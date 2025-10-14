EX-Fusion¡¢¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É(¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó)¤Ç£´²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü
³ô¼°²ñ¼ÒEX-Fusion¡Ê¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: ¾¾Èø°ìµ±¡¢°Ê²¼¡ÖEX-Fusion¡×¡Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥º£Á¥é¥¦¥ó¥É¡Ê¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£Ê£Ø¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Ñー¥½¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñー¥È¥Êー¥º¹çÆ±²ñ¼Ò¡¢£Ó£Â£É¿·À¸´ë¶ÈÅê»ñ³ô¼°²ñ¼Ò¤ò°ú¼õÀè¤È¤·¤ÆÁí³Û£´²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥êー¥ºA¤Ç¤ÎÎß·×Ä´Ã£³Û¤Ï30²¯±ß¤ËÃ£¤·¡¢EX-Fusion¤ÎÎß·×ÁíÄ´Ã£³Û¤Ï60²¯±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±¡¥ÇØ·Ê
¤¤¤Þ¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤»¤º¡¢Ìµ¿ÔÂ¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¼«¹ñ¤ÇÀ¸»º¤Ç¤¤ë³ËÍ»¹çµ»½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EX-Fusion¤Ï¡¢2021Ç¯¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¤È¤¤¤¦Ä©ÀïÅª¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜÈ¯¤Îµ»½Ñ¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¤Ï¡¢¥Ôー¥¯ÅÅ¸»¤«¤é¥Ùー¥¹¥íー¥ÉÅÅ¸»¤Þ¤Ç½ÀÆð¤ËÃ´¤¨¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ñ¸»¤ËË³¤·¤¤ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¾Íè¤ÎÅÅÎÏ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ»½Ñ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ô¤¢¤ë³ËÍ»¹çÊý¼°¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¤ÏÍ£°ì¡¢¼Â¸³Åª¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー½ãÁý¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¾ÚÃÊ³¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¾¦ÍÑ²½¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
EX-Fusion¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅª¥Ëー¥º¤Èµ»½ÑÅªÄ¬Î®¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¡¢¸÷À©¸æ¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¶¡µë¡¢¹â½ÐÎÏ¥ìー¥¶ー¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇµ»½Ñ¤òÃå¼Â¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¾¦ÍÑÏ§µ»½Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥ÌÜÅª
º£²ó¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¡¢Í×ÁÇµ»½Ñ¤òÅý¹ç¤·¡¢1ÉÃ´Ö¤Ë10²ó¤Î³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤òÏ¢Â³¤ÇÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÏ¢Â³±¿Å¾¡×¤Î¼Â¾Ú¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EX-Fusion¤ÎÄ©Àï¤ÏÃ±¤Ê¤ëÈ¯ÅÅµ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â½ÐÎÏ¥ìー¥¶ー¤äÀºÌ©¤Ê¸÷À©¸æµ»½Ñ¤Ï¡¢²Ã¹©¡¦°åÎÅ¡¦±§Ãè¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£EX-Fusion¤Ï¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¸÷»º¶È¤òÁÏ½Ð¤·¡¢À¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È»º¶È¤Îºß¤êÊý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥êー¥ºA¥é¥¦¥ó¥É¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎÄ©Àï¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³¡¥¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥é¥¦¥ó¥É½Ð»ñ´ë¶È
£´¡¥º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
EX-Fusion¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÁÏ½Ð¤ò´Þ¤àÂ¿ÍÍ¤ÊÀèÃ¼µ»½ÑÊ¬Ìî¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³«È¯¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¸÷À©¸æµ»½Ñ¡¢Ï¢Â³¥¿ー¥²¥Ã¥È¶¡µëÁõÃÖ¡¢¹â½ÐÎÏ¥ìー¥¶ーµ»½Ñ¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·°Ê²¼¤Î£³¤Ä¤Î¼´¤òÃæ¿´¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(1)¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¼Â¾Úµ¡¤Î¹½ÃÛ
2027Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö1»þ´ÖÏ¢Â³ÃæÀ»ÒÈ¯À¸¡×¤Î¼Â¾Ú¤ò¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Í×ÁÇµ»½Ñ¤òÅý¹ç¤·¤¿¼Â¾Úµ¡¤ÎÀß·×¡¦À½ºî¡¦»î¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼«¼Ò³«È¯µ»½Ñ¤òÃæ³Ë¤È¤·¤ÆÅý¹ç¤·¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹çµ»½Ñ¤Î¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
(2)¹ñÆâ³°¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¼ÂÁõÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ
¹ñÆâ³°¤Î¹ñÎ©¸¦µæµ¡´Ø¡¢Âç³Ø¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¼Òµ»½Ñ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¼Â¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
(3)¸÷µ»½Ñ¤Î»º¶È±þÍÑÅ¸³«
¥ìー¥¶ー²Ã¹©¤Ê¤É¡¢¹â½ÐÎÏ¡¦¹âÀºÅÙµ»½Ñ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»º¶ÈÎÎ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ËÍ»¹ç³«È¯¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¸÷´ØÏ¢µ»½Ñ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢Âç¼ê´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë±þÍÑµ»½Ñ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¸¡Æ¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ìー¥¶ー³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤Ï
°ÂÁ´¤Ç¿®ÍêÀ¤¬¹â¤¯¡¢ ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊü¼ÍÀÇÑ´þÊª¤òÀ¸À®¤·¤Ê¤¤¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¡£ ³¤¿å¤«¤éºÎ¤ì¤ëËÉÙ¤ÊÇ³ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾®·¿¤Î³ËÍ»¹çÏ§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¸¶»ÒÏ§¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ÎÈ¯ÅÅÎÌ¤È½¾Íè¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÁ´À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥ìー¥¶ー¤Î·«¤êÊÖ¤·¿ô¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÉé²ÙÊÑÆ°¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
