ¸ÜÌä¡¦¹Ö±éÂ¿¿ô¡¦´ØÏ¢Ãø½ñ5ºý
¡¦30¤«½ê°Ê¾å¤Î¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ê¥¾ー¥È¡¦¾®µ¬ÌÏ½ÉÇñ»ÜÀß¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
²ñ¼ÒURL
https://m-nature.jp/
¢£¿½¤·¹þ¤ß
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒSOTO CFO
ÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼À¥ ¸ù
info@sotocfo.co.jp